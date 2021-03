IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology erweitert Bereich von nicht ersetzbaren Token und startet NFT-Sparte

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology erweitert Bereich von nicht ersetzbaren Token und startet NFT-Sparte

Vancouver (British Columbia), 15. März 2021 - NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen), ein Kryptowährungszahlungs-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es bei seinem Eintritt in den Bereich von nicht ersetzbaren Token (Non-Fungible Tokens, NFTs) Fortschritte verzeichnet. NetCents erwähnte seinen Vorstoß in die NFT-Sparte erstmals in seiner Pressemitteilung vom 4. Dezember 2020. Seither hat das Interesse der Händlerbasis alle ursprünglichen Erwartungen übertroffen.

NetCents arbeitet weiterhin mit seinem Partner, der Human Interest Group, bei der Entwicklung der Einführung der NFTs zusammen. Die Human Interest Group kann eine jahrzehntelange Erfahrung im Sportgeschäft vorweisen und arbeitet mit Weltklassesportlern und unterschiedlichen Teams der NFL, NHL und MLB zusammen. Das Unternehmen arbeitet an bedeutsamen Möglichkeiten für Konsumartikel, die mit Markensportlern oder -produkten in Verbindung gebracht werden, indem es Token entwickelt, die dabei helfen, die Authentizität oder offizielle Verbindungen zu prominenten Sportlern zu verifizieren.

Die Anwendungsmöglichkeiten und die Synergie von nicht ersetzbaren Token als gekoppeltes Produkt mit den Wallets, Börsen und dem Asset-Management des Unternehmens sind eine natürliche Ergänzung, sagte Clayton Moore, Founder und CEO von NetCents Technology. Alles in allem ist es ein Gamechanger, der den Kreislauf im Sportgeschäft schließt. Von Sportlern über Marken zu Verbrauchern.

Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit der Human Interest Group die Möglichkeit identifiziert, mit wichtigen Persönlichkeiten der Sportwelt zusammenzuarbeiten, um Händler und Sportler aus allen Teilen der Welt in einem eigens entwickelten Ökosystem zusammenzubringen, das es Sportlern und schließlich auch deren Fans ermöglicht, ihre Liebe zum Sport und den Handel mit einzigartiger Sportausrüstung mit dem weltweit steigenden Interesse am Einsatz von Kryptowährungen zu verbinden.

Wir freuen uns über das Engagement von NetCents, NFTs in seine bereits erstklassigen Kryptowährungsangebote zu integrieren, sagte Franko Vatterott, Founder der Human Interest Group. Seit vielen Jahren richtet unser Unternehmen sein Hauptaugenmerk darauf, authentische Partnerschaften zwischen unseren Kunden aus dem Profisport und den von ihnen gewählten Markenpartnern zu schaffen. NFTs eröffnen eine neue, technologische Landschaft für mehrere Ebenen des Sportgeschäfts und diese wird beträchtlich sein.

Angesichts des Umfangs dieser Möglichkeit hat das Board of Directors kürzlich entschieden, dass die Möglichkeit der nicht ersetzbaren Token so umfassend und essenziell für die strategische Ausrichtung des Unternehmens ist, dass es eine spezielle interne Sparte für das Produkt schaffen wird. Das NFT-Team wird eine vertikal integrierte Vertriebs-, Entwicklungs- und Managementkapazität mit einem eigenen separaten Kapitalbudget innerhalb des Unternehmens sowie einer eigenen Gewinn- und Verlustrechnung sein. Das obere Management von NetCents wird sicherstellen, dass es eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen Kryptowährungsgeschäft und dem NFT-Geschäft gibt, damit die Produkte nahtlos ineinandergreifen.

Das Wachstum der NFTs ist ebenso wichtig wie die Schaffung des Smart Contract als Erweiterung des traditionellen Bitcoin-Technologen, fügte Moore hinzu. Wir setzen im Rahmen unserer Transaktions-Ökosystem-Strategie beträchtliche Ressourcen dafür ein. Täglich werden neue Anwendungsfälle für NFTs geschaffen - und aufgrund ihrer Beschaffenheit wird es innerhalb weniger Monate mehr NFTs als Altcoins geben. NFTs sind eine Möglichkeit im Wert von mehreren Billionen Dollar und werden relativ schnell zu einer Anlageklasse im Wert von mehreren Billionen Dollar werden. Wir haben bereits gesehen, wie ein einzelner NFT für Millionen gehandelt wurde - eine Billion ist daher leicht vorstellbar -, weshalb Kryptowährungen in naher Zukunft wahrscheinlich in den Schatten gestellt werden. Seien Sie also gewappnet.

Nicht ersetzbare Token enthalten identifizierende Informationen, die in ihren Smart Contracts verzeichnet sind. Diese Informationen machen jeden NFT einzigartig, weshalb sie nicht direkt durch einen anderen Token ersetzt werden können. Sie können nicht 1:1 ersetzt werden, da keine zwei gleich sind. Banknoten oder Bitcoin können hingegen einfach gegeneinander getauscht werden. Wenn sie denselben Wert aufweisen, macht es für den Besitzer keinen Unterschied.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über das Anlegerservice unter investor@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

