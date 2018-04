IRW-News: Neptune Dash Technologies Corp. : Neptune Dash von Business in Vancouver als Top-Blockchain-Deal ausgezeichnet

IRW-PRESS: Neptune Dash Technologies Corp.



: Neptune Dash von Business in Vancouver als Top-Blockchain-Deal ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, den 9. April 2018 - Neptune Dash Technologies Corp. (Neptune Dash oder das Unternehmen) (TSX.V: DASH) (Frankfurt: 1NW) freut sich bekannt zu geben, dass Business in Vancouver (BIV") das Börsenlisting des Unternehmens an der TSX Venture Exchange in Verbindung mit einer 21 Millionen CAD schweren Finanzierungsrunde als Top-Blockchain-Deal im Jahr 2017 (in der Kategorie Fusionen und Übernahmen ohne Bergbau) benannt hat. Die Transaktion belegte Platz 16 auf der BIV-Liste und war der einzige Blockchain / Fintech-Deal, der es in die Top 20 geschafft hat.

Über Neptune Dash Technologies Corp.

Neptune Dash baut und betreibt sogenannte Dash-Masternodes (Hauptknoten) und investiert in blockchainbasierte Dash-Technologien. Dash ist eine digitale Währung, die entwickelt wurde, um die Herausforderungen von Bitcoin in Bezug auf die Skalierung zu meistern.

Die Dash-Masternodes ermöglichen in der Dash-Blockchain folgende Funktionen:

a. sie ermöglichen private Peer-to-Peer-Transaktionen direkt zwischen den einzelnen Parteien;

b. sie haben eine Art Leitfunktion und stimmen über Auszahlungen von Dash-Belohnungen aus dem Kassenbestand und deren Zuweisung an die Dash-DAO (dezentralisierte, autonome Organisation/Decentralized Autonomous Organization) ab; und

c. sie ermöglichen Transaktionen, die annähernd in Echtzeit auf der Dash-Blockchain verarbeitet werden (gegenüber der Ziel-Blockzeit von drei Minuten für durchschnittliche Dash-Transaktionen).

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Neptune Dash Technologies Corp.

Cale Moodie, President & CEO

620 - 1155 West Pender Street,

Vancouver, BC V6E 2P4

Tel: (604) 319-6955

E-Mail: info@neptunedash.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, zukunftsgerichtete Informationen beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind durch die Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden" bzw. "eintreffen können", "könnten", "würden" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch die Umsetzbarkeit des Proof-of-Stake-Mining; der Beginn des Minings von Ethereum, EOS und Cardano; dass Ethereum, EOS und Cardano die Implementierung von Protokollen einschließlich des Proof-of-Stake-Minings fortsetzen; die geplante Vermögensaufteilung des Unternehmens; Geschäftsstrategie und Anlagekriterien; auf Kryptowährungen anzuwendende Unternehmensführungsstandards; die Akzeptanz von Kryptowährungen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Wachstum der internationalen Marktkapitalisierung von Kryptowährungen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem: dass die Einrichtung und der Betrieb von Proof-of-Stake-Mining-Verfahren nicht wie derzeit geplant oder gar nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; dass das Unternehmen in der Lage ist, einen erfolgreichen Betrieb von Neptune Dash und Neptune Stake sicherzustellen und das Anlagevermögen von digitalen Coins sicher zu verwahren; dass die Einnahmen des Unternehmens nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt steigen werden; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen auf gewinnbringende Weise zu liquidieren; ein Rückgang bei den Preisen für digitale Währungen kann sich extrem negativ auf den Unternehmensbetrieb auswirken; Schwankungen bei den digitalen Währungspreisen; sowie andere damit verbundene Risiken, wie sie im Börsennotierungsantrag des Unternehmens vom 15. Januar 2018 im Detail beschrieben sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Ansichten des Unternehmens wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. In Verbindung mit den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen folgende Annahmen getroffen: dass das Unternehmen in der Lage ist, die Einrichtung und den Betrieb des Minings abzuschließen; dass das Unternehmen in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen - falls erforderlich - auf gewinnbringende Weise zu liquidieren; zu den historischen Preisen digitaler Währungen; dass das Unternehmen in der Lage ist, das digitale Anlagevermögen, das für den Betrieb jedes PoS-Miners erforderlich ist, sicher zu verwahren; und dass keine Vorschriften oder Gesetze erlassen werden, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern. Das Unternehmen hat außerdem angenommen, dass keine nennenswerten Ereignisse abseits der normalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens auftreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen bezüglich zukunftsgerichteter Informationen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Aufgrund der entsprechenden Unsicherheiten sollte man sich daher nicht ohne Vorbehalte auf solche Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt werden. Das Unternehmen hat daher nicht die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

