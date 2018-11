IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid und Wahupta Ventures Inc. schließen weitere Finanzierungen ab und fahren mit Verarbeitungslizenz fort

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid und Wahupta Ventures Inc. schließen weitere Finanzierungen ab und fahren mit Verarbeitungslizenz fort

Vancouver (British Columbia), 22. November 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF) (Naturally Splendid oder NSE) freut sich bekannt zu geben, dass Wahupta Ventures Inc. (Wahupta) seine Zeichnungen für die zweite und dritte Tranche im Rahmen der bereits zuvor gemeldeten Kooperationsvereinbarung (die Kooperationsvereinbarung) vorgezogen hat, wobei Wahupta zugesagt hat, bis zu 2.000.000 Dollar zu investieren (die Investition). Wahupta hat Aktien im Wert von 350.000 Dollar zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Aktie gezeichnet, anstatt zwei Tranchen über einen längeren Zeitraum zu einem Preis von 0,27 Dollar pro Aktie durchzuführen. Diese Einnahmen werden zur Unterstützung unseres neuen Antrags auf eine Verarbeitungslizenz gemäß dem neuen Cannabis Act sowie als Betriebskapital verwendet werden. Die vierte und letzte Tranche der Kooperationsvereinbarung besteht aus den restlichen 1.500.000 Dollar und wird voraussichtlich innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschluss der zweiten und dritten Tranche durchgeführt werden. Die Einnahmen aus der vierten Tranche werden für die Fertigstellung der Installation einer Extraktionsanlage durch die Tochtergesellschaft von NSE, Naturally Splendid Extracts Ltd. (NS Extracts), verwendet werden, damit NS Extracts ein lizenzierter Händler gemäß den Narcotic Control Regulations (Canada) werden kann.

Naturally Splendid hat bereits gemäß den früheren Bestimmungen einen Antrag auf eine Händlerlizenz eingereicht. Gemäß dem neuen Cannabis Act können bestehende Anträge auf eine Händlerlizenz auf den neuen Ordnungsrahmen übertragen werden, um eine Verarbeitungslizenz zu erhalten.

Eine Verarbeitungslizenz ermöglicht es deren Inhaber, ihre Marktabdeckung in der Pharmabranche sowie in der wachsenden Naturheilmittel- und Nutrazeutikaindustrie zu erweitern, da es sich um umsatzgenerierende Wege handelt, die für Cannabiszüchter nicht zugänglich sind. Dieser Marktvorteil ist in den immer wichtiger werdenden Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Prüfung und Analyse, aber auch auf dem Extrakt- und den aufstrebenden internationalen Cannabismärkten besonders stark.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Die Vorverlegung der Investitionszusage von Wahupta ermöglicht es NSE, mit dem neuen Antrag auf eine Verarbeitungslizenz fortzufahren und die von beiden Parteien festgelegten Initiativen voranzutreiben. Dies verdeutlicht unsere starke Beziehung zu Wahupta und unser gemeinsames Bestreben, in der Industriehanfbranche führend zu sein. Wir werden Updates hinsichtlich der neuesten Entwicklungen beim Lizenzantrag und beim Genehmigungsverfahren bereitstellen.

Warren Cudney, CEO von Wahupta, sagte: Wir freuen uns, unser Investitionsvorhaben vorgezogen und das neue Lizenzierungsverfahren beschleunigt zu haben. Dies ist nicht nur aus finanzieller Sicht sinnvoll, sondern bietet auch den gegenseitigen Vorteil, zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Extraktionsgeschäft tätig zu sein. Naturally Splendid hat weiterhin an der Erreichung seiner Ziele in der Hanfindustrie gearbeitet und hat großes Vertrauen in das zusammengestellte Team.

Die Finanzierung unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Weitere Informationen über die Kooperationsvereinbarung und die Investitionen finden Sie in der Pressemitteilung vom 9. Oktober 2018.

Über Wahupta Ventures Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Wahupta: www.wahupta.com

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - einschließlich des Antrags auf Gewährung einer Händlerlizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45265

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45265&tr=1

