IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von Prosnack Natural Foods Inc.

: Naturally Splendid unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von Prosnack Natural Foods Inc.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 11. August 2017 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) oder (NSE) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack) und iCream Capital Inc. (iCream) eine definitive Vereinbarung abgeschlossen hat. Vereinbarungsgemäß erklärt sich Naturally Splendid bereit, sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Prosnack zu erwerben. Prosnack ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Nord-Vancouver.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit Prosnack und iCream hat sich Naturally Splendid bereit erklärt, 200.000 $ in bar (Barvergütung) und bei Abschluss 1.098.901 Naturally Splendid-Stammaktien (Aktienvergütung) an iCream zu bezahlen. 69.000 $ der Barvergütung werden bei Abschluss an iCream bezahlt, die verbleibenden 131.000 $ bis spätestens 29. Dezember 2017. Naturally Splendid hat nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, die verbleibenden Barvergütung in Höhe von 131.000 $ zur Gänze oder zum Teil in Form von weiteren Naturally Splendid-Stammaktien im Wert von 212.875 $ zu begleichen. Es wird in diesem Fall der durchschnittliche Kurswert der Naturally Splendid-Stammaktien bei Handelsschluss an den zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen vor dem 29. Dezember 2017 herangezogen. Die an iCream ausgegebenen Aktien sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Zusätzlich wird Naturally Splendid über einen Zeitraum von 5 Jahren Earn-out-Zahlungen an iCream tätigen. Diese entsprechen einem Wert von 25 % des jährlichen Umsatzzuwachses gegenüber dem Vorjahr, den Naturally Spendid über den Einzelhandel, den Private Labelling-Sektor und über Auftragsverpackungen generiert. Der Gesamtbetrag der an iCream zu tätigenden Earn-out-Zahlungen wird mit rund 1.200.000 $ gedeckelt. Der Abschluss der Übernahme von Prosnack bleibt an bestimmte Bedingungen gebunden und muss unter anderem von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Prosnacks innovative Marke Elevate Me ist vor allem auf Lifestyle-Produkte und gesunde Nahrungsergänzungsprodukte gerichtet. Dazu zählen u.a. Energieriegel und Müslisnacks für unterwegs, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. Die Marke Elevate Me ist in über 1.000 Läden - darunter bei arrivierten Einzelhandelsketten wie Costco, Whole Foods, Choices, Save On Foods, Sobeys, London Drugs, Thriftys, Rexall und vielen anderen - erhältlich. Ein Alleinstellungsmerkmal von Prosnack ist seine dauerhafte Erfolgsstrategie als Private-Labelling-Partner großer Handelsketten in Nordamerika und als Auftragsverpackungsunternehmen für andere internationale Hersteller. Mit der Kombination aus Elevate Me-Produkten und seinen Private-Label-Kunden hat das Unternehmen in den letzten vier Jahren Umsätze von knapp 8.000.000 CAD erzielt.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, erklärt: Dank unserer neuen Beziehung zu Prosnack und dessen Gründern - Alan Maddox und Jim Pratt - können wir unsere Strategie fortsetzen und weitere Marktanteile im gesunden Nahrungsmittelhandel dazugewinnen. Von den Synergieeffekten wird Naturally Splendid nicht nur durch die Optimierung der Betriebskosten, des Vertriebs und der innovativen Produkte profitieren. Alans Beziehungen zu Einzelhändlern und Auftragsverpackungsunternehmen und sein ausgeprägter Geschäftssinn stärken die Marketing- und Branding-Kapazitäten beider Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Nach Abschluss der Akquisition wird Alan Maddox voraussichtlich die Funktion des Executive VP, Sales and Marketing bei Naturally Splendid übernehmen. Alan kann im Lebensmittelsektor auf eine erfolgreiche Karriere von mehr als 34 Jahren zurückblicken. Neben seiner Rolle als Leiter der Umsatzentwicklung bei Prosnack war Alan außerdem als Director of International Sales bei McCain Foods tätig, wo er die Umsatzentwicklung in mehr als 70 Ländern weltweit beaufsichtigte. Als President der Sepps Food Group in den frühen 1990-er Jahren war er maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens zu einem der führenden Hersteller von Tiefkühl-Bio-Frühstücksprodukten in Nordamerika beteiligt und zeichnete für eine Umsatzsteigerung von 1.000.000 CAD auf über 88.000.000 jährlich verantwortlich.

