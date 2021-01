IRW-News: NeonMind Biosciences Inc.: NeonMind notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6FU)

IRW-PRESS: NeonMind Biosciences Inc.: NeonMind notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6FU)

Vancouver, B.C. - 19. Januar 2021: NeonMind Biosciences Inc. (CSE: NEON) (NeonMind), ein auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien jetzt an der Wertpapierbörse Frankfurt (der FWB) unter dem Symbol 6FU gehandelt werden.



Somit sind die Stammaktien von NeonMind an der Canadian Securities Exchange und an der FWB notiert bzw. zweitgelistet.

Die Notierung an der Börse Frankfurt gibt uns die Möglichkeit, unsere Aktionärsbasis in ganz Europa auszubauen und es europäischen Investoren ermöglichen, die Entwicklung von NeonMind in der psychedelischen Pharmaindustrie zu verfolgen und so an unserem Wachstum teilzuhaben, so Penny White, Gründerin und CEO von NeonMind.

Die Börse Frankfurt ist eines der weltweit größten Handelszentren für Wertpapiere. Mit einem Umsatzanteil von rund 90 Prozent ist sie die größte der sieben deutschen Börsen und ein internationales Handelszentrum, was sich auch in der Struktur der Teilnehmer widerspiegelt. Von den rund 200 Marktteilnehmern kommen rund 50 % aus anderen Ländern als Deutschland.

Die FWB ermöglicht fortschrittliche elektronische Handels-, Abrechnungs- und Informationssysteme, die wiederum ermöglichen, den wachsenden Anforderungen des grenzüberschreitenden Handels gerecht zu werden.

Über NeonMind Biosciences Inc.

NeonMind ist ein Unternehmen, das sich der präklinischen Entwicklung von Arzneimitteln widmet. Der erste vorgeschlagene Arzneimittelkandidat beinhaltet die Verabreichung von Psilocybin (ein komplexer organischer Wirkstoff, der in psychedelischen Pilzen vorkommt) zur Behandlung von Adipositas und verwandten Krankheiten, für die NeonMind eine präklinische Studie an der University of British Columbia durchführt. NeonMind hat fünf vorläufige US-Patentanmeldungen mit den folgenden Ansprüchen eingereicht: Unterstützung von Methoden zur Gewichtsabnahme, zur Behandlung zwanghafter Essstörungen, zur Behandlung von Adipositas oder einer Komplikation von Adipositas und/oder die Ernährungsumstellung einer Person durch die Verabreichung von Psilocybin und/oder anderen psychedelischen Verbindungen oder deren Analoga oder durch die Verabreichung von Psilocybin bzw. dessen Analogon in Verbindung mit einer Therapie oder anderen Behandlungen. NeonMind verfolgt auch die Kommerzialisierung seines Sortiments an proprietären Produktformulierungen mit Heilpilzen. NeonMind hat vor Kurzem ein Sortiment von vier mit Heilpilzen infundierten Kaffees auf den Markt gebracht: Löwenmähne, Schmetterlings-Tramete, Reishi und Cordyceps, die in Kanada online unter www.neonmind.com erhältlich sind.

Nähere Informationen über NeonMind erhalten Sie unter www.NeonMindbiosciences.com; der mit Pilzen infundierten Kaffee von NeonMind ist unter www.NeonMind.com erhältlich.

Penny White, President & CEO

penny@neonmind.com

1-866-318-6874

Ansprechpartner für Anleger:

Edge Communications

invest@neonmind.com

Ansprechpartner für Medien:

Exvera Communications Inc.

brittany@exvera.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung von NeonMind. Durch den Gebrauch der Wörter könnte, erwartet, glaubt, wird, prognostiziert, geschätzt bzw. vergleichbare Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen gekennzeichnet werden; sie basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von NeonMine in Bezug auf den Ausgang und den Zeitpunkt solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Insbesondere der Plan von NeonMind zur Entwicklung von Medikamenten, seine Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, und seine Erwartung hinsichtlich der Entwicklung seines geistigen Eigentums, und andere Schritte in der präklinischen und klinischen Phase der Entwicklung seiner Medikamente stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwogen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemeldung getroffenen Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung. NeonMind lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55170

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55170&tr=1

