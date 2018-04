IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid übernimmt den Biohanf-Verarbeitungsbetrieb Absorbent Concepts (ACI)

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid übernimmt den Biohanf-Verarbeitungsbetrieb Absorbent Concepts (ACI)

VANCOUVER, British Columbia, 25. April 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, die Übernahme von Absorbent Concepts Inc. (ACI), einen Biohanf-Verarbeitungsbetrieb in Abbotsford, B.C. bekannt zu geben.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, erklärt: Die Übernahme von ACI ist ein bedeutender Meilenstein für NSE und ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, uns als vertikal integrierter Hersteller von Hanf-Biotech-Produkten für Industrie und Verbrauchermärkte zu etablieren. Zusätzlich zur Generierung höherer Umsatzrenditen aus der Wertschöpfungskette mit unseren derzeitigen Industriehanf-Produkten stärkt das Know-how von ACI unsere Position im Antragsverfahren der Händlerlizenz und versorgt uns bei unseren Aktivitäten zur Errichtung einer Cannabinoid-Extraktionsanlage mit wichtigen Ressourcen.

Laut Bekanntgabe in einer früheren Pressemeldung vom 6. Februar 2018 besteht der Zweck der Beantragung einer Händlerlizenz bei der Behörde darin, in den rechtmäßigen Besitz von regulierten Substanzen wie Cannabidiol (CBD) zu kommen und so in Formulierung, Herstellung, Vertrieb und Import/Export tätig zu werden.

Absorbent Concepts Inc. (operiert unter dem Firmennamen ACI Foods) ist ein Forschungsunternehmen mit Sitz in Abbotsford, BC, das auf die Verarbeitung von Industriehanfsamen spezialisiert ist. ACI ist der einzige in Nordamerika registrierte Betrieb, der ausschließlich Biohanfsamen verarbeitet. Das Unternehmen ist neben der Entwicklung von verschiedensten Ernährungsprodukten und Nahrungsmittelverarbeitungsprozessen ein bedeutender Hersteller von geschälten Hanfsamen, Hanfsamenöl und hochprozentigem Proteinpulver. ACI ist zwar auf die Verarbeitung von Biohanfprodukten spezialisiert, wird sein Geschäft aber erweitern und das Angebot auf die gesamte Palette von herkömmlichen Hanfprodukten ausdehnen.

Das seit November 2013 bestehende Unternehmen ACI wurde von Pete Scales gegründet - einem Unternehmer, Erfinder/F&E-Spezialisten, Experten der angewandten Forschung, Lektor und glühenden Verfechter der Kräfte und vielfältigen Eigenschaften von Hanf. Die Anlage ist derzeit in Vollbetrieb und beschäftigt sich auch mit der Extraktion von Cannabinoiden. Das ACI-Team verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Verarbeitung von Hanf und stellt mit seinem großen Fachwissen im Bereich der Cannabinoidextraktion, der Entwicklung von Ernährungsprodukten, der Laboranalyse sowie seinen langjährigen Vertragsbeziehungen zu landwirtschaftlichen Betrieben eine große Bereicherung für NSE dar. Diese Beziehungen werden sich beim Abschluss sicherer Liefervereinbarungen für Biohanf und konventionellen Industriehanf für die traditionelle Saatguternte sowie im Hinblick auf neue Chancen in der Aufzucht von CBD gemäß der in diesem Jahr von der kanadischen Bundesregierung geplanten Novelle zum Cannabisgesetz als äußerst vorteilhaft erweisen. Im Wirtschaftsjahr 2017 verzeichnete ACI einen Gesamtumsatz in Höhe von 1.080.869 Dollar (nicht testiert) und einen Verlust in Höhe von 119.714 Dollar (nicht testiert). In seinem ersten Betriebsquartal erzielte ACI Gesamteinnahmen in Höhe von 156.670 Dollar (nicht testiert) und einen Verlust in Höhe von 114.644 Dollar (nicht testiert).

In einem Beitrag, der am 16. April 2018 auf Hempster veröffentlicht wurde, heißt es: Hanf ist eine wertvollere CBD-Quelle als Marihuana und es macht aus wirtschaftlicher Sicht Sinn, CBD aus dieser ertragreichen Pflanze zu extrahieren. Derzeit sind kanadische Bauern gezwungen, die Blätter und Blüten ihrer Hanfpflanzen zu zerstören. Das wird sich alles ändern, wenn das Cannabisgesetz - wahrscheinlich schon im Spätsommer oder Herbst 2018 - in Kraft tritt. Sobald das Gesetz erlassen wurde, können Hanfbauern ihre Ernte an lizenzierte Hersteller verkaufen, die daraus CBD extrahieren.

Russell Crawford, President der Canadian Hemp Trade Alliance und ein Director von Naturally Splendid, meint dazu: Als Inhaber einer Händlerlizenz wird Naturally Splendid von den bevorstehenden Regelungen im Hinblick auf die Nutzung der gesamten Pflanze profitieren. Die Beziehung zwischen ACI und den Bauern ist ein großartiger Katalysator, wenn es darum geht, Grundflächen für die CBD-Produktion zu sichern.

Die Übernahme von ACI durch Naturally Splendid erfolgt im Einklang mit den vertraglichen Bedingungen der Aktienkaufvereinbarung zwischen ACI, Pete Scales und Naturally Splendid. Naturally Splendid hat sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von ACI erworben und im Gegenzug bestimmte Bankdarlehen von ACI in Höhe von insgesamt 640.018 Dollar zurückgezahlt und/oder übernommen.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