Herr Maddox sagt: In diesem großartigen Umfeld kann ich meine Erfahrung und meine Kontakte bei der Koordination von Vertriebskanälen und der Weiterentwicklung von Elevate Me und der Produkte von Naturally Splendid bestmöglich unter Beweis stellen - für eine raschere Umsetzung und eine stärkere Präsenz in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen der Welt. Nachdem die hervorragenden Marken von Prosnack die hochwertigen Produkte von NSE so toll ergänzen, freue ich mich sehr, Teil des Teams von Naturally Splendid zu sein.

Nach Abschluss wird Jim Pratt voraussichtlich in den Beirat von Naturally Splendid eintreten. Aus Sicht von Naturally Splendid wird Herr Pratt dank seiner Erfahrungen als ehemaliger Investmentbanker in der Bay Street in Toronto und aufgrund der Tatsache, dass er bei Sepps Food Group als CFO und CEO 15 Übernahmen und Veräußerungen leitete, eine große Bereicherung für das Unternehmen sein. Herr Pratt ist außerdem Vorsitzender der BC Food Processors Association, was seine Referenzen als Führungskraft im Lebensmittelsektor untermauert und Naturally Splendid weitere Einblicke in Wachstumsmärkte und Wachstumschancen ermöglicht.

Herr Pratt erklärt: Ich freue mich sehr, Naturally Splendid im Beirat unterstützen zu können. Die Produkte von Prosnack Natural Foods werden NSE bei seinem Geschäftsaufbau im Markt für Konsumprodukte und gesunde Nahrungsmittel weitere Impulse verleihen, und ich freue mich darauf, diese Entwicklung begleiten zu dürfen.

Alan und Jim haben sich im Januar 2013 zusammengetan, um gemeinsam Prosnack Natural Foods, den Erzeuger des Elevate Me-Proteinriegels mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen, zu übernehmen. Diese enge Geschäftsbeziehung wird für die Wachstumsstrategie von Naturally Splendid insgesamt zusätzliche Vorteile bringen.

Im Zuge der Übernahme gelangen die automatisierten Anlagen und Geräte der Produktionsanlage von Prosnack in Nord-Vancouver im Wert von rund 300.000 $ in den Besitz von Naturally Splendid. Die Anlage verfügt über eine Reihe von Zertifizierungen: eine SQF Level 2-Zertifizierung (Lebensmittelsicherheit), eine Koscher-Zertifizierung und eine Glutenfrei-Zertifizierung.

Herr Eto fügt hinzu: Prosnack bemüht sich laufend, seine Kunden mit innovativen Produkten zu versorgen, und bietet Naturally Splendid damit ein großartiges Forum für seine Wirkstofftechnologie. Ich finde es großartig, dass wir so hochqualifizierte Leute für unser Team bei Naturally Splendid gewinnen können. Übernahmen im Lebensmittelsektor stellen eine wichtige Komponente für das zukünftige Wachstum von Naturally Splendid dar; sie sind bei der Nutzung von Synergien für Biotech-Anwendungen und Konsumprodukte im heimischen und internationalen Einzelhandel sehr hilfreich. Es gibt zahlreiche Anwendungen auf Hanfbasis, die noch nicht realisiert wurden, und es ist mir wichtig, dass NSE diese Geschäftschancen nutzt und weiterentwickelt.

Weitere Informationen über Prosnack finden Sie auf der Webseite www.prosnack.com.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in gemeinsamem Besitz von NSE (51 %) und POS Bio-Sciences (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheit im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40606 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40606&tr=1

