IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid teilt Neuigkeiten zum erweiterten Vertrieb von mit HempOmega angereicherten Bieren mit

Naturally Splendid teilt Neuigkeiten zum erweiterten Vertrieb von mit HempOmega angereicherten Bieren mit

Vancouver, British Columbia, Kanada, 13. Dezember 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE oder das Unternehmen) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) berichtet über die folgenden Höhepunkte des erweiterten Vertriebs des mit HempOmega angereicherten Biers Major Hemp H-IPA von Sipp Industries, Inc. (Sipp) (OTC: SIPC).

Am 24. Oktober 2018 kündigte Naturally Splendid eine Exklusivvertriebsvereinbarung mit Sipp an, welcher zufolge Sipp die eingeschränkten Exklusivrechte für den Ankauf von HempOmega als Biergetränkezusatz in seiner vom Alcohol Tobacco Tax Trade Bureau (TTB) genehmigten Hanfbierrezeptur bzw. für den Verkauf seiner TTB-genehmigten Hanfbierrezeptur an Drittunternehmen im Getränkesektor gewährt wurden. Diese Rechte gelten exklusiv für Colorado und Illinois und sind an bestimmte Volumen- und Aktivitätsauflagen gebunden.

Naturally Splendid gibt erfreut bekannt, dass Sipp im Oktober 2018 sein Hanfbier Major Hemp H-IPA in Dosen auf den Markt gebracht hat. Sipp hat jetzt eine endgültige Vertriebsvereinbarung mit Wein-Bauer, Inc. über den Vertrieb des neu auf den Markt gekommenen, HempOmega enthaltenden Premium Craft Biers abgeschlossen. Wein-Bauer, Inc. hat sein Hauptvertriebszentrum direkt außerhalb von Chicago und regionale Büros an beiden Küsten der USA sowie Partnerschaften mit Zwischenhändlern in den wichtigsten US-Bundesstaaten, die laut Sipp die USA-weite Expansion von Major Hemp H-IPA ermöglichen werden. Zurzeit feilen die zwei Unternehmen zusammen an der Verbesserung der Vertriebs- und Marketingstrategien.

Außerdem hat Sipp die Genehmigung von Binnys Beverage Depot erhalten, Major Hemp H-IPA in allen 40 Filialstandorten in den USA zu platzieren. Binnys Beverage Depot ist das größte unabhängig geführte Spirituosengeschäft in Illinois und hat einen Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. $ an den 40 Filialstandorten. Binnys Beverage Depot öffnet in Illinois immer mehr Geschäfte und hat Pläne für die weitere Expansion im ganzen mittleren Westen der USA.

Sipp bekommt jede Woche weitere Standorte im Großraum Chicago hinzu. Neben Binnys Beverage Depot wird Major Hemp H-IPA zurzeit in anderen bekannten Spirituosengeschäften verkauft, darunter Leos Liquors, Kenwood Liquors, Sunset Foods, Antioch Fine Wine & Liquor, Joes Beverage Warehouse und im ersten Armanetti Beverage Mart, einer Kette aus 15 Filialen im gesamten Bundesstaat Illinois. Neue Restaurants und Kneipen im Großraum Chicago führen nun Major Hemp H-IPA, darunter Sovereign Tap, Happys, Beermiscuous, Bar Tini und On The Rocks. Die vollständige Liste der Standorte, an denen Major Hemp H-IPA erhältlich ist, finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.sippindustries.com.

Der Chief Executive Officer von Sipp, Syman Vong, sagte: Als einer der Vorreiter in der Hanfbierbranche stehen Marketing und Markenbildung nun stärker im Fokus als jemals zuvor, da wir unablässig daran arbeiten, diese einzigartige Chance zu nutzen, die sich uns geboten hat, weil wir das erste öffentlich gehandelte Hanfbierunternehmen der USA sind. Wir sind mit unseren Brauerei- und Vertriebspartnern sehr zufrieden und erwarten, dass die Nachfrage nach Major Hemp H-IPA 2019 exponentiell steigen wird.

Naturally Splendids CEO Doug Mason sagte: Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die Sipp innerhalb so kurzer Zeit beim Vertrieb gemacht hat. Der Erfolg von Major Hemp H-IPA ist ein weiterer Beweis dafür, dass unser geschütztes HempOmega in vielen Bereichen kommerziell zur Anwendung kommen kann.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Über Sipp Industries, Inc.

Sipp Industries ist ein vielseitiges Unternehmen, das auf die technische Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Handels- und Konsumartikeln spezialisiert ist. Durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Major Hemp liefert das Unternehmen Hanfbier, qualitativ hochwertige und preisgünstige hanfbasierte Produkte, Hanf als Bulkware, CBD-Produkte, Co-Packing und private Etikettierdienste.

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

