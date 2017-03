IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid nimmt Verpackungslinie in Betrieb, Optionen erreichen $445.425

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid nimmt Verpackungslinie in Betrieb, Optionen erreichen $445.425

14. März 2017 - Vancouver, BK - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid") (FRANKFURT:50N)(TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich bekanntgeben zu können, dass die kürzlich erworbene Verpackungsanlage erfolgreich installiert und in Betrieb genommen wurde. Naturally Splendid führt damit den mit der Eat Real Snack Food Canada Ltd. (ERSF) geschlossenen Co-Packing-Vertrag ab.

Die Arbeiten für die Fertigstellung der 9.000 m2 großen Verpackungsanlage begannen Anfang des Jahres im Hauptsitz des Unternehmens in Pitt Meadows. Die Installationsarbeiten für die von Eat Real Snack Foods beauftragten Maschinen, gemäß Beschreibung in der am 25. Januar 2017 bekanntgegebenen Vereinbarung, begannen im Februar und wurden früher als erwartet in diesem Monat beendet. Der erste Auftrag für die Verpackung von getrockneten Früchten in Standbeuteln mit Reißverschluss ist im Gange und wird gleichzeitig mit dieser Aktualisierung fertiggestellt.

Der CEO von Naturally Splendid, Dave Eto, kommentiert Weitere Co-packing-Kunden zeigen vermehrt Interesse und wir sind dabei, ihnen unsere Anlage zu unterbreiten. Probeläufe und Co-Packing-Vereinbarungen sind im Gespräch. Dies ist ebenfalls eine gute Gelegenheit unsere Co-packing-Partner in andere Unternehmenszweige unseres Hauses einzuführen, wie HempOmega und Lebensmittelzutaten. Co-packaging-Anlagen wie unsere sind rar im Westen Kanadas. Unsere Co-packing-Dienstleistungen wurden konzipiert, um Unternehmen, die bereit sind für den Übergang von manuellen Vorgängen zu einem automatisierten Prozess, Vorteile zu bieten. Diese Unternehmen verfügen vielleicht nicht über ausreichende Volumen oder genügend Kapital, um die Verpackung betriebsintern abzuwickeln, möchten aber dennoch einen Zuwachs erzielen. Durch unser Dienstleistungsangebot auf dieser Ebene, bieten wir örtlichen Produzenten Prozesskapazitäten für zukünftige Geschäftsphasen.

Naturally Splendid erhielt ebenfalls $445.425 in Barmitteln und $120.000 in Schuldverschreibungen aus der Ausübung von zuvor eingeräumten Optionsrechten. Die Optionsrechte wurden zu Preisen in Höhe von $0,30, $0,35 und $0,40 ausgeübt, mit einer Gesamtsumme von 1.464.500 ausgegebenen Stammaktien. Aufgrund dieser Aktienausgabe zählt Naturally Splendid 76.010.649 umlaufende Stammaktien.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 Büro: +1 (604) 465-0548 Fax: +1 (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com

Naturally Splendid Enterprises, Ltd. #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 Tel: 604-570-0902 | Email: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß unsicher sind und dass die tatsächliche Performance von einer Reihe erheblicher Faktoren beeinträchtigt werden könnte, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Naturally Splendid liegen, einschließlich der Fähigkeit von Naturally Splendid, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; der erfolgreichen Entwicklung einer Haustierfutter-Produktreihe mit HempOmega durch Canature; der Profitabilität des Verkaufs potenzieller Produkte; des weiteren Verkaufs schaliger Hanfsamen zu bestehenden oder höheren Raten; der Fähigkeit, alle Großaufträge hinsichtlich des Verkaufs von Hanfsamen abzuwickeln; sowie des Risikos, dass potenzielle Anwendungen möglicherweise nicht alle erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erhalten. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

