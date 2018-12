IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid nimmt Compounding Pharmacist Bob Mehr in Advisory Board für NateraFX auf

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid nimmt Compounding Pharmacist Bob Mehr in Advisory Board für NateraFX auf

Vancouver (British Columbia), 5. Dezember 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Bob Mehr, B.Sc. (Pharm), FIACP, in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Das Hauptaugenmerk von Herrn Mehr wird auf NATERA FX gerichtet sein, wobei der Einführung von NATERA FX in Naturheilkliniken, funktionellen Medizinpraxen und Apotheken in Kanada zunächst besondere Aufmerksamkeit zuteilwird, bevor eine Expansion in die USA, Australien, Europa und Asien in Erwägung gezogen wird.

Herr Mehr eröffnete 1999 seine erste integrative Apotheke (Integrative Pharmacy) in Shawnigan Lake (Vancouver Island, British Columbia) und hat insgesamt 15 reine integrative Apotheken (Pure Integrative Pharmacy) im Großraum Vancouver gegründet. Bob ist President und Founder von Pure Integrative Pharmacy, eine Position, die er seit über 18 Jahren innehat und in der er das Unternehmen zu einem renommierten Marktführer und Innovator auf diesem Gebiet weiterentwickelt hat.

Die Vision von Herrn Mehr verbindet ein ganzheitliches und integratives Gesundheitsmodell mit traditionellen Apothekendienstleistungen. NATERA FX ist die natürliche Weiterentwicklung von Bobs Philosophie. Bob hat sich zu einem innovativen Unternehmer und Branchenführer entwickelt. Bobs Vision, Leidenschaft und Know-how werden bei der Expansion von NATERA FX auf Naturheilkliniken, funktionelle Medizinpraxen und Apotheken von großem Wert sein.

Herr Mehr sagte: Als Compounding Pharmacist lege ich großen Wert auf individuelle Inhaltsstoffe in den Formulierungen der von uns empfohlenen Produkte. In dieser Hinsicht übertrifft die Produktreihe NATERA FX an von praktischen Ärzten formulierten Produkten meine selbst gesetzten hohen Standards. Ich freue mich darauf, NATERA FX dabei zu unterstützen, in Kanada erfolgreich zu sein und auf professionelle Kliniken in allen Teilen der Welt zu expandieren.

Herr Mehr ist in der integrativen Gesundheitsversorgung führend. Er hat eine spezifische Ausbildung im PCAA (Professional Compounding Center of America) absolviert und seine Leidenschaft für seinen Beruf hat ihm bereits zahlreiche Auszeichnungen beschert, wie etwa als Top Compounding Pharmacist, aber auch andere Auszeichnungen und Anerkennungen, vor allem als Outstanding Pharmacy Owner bei den Commitment to Care and Service Awards. Bob ist auch ein stolzer Unterstützer von Inspire Health Integrative Cancer Care mit Sitz in Vancouver. Er unterstützt Inspire Health, indem er seine Zeit als freiwilliger klinischer Apotheker widmet und sich mit Krebspatienten trifft, um deren Medikationen und Nahrungsergänzungsmittel zu überprüfen.

Doug Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Wir freuen uns, dass das Team von NSE um die Expertise von Herrn Mehr in den Bereichen Pharmazeutika, formulierte Produkte und Geschäftsinnovation erweitert wurde. Herr Mehr wird von unschätzbarem Wert sein, zumal wir mit der von praktischen Ärzten formulierten Marke NATERA FX weiter in den Bereich der professionellen Gesundheitskliniken vordringen. Der Einsatz unserer Produkte in diesen Fachkliniken bietet eine sofortige Bekanntheit der Marke, Glaubwürdigkeit und Qualitätssicherung, da sie für ihre hohen Standards in der Produktbeschaffung bekannt sind.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45383

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45383&tr=1

