IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune erweitert seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten durch Partnerschaft mit der Luxor Technology Corporation

: Neptune erweitert seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten durch Partnerschaft mit der Luxor Technology Corporation

Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. Mai 2021. NEPTUNE DIGITAL ASSETS CORP. (Neptune oder das Unternehmen) (TSX-V: NDA; OTC: NPPTF; FWB: 1NW) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Hashrate-Management-Vereinbarung mit der Firma Luxor Technology Corporation (Luxor) unterzeichnet hat. In dieser Partnerschaft werden sich Neptune und Luxor gemeinsam um die Beschaffung der geeigneten Hardware, um das Hosting von Mining-Geräten und um die physische und virtuelle Instandhaltung der Rigs kümmern; dabei kommen die von Luxor entwickelten Mining-Pool-Technologien zum Einsatz. Diese Vereinbarung ermöglicht es Neptune, seine nordamerikanischen Bitcoin-Mining-Aktivitäten durch die Auslagerung von wichtigem Praxis-Know-how weiter auszubauen, um interne Kosten und Personalbestand so gering wie möglich zu halten. Das Unternehmen geht davon aus, dass durch diese Partnerschaft in den nächsten 90 Tagen zusätzliche ASIC-Mining-Geräte online gehen werden; daneben wird darauf geachtet, die ASIC-Preisschwankungen während der volatilen Bitcoin-Bewegungen entsprechend zu steuern.

Es freut uns, dass wir unsere Initiative mit Luxor in den Vereinigten Staaten starten. Wir wollen diese Beziehung und unsere damit verbundenen Mining-Aktivitäten in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausbauen, sagt Cale Moodie, Chief Executive Officer von Neptune. Wir freuen uns, von Luxors umfangreichem Know-how in den Bereichen Bitcoin-Mining, ASIC-Märkte, Hashrate-Management und Pool-Dienste zu profitieren und damit ein hochprofitables Mining-Programm aufzubauen. Neptune ist finanziell bestens gerüstet, nachdem eine 40 Millionen Dollar Kapitalerhöhung im Bereich des letzten Markthochs durchgeführt wurde und wir uns nun Assets zu deutlich niedrigeren Preisen sichern können. Wir haben das richtige Timing am Markt erwischt und wollen unseren Aktionären nochmals vor Augen halten, dass sich in diesem Sektor Geduld bezahlt macht.

Luxor kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Neptune seine Mining-Aktivitäten weiter auszubauen. Mit dem Expertenteam von Neptune und unserer Erfahrung mit dem Hashrate-Management und Mining-Pool-Diensten wird es uns gelingen, die Hashrate-Einnahmen zu maximieren und so eine Geschäftsbeziehung von wechselseitigem Nutzen zu schaffen, meint Ethan Vera, COO von Luxor.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung generiert Neptune mit seinen Staking-Aktivitäten aktuell 360.000 Dollar monatlich und verfügt über Barmittel sowie digitale Assets in Höhe von 47,1 Millionen Dollar. Das Unternehmen besitzt aktuell 100 BTC, 270 ETH, 141.000 ATOM, 2.055 DASH, 1.439.481 FTM sowie Positionen in LTC, DOT, BCH, Stellar, NEO, OMG und QTUM; außerdem hält es Anteile am Protocol Quant Fund. Das Unternehmen verfügt über 298 ASIC-S17-Bitcoin-Mining-Geräte, die derzeit von der Firma Link Global Technologies gehostet werden.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets ist bestrebt, ein führendes Kryptowährungsunternehmen mit diversifizierten Vermögenswerten und Kryptowährungsbetrieben im gesamten Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu sein, einschließlich Bitcoin-Mining, Token, Proof of Stake-Kryptowährungen, dezentralisierter Finanzen (DeFi) sowie damit in Zusammenhang stehender Blockchain-Technologien.

Über Luxor Technology Corporation

Luxor ist ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen, das die Zukunft der Hashrate als Ware bzw. Rohstoff gestaltet und damit die nächste Generation von digitalen Pipelines für die Computerleistung einleitet. Luxor wird von namhaften Investoren wie Argo Blockchain, Bitnomial, Celsius Network, Routemaster Capital etc. unterstützt. Luxor ist außerdem Betreiber des Hashrate-Index, der führenden Daten-Website im Krypto-Mining-Sektor.

Cale Moodie, President & CEO

Neptune Digital Assets Corp.

www.neptunedigitalassets.com

