IRW-News: NetCents Technology Inc.: Flexepin wird NetCents Coin in seinem Netzwerk mit mehr als 7.000 Standorten akzeptieren

Flexepin wird NetCents Coin in seinem Netzwerk mit mehr als 7.000 Standorten akzeptieren

Vancouver, Kanada NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC, Frankfurt: 26N) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit Flexepin getroffen hat, um den NetCents Coin im gesamten Vertriebsnetzwerk von Flexepin verfügbar zu machen.

Flexepin ist ein vorausbezahlter Bargeld-Top-Up-Gutschein, mit dem Kunden ihr Konto auffüllen können, um sichere, stressfreie Online-Zahlungen vorzunehmen. Da Bargeld-Top-Up-Gutscheine von Flexepin vorbezahlt sind, wird das Risiko eliminiert, dass die Identität des Nutzers und die Bankangaben des Nutzers online offengelegt werden könnten. Dies macht sie sicherer als herkömmliche Online-Zahlungsmethoden. Flexepin Cash Top-Up Vouchers sind verfügbar an weltweit mehr als 7.000 Standorten, in verschiedenen Währungen und mit vorbestimmten Beträgen.

Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents, kommentierte: "Dies ist eine weitere Validierung für den Ansatz, den wir zur Einführung unseres NetCents Coin gewählt haben. Der Flexepin-Gutschein ist sicher, praktisch und einfach zu verwenden und ist ein hervorragendes Produkt für Verbraucher, die sich unwohl dabei fühlen, ihre persönlichen Bankangaben online zu stellen." Abschließend fügte er hinzu: "NetCents und Flexepin werden diese Vereinbarung nutzen, um gegenseitig ihre Vertriebskanäle dafür einzusetzen, ihre globale Reichweite zu vergrößern."

Über NetCents

NetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation für Zahlungsverarbeitung, die Verbrauchern und Händlern Online-Services für die Verwaltung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld zu digitaler Währung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologie einsetzt, um damit Zahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern, Mobilbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten. NetCents Technology ist integriert in das Automated Clearing House ("ACH") und ist als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unserer Verbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländern auf der ganzen Welt verwendet werden und gibt Ihnen die Freiheit, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.(TM)

