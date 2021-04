IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Link Global Technologies und Neptune Digital Assets unterzeichneten eine Joint Venture-Vereinbarung zu Bitcoin-Mining mit erneuerbarer Energie

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.



: Link Global Technologies und Neptune Digital Assets unterzeichneten eine Joint Venture-Vereinbarung zu Bitcoin-Mining mit erneuerbarer Energie

VANCOUVER, BC, KANADA, 12. April 12 2021. NEPTUNE DIGITAL ASSETS CORP. (Neptune oder das Unternehmen) (TSX-V:NDA; OTC:NPPTF; FWB:1NW) freut sich, ein Update zur geplanten Expansion im Bereich Bitcoin Mining (BTC) mit erneuerbarer Energie, bekanntzugeben. Das Unternehmen und LINK GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (CSE: LNK; FRA: LGT; OTC: LGLOF) (LINK) gründeten ein Joint Venture-Unternehmen, Pure Digital Power Corp. (Pure). In Verbindung mit dieser Unternehmensgründung schlossen das Unternehmen, Link und Pure eine Aktionärsvereinbarung ab, die die Geschäftsführung von Pure regelt. Pure ist ein in Energie- und Bitcoin Mining-Infrastruktur tätiges Unternehmen, das sich sauberen, erneuerbaren Energien widmet.

Neptune und Link vereinbarten, durch Pure eine hauptsächlich von erneuerbaren Energien betriebene Anlage für BTC-Mining, mit einer Kapazität von zunächst 5 Megawatt (MW) mit dem Potenzial zu Erweiterung und kommerzieller Produktion, in Alberta zu entwickeln. Die Gründung von Pure und der Abschluss der entsprechenden Aktionärsvereinbarung folgen kurz nach der Ankündigung eines geplanten Joint Ventures zur Entwicklung einer Anlage zu grüner Energie zwischen LINK und Neptune vom 19. März 2021. Es wird erwartet, dass alle durch den Betrieb von Pure gewonnenen BTCs in einer Kasse für Investitionen und aus dezentralisierten Finanzen (DeFi) gewonnenen Erträgen gehalten werden, ähnlich Neptunes derzeitiger Finanzmittel- und Anlagendisposition.

Highlights:

- Pure ist ein Joint Venture-Unternehmen, zu gleichen Teilen im Besitz von LINK und Neptune - die die Kosten und Krypto-Einkünfte zu gleichen Teilen tragen bzw. erhalten

- Die erste Betriebsanlage von Pure wird seinen Sitz in Alberta, Kanada haben, wo Link die meisten seiner BTC-Mining-Betriebsstätten unterhält

- Die Betriebsanlage von Pure wird mit erneuerbaren Energien betrieben werden - Solar, Wind und zu einem äußert geringen Teil Erdgas

- Entwicklung eines Emissionszertifikats oder NFT für Pure

Neptunes President und Chief Executive Officer, Cale Moodie, kommentierte: Wir sind ganz begeistert von unserem zweiten Vorstoß in Bitcoin-Mining mit Link, welcher sogar mit einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Betriebsstätte erfolgt. Wir sehen die Zukunft für Bitcoin Mining in umweltfreundlichen nachhaltigen Projekten, und diese Vorzeige-Betriebsstätte wird wahrscheinlich die erste von vielen für grüne Energiequellen entwickelten Anlagen sein.

President und Chief Executive Officer von Link, Stephen Jenkins, äußerte sich ähnlich: Die Gründung von Pure ist ein perfekter Schritt in der Evolution von Link. Wir haben in Neptune einen gleichgesinnten Partner gefunden, der den Wert grüner Energie versteht und die gleichen Geschäftschancen in der Schaffung von Nachhaltigkeit im Energiebedarf von BTC-Mining erkennt. Die Schaffung der 5 MW-Anlage von Pure ist nur der Anfang, und wir freuen uns auf eine innovative und gewinnbringende Geschäftsbeziehung.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets ist bestrebt, ein führendes Kryptowährungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Investitionen und Kryptowährungsbetrieben im gesamten Ökosystem digitaler Aktiva zu sein, einschließlich Bitcoin-Mining, Token, Proof of Stake-Kryptowährungen, dezentralisierter Finanzen (DeFi) sowie damit in Zusammenhang stehender Blockchain-Technologien.

Über Link Global Technologies Inc.

Link stellt in Digital Mining und Data Hosting tätigen Unternehmen Infrastruktur und betriebliche Expertise zur Verfügung. Link lokalisiert und stellt Miet- oder Kaufobjekte mit Zugang zu kostengünstigen, zuverlässigen Energiequellen sicher und stellt diese kostengünstige Energie zum Zwecke von Digital Mining und als saubere Energie und Infrastruktur für andere datenbezogene Dienstleistungen bereit.

FÜR DAS BOARD

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem die Fertigstellung der ersten 5-MW-BTC-Mining-Anlage, die Fähigkeit von Pure, profitabel zu sein; die zukünftigen Erträge und Betriebskosten des Unternehmens; das zukünftige Wachstum der gesamten Vermögenswerte des Unternehmens; die Strategie des Unternehmens, Kryptowährungen zu erwerben und sein Kryptowährungsportfolio zu optimieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Anschaffungskosten für Kryptowährungen effektiv zu mitteln; und die zukünftigen Aussichten des Kryptowährungsmarkts im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Mining von digitalen Währungen; die Möglichkeit, dass die Umsätze des Unternehmens nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

