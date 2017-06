IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid unterzeichnet Vertrag mit deutschem Vertriebsunternehmen und liefert ersten Auftrag aus

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid unterzeichnet Vertrag mit deutschem Vertriebsunternehmen und liefert ersten Auftrag aus

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 1. Juni 2017 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (das Unternehmen) (FRANKFURT: 50N) (TSX VENTURE: NSP) (OTC: NSPDF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein in Deutschland ansässiges Vertriebsunternehmen, Soletek GmbH (Soletek) mit dem Vertrieb der zu 100 % unternehmenseigenen Hanf- und Superfood-Produktlinie NATERA® auf dem deutschen Markt beauftragt hat. Ein erster Auftrag wurde bereits an Soletek ausgeliefert.

Die Soletek GmbH ist gut aufgestellt, um im Vertrieb von innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten über eine anspruchsvolle E-Commerce-Plattform eine führende Rolle zu spielen. Die Soletek GmbH wurde im Februar 2016 durch den Kauf von immateriellen Gütern und Lagerbeständen der betronic EDV-Großhandel GmbH, Hilden, als neues Unternehmen gegründet. Durch die Übernahme der betronic GmbH konnte sich die Soletek GmbH die Erfahrung und das Know-how von über 20 Jahren erfolgreicher Vertriebstätigkeit sichern. Dies verschafft Soletek einen unmittelbaren Zugang zu einem bereits etablierten Kundenstamm, der sich wie das Who is Who der deutschen Handelsunternehmen liest.

Herr Detlef Becker, der Gründer und CEO von Soletek, erklärte dazu wie folgt: Wir haben ein eigentumsrechtlich geschütztes System für das E-Commerce-Marketing entwickelt, das gut für die NATERA®-Produktlinie geeignet ist. Wir gehen mit großer Begeisterung in diese Geschäftsbeziehung mit Naturally Splendid. Wir gehen davon aus, dass die Hanflebensmittel-Produktreihe NATERA® die erste von mehreren Produktlinien von Naturally Splendid ist, die wir auf dem deutschen Markt vermarkten werden. Mit den NATERA®-Produkten vertreiben wir unsere zweite Marke aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel; diese Produkte ergänzen den Vertrieb der neuenergy®-E-Tabs der US-amerikanischen Gesellschaft NeutriSci®.

NATERA® Foods (www.nateralife.com) ist die Hanf- und Superfood-Produktlinie des Unternehmens; sie besteht aus einer Vielzahl von Hanfsamen und -proteinen mit natürlichen Aromen, die zu 100 % aus Hanf und verschiedenen anderen Superfoods aus kanadischem Anbau hergestellt und verarbeitet werden. Das Unternehmen bietet Hanfsamen mit drei (3) Geschmackvarianten und Hanfprotein mit vier (4) Geschmackvarianten an. Alle Produkte sind naturbelassen und frei von Gentechnik. Unter der Marke Natera® wurde vor Kurzem auch Natera® Hemp Protein 369 auf den Markt gebracht; dabei handelt es sich um die eigentumsrechtlich geschützte Hanfprotein-Formulierung von Naturally Splendid, die mit dem rechtlich geschützten Inhaltsstoff HempOmega von NSE entwickelt wurde. Sie enthält Omega 3 und Omega 6 in Kombination mit Hanfprotein, eine leicht verdauliche pflanzliche Proteinquelle, die mit Ginseng angereichert ist.

Dave Eto, der CEO von Naturally Splendid, äußerte sich wie folgt: Wir freuen uns sehr, dass wir mit Soletek und ihrem etabliertem Vertriebs- und Kundennetz zusammenarbeiten können. Dieser erste Auftrag ist für NSE wie eine Heimkehr, da Deutschland für uns den Einstieg in den Markt der EU bedeutet und NSE dort über starke Investment-Unterstützung verfügt. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass der Aufbau einer Marktpräsenz mit einem führenden Vertriebsunternehmen wie Soletek die Marke NATERA® weltweit stärken wird. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Begeisterung von Soletek, zumal wir unsere Biotechnologie- und Konsumentenmarken weiter ausbauen und das Ziel verfolgen, andere unserer innovativen Produkte auf den deutschen Markt zu bringen.

Seitens Germany Trade & Invest (GTAI) heißt es: Mit rund 82 Millionen Konsumenten ist Deutschland der größte Einzelhandelsmarkt für Lebensmittel und Getränke in Europa. Die Gesamteinnahmen aus dem Bereich Lebensmittel und Einzelhandel stiegen im Jahr 2015 um 2,3 % und erreichten damit EUR 191 Milliarden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Soletek: www.soletek.de

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein in den Bereichen Biotechnologie und Konsumgüter tätiges Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) Natera®Ingredients: eine Abteilung für pflanzliche Massenzutaten einschließlich HempOmega (Patent angemeldet); (5) POS-BPC Facility: Ein Werk auf 1115 m² (12.000 sq.ft), das von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betrieben wird und einer breitgefächerten Kundschaft im industriellen Maßstab Verarbeitungslösungen für biologisches Material anbieten kann, wie beispielsweise funktionale Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte(6) Naturally Splendid USA bietet die CBD-Marke Natera® von auf Hanf basierenden Cannabinoid-Nutrazeutika und -Kosmozeutika sowie die Hautpflegemarke Natera® von auf Hanf basierenden Kosmozeutika. Die modernen Technologien, die Erfahrung in der Branche sowie die strategischen Partner von Naturally Splendid ermöglichen die Erstellung individueller Lösungen mit kontinuierlicher Schwerpunktlegung auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 Büro: +1 (604) 465-0548 Fax: +1 (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß unsicher sind und dass die tatsächliche Performance von einer Reihe erheblicher Faktoren beeinträchtigt werden könnte, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Naturally Splendid liegen, einschließlich der Fähigkeit von Naturally Splendid, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren sein; der Profitabilität des Verkaufs potenzieller Produkte; des weiteren Verkaufs schaliger Hanfsamen zu bestehenden oder höheren Raten; der Fähigkeit, alle Großaufträge hinsichtlich des Verkaufs von Hanfsamen abzuwickeln; sowie des Risikos, dass potenzielle Anwendungen möglicherweise nicht alle erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erhalten. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39945 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39945&tr=1

