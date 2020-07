IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology erweitert europäische Aktivitäten

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology erweitert europäische Aktivitäten

Vancouver, B.C., 5. Juli 2020 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass es ein hundertprozentiges Tochterunternehmen in Deutschland gründet, um sein wachsendes Europageschäft zu unterstützen. Es hat auch seine erste europäische Bankbeziehung aufgebaut, um seinen rasch wachsenden europäischen Kundenstamm zu unterstützen.

Das Unternehmen wurde durch das Wachstum seiner Kernhandelsbasis im Laufe des Jahres 2020 ermutigt. Es hat festgestellt, dass eine lokale Präsenz notwendig ist, um den großen Transaktionskundenstamm, den es auf dem Markt aufgebaut hat, effizient zu verwalten. Wir werden in der Lage sein, europäische Händler mit der von uns eingerichteten dedizierten Infrastruktur effizienter zu betreuen und zu bezahlen, erklärte Jenn Lowther, Chief Revenue Officer von NetCents Technology. Diese Schritte werden es uns ermöglichen, unseren Händlern tägliche Zahlungsmöglichkeiten in Euro anzubieten.

NetCents wird eine Tochtergesellschaft zur Unterstützung der Unternehmen gründen, die auf dem europäischen Markt tätig werden sollen. Zu diesen Geschäftsbereichen gehören:

- Abwicklung für Händler

- Rechnungsstellung für Unternehmen auf Abonnementbasis

- Händlerdienste und Crypto-Banking-Stack/Lösung als White-Label-Angebot für Geschäftsbanken

Am 3. März 2020 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Richtlinien und Begriffsbestimmungen für Finanzinstitute veröffentlicht, die an Kryptowährungs-Produktenhttps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_03_02_mb_kryptoverwahrgeschaeft.html

interessiert sind. NetCents verfügt über eine White-Label-Lösung; es kann diesen Geschäftsbanken, die daran interessiert sind, ihrem Kundenstamm den Handel mit Kryptowährungen neben traditionellen Finanzprodukten zu ermöglichen, eine White-Label-Lösung anbieten.

Wir haben mit unseren Bemühungen, Geschäftsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt zu schaffen, viel Schwung in den Markt gebracht, erklärte der Gründer und CEO von NetCents Technology, Clayton Moore. Wir glauben, dass wir mit der kürzlich erfolgten Aufnahme zusätzlicher europäischer Finanzexperten in unseren Advisory Board die Dynamik von hier aus noch beschleunigen werden. Mit einer klar definierten Ressource auf dem Kontinent wird das Wachstum in Europa leichter zu managen sein. Unser Team wird mehrsprachig sein, und diese Erweiterung unserer Präsenz wird es einfacher machen, Händler zeitnah und effizient in Euro zu bezahlen.

Europäische Institutionen sind eher geneigt, sich an den Kryptomärkten zu beteiligen. Laut einer kürzlich von Bitcoin.com veröffentlichten Umfrage befürworten nordamerikanische Institutionen und 82% der europäischen Befragten befürworten Kryptowährungen. https://news.bitcoin.com/80-us-european-institutional-investors-cryptocurrency-appealing/

Ein großer Teil unserer Investoren- und Geschäftsbasis befindet sich bereits in Europa, und das Klima für eine Einführung ist in vielen Geschäftsbereichen des europäischen Marktes viel günstiger. Es ist also nur sinnvoll, dass wir in Initiativen investieren, die für uns als Unternehmen bereits erfolgreich verlaufen. Ich freue mich darauf, unser europäisches Geschäft dynamisch auszubauen, schloss Mr. Moore.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52501

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52501&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64112G1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.