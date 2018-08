IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: President und Mitbegründer von Naturally Splendid präsentiert Roadshow für Anleger auf der Cannabis Online Investment Conference

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: President und Mitbegründer von Naturally Splendid präsentiert Roadshow für Anleger auf der Cannabis Online Investment Conference

VANCOUVER, British Columbia, 2. August 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- J. Craig Goodwin, President und Mitbegründer von Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF), wird das Unternehmen den Anlegern im Rahmen der Cannabis Online Investment Conference präsentieren.

Die Cannabis Online Investment Conference bietet einen exklusiven Online-Überblick über Roadshows für Anleger, die von börsennotierten Unternehmen der wachstumsstarken Cannabisbranche durchgeführt werden. Als in Kanada ansässiges Biotechnologie- und Konsumartikel-Unternehmen, das auf Cannabis Sativa spezialisiert ist, passt Naturally Splendid hervorragend in dieses Profil. Die Konferenz hat im Laufe des vergangenen Jahres ein großes Interesse und Echo bei den Anlegern hervorgerufen.

Craig Goodwin meint dazu: Die Teilnahme an der Cannabis Online Investment Conference bietet uns die Möglichkeit, Kontakte zu institutionellen Anlegern und Privatanlegern gleichermaßen zu knüpfen - ohne zeitliche und geographische Einschränkungen. Diese Anleger erreichen wir normalerweise nicht über eine herkömmliche Konferenz, wo eine persönliche Anwesenheit erforderlich ist. Die Anleger können sich die Präsentation zu Naturally Splendids Roadshow für Anleger überall und jederzeit nach Belieben online ansehen. Auf diese Weise erweitern wir unsere Präsenz und können unsere Story auf breiter Ebene mit anderen teilen.

Hier geht es zu Naturally Splendids Online-Roadshow für Anleger:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44189/Naturally Splendid News Release aug 1 2018_DEPRcom.001.jpeg

(Text-Link: https://cannabis.onlineinvestmentconference.com/naturally-splendid)

Peter Norman, CEO der Online Investment Conference, fügt hinzu: Wir haben die Cannabis Online Investment Conference als eigene Unterseite zu unserem Hauptportal der Online Investment Conference entwickelt, um der regen Nachfrage der Anleger gerecht zu werden, die sich auf unserer Hauptseite schon mehrfach Präsentationen von börsennotierten Unternehmen mit Cannabisbezug gewünscht haben. Naturally Splendid ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von hochwertigen Unternehmen, wie wir sie auf der Cannabis Online Investment Conference präsentieren. Wir freuen uns darauf, Naturally Splendid bei der Online-Präsentation seiner Roadshow für Anleger allerorts zu unterstützen.

Über die Online Investment Conference

Die Online Investment Conference auf https://onlineinvestmentconference.com ist eine einzigartige, innovative Kommunikationsplattform für Investoren. Auf dieser Plattform können Anleger einschlägige Roadshow-Präsentationen ansehen, wie sie normalerweise nur professionellen Anlegern in großen Finanzzentren zugänglich sind. Für professionelle Anleger ist eine Roadshow, bei der sie direkt von der Firmenführung über die Geschichte des Unternehmens informiert werden, nach eigenen Angaben die Entscheidungshilfe Nr. 1 bei einer Veranlagung. Die Online Investment Conference schafft hier eine Art von Chancengleichheit bei der Veranlagung, indem sie Privatanlegern die gleichen Entscheidungshilfen anbietet wie sie auch professionellen Investoren zur Verfügung stehen - nämlich eine vom Unternehmen präsentierte Roadshow für Anleger.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Die Online Investment Conference:

Peter Norman

T: (438) 922-5933

E: peter.norman@inv-stocktalk.com

Web: onlineinvestmentconference.com

Naturally Splendid Enterprises Ltd. Brent Rusin, Investor Relations

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

T: 604-673-9573

E: info@naturallysplendid.com

W: www.naturallysplendid.com

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Marihuana-Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

- Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

- Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

- Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- The Bar Makers - die Erfinder der Marke Elevate Me - eine Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

- ACI Foods ist ein Forschungsunternehmen mit Sitz in Abbotsford, BC, das auf die Verarbeitung von Industriehanfsamen spezialisiert ist. Das einzige börsennotierte Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44189

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44189&tr=1

