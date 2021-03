IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune unterzeichnet Absichtserklärung mit Link Global hinsichtlich solar-, wind- und gasbetriebener 5-MW-Bitcoin-Mining-Anlage ...

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.



: Neptune unterzeichnet Absichtserklärung mit Link Global hinsichtlich solar-, wind- und gasbetriebener 5-MW-Bitcoin-Mining-Anlage ...

Neptune unterzeichnet Absichtserklärung mit Link Global hinsichtlich solar-, wind- und gasbetriebener 5-MW-Bitcoin-Mining-Anlage und veröffentlicht Erklärungen für 2. Quartal mit Rekordeinnahmen

Vancouver (British Columbia), 19. März 2021. Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA, OTC: NPPTF, FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Kryptowährungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit Link Global Technologies Inc. (CSE: LNK, FWB: LGT, OTC: LGLOF) (LINK) hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung einer mit erneuerbaren Energien betriebenen Bitcoin-Mining-Anlage mit einer Kapazität von fünf Megawatt in der kanadischen Provinz Alberta unterzeichnet hat. Dieses Abkommen folgt kurz nach einer separaten Partnerschaft mit Link am 4. März 2021 hinsichtlich der Beschaffung und des Betriebs von 1.500 ASIC-Mining-Maschinen für Neptune in dessen bestehenden Anlagen.

Wichtige Höhepunkte:

- Die neue Mining-Anlage ist ein 50:50-Joint-Venture zwischen LINK und Neptune, die sich sowohl die Kosten als auch die Umsätze gleichermaßen teilen.

- Der Standort wird in Alberta sein, wo LINK den Großteil seiner Bitcoin-Mining-Anlagen betreibt.

- Dieser Standort wird mit Solar-, Wind- und Erdgasenergie betrieben.

- Ein endgültiges Abkommen wird bis Anfang April erwartet, wobei die Errichtung unmittelbar danach folgen wird.

Wir freuen uns über unser zweites Projekt mit Link Global. Wir gehen davon aus, dass es einen erheblichen globalen Druck geben wird, nachhaltige Bitcoin-Mining-Betriebe in allen Teilen der Welt zu entwickeln. Wir hoffen, dass wir als Team zu einem bedeutsamen Unternehmen im Bereich des kostengünstigen, CO2-neutralen Mining sowie der Erschließung verfügbarer Emissionszertifikate für den Handel auf diesem aufstrebenden Markt werden, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.

Stephen Jenkins, President und Chief Executive Officer von Link, sagte: Dieser Vorstoß in Richtung mehr erneuerbare Energien ist großartig und in einer energieintensiven Branche auch notwendig. Link und Neptune sind bestrebt, die Auswirkungen des Bitcoin-Mining schrittweise zu verringern. Wir sind entschlossen zu beweisen, dass die Zukunft des Mining digitaler Währungen eine grüne sein kann. Wir sehen dies als den Anfang, um unser Profil bei Projekten für erneuerbare Energien für das Mining digitaler Währungen zu erweitern.

Das Unternehmen wird auch seinen gekürzten konsolidierten Konzernabschluss für die sechs Monate zum 28. Februar 2021 sowie den entsprechenden Lagebericht im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einreichen, in dem die Steigerung der Bilanz um 200 Prozent sowie Nettoeinnahmen in Höhe von insgesamt über sechs Millionen im zweiten Quartal verzeichnet sind.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets ist bestrebt, ein führendes Kryptowährungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Investitionen und Kryptowährungsbetrieben im gesamten Ökosystem digitaler Aktiva zu sein, einschließlich Bitcoin-Mining, Token, Proof of Stake-Kryptowährungen, dezentralisierter Finanzen (DeFi) sowie damit in Zusammenhang stehender Blockchain-Technologien.

FÜR DAS BOARD

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem, ob eine endgültige Vereinbarung mit Link durchgeführt und abgeschlossen wird; die zukünftigen Erträge und Betriebskosten des Unternehmens; das zukünftige Wachstum der gesamten Vermögenswerte des Unternehmens; die Strategie des Unternehmens, Kryptowährungen zu erwerben und sein Kryptowährungsportfolio zu optimieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Anschaffungskosten für Kryptowährungen effektiv zu mitteln; und die zukünftigen Aussichten des Kryptowährungsmarkts im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Mining von digitalen Währungen; die Möglichkeit, dass die Umsätze des Unternehmens nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

