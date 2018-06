IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid meldet Vertrag für Fertigung von Riegeln im Wert von bis zu 5 Mio. $ sowie Privatplatzierung in Höhe von 1.260.000 $

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid meldet Vertrag für Fertigung von Riegeln im Wert von bis zu 5 Mio. $ sowie Privatplatzierung in Höhe von 1.260.000 $

Vancouver (British Columbia), 11. Juni 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Frankfurt: 50N, TSX-V: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit einem führenden nationalen Lebensmittelunternehmen hinsichtlich eines Fünf-Jahres-Vertrags für die Herstellung von Riegeln/Snacks im Wert von bis zu fünf Millionen Kanadischen Dollar über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack) unterzeichnet hat.

NSE hat kürzlich eine moderne Riegel-/Snack-Fertigungsmaschine erworben, die die Produktionskapazität des Unternehmens verdoppelt hat, während die Qualität seiner Riegel und Snacks gesteigert werden konnte. Der Produktionsplan wird auch um eine zweite Schicht erweitert, um den gestiegenen Produktionsbedarf zu decken. Das neue Riegel-/Snack-Equipment ist hoch spezialisiert und bietet NSE Zugang zu neuen Kunden, die es sich zuvor nicht sichern können hätte. Abgesehen von der gesteigerten Produktionskapazität wird NSE auch in der Lage sein, seine Produktformulierungsfähigkeiten für Hausmarken erheblich zu steigern. Die Fähigkeiten des Equipments sind äußerst vielseitig und bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten für die Lebensmittelindustrie herzustellen, einschließlich unterschiedlich großer Kugeln und Riegel, die mit einer Reihe von Geschmacksrichtungen und Zutaten beschichtet werden können.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Dieser neue Fertigungsvertrag wird NSE den erforderlichen Umsatz und Zugang zu neuen Märkten bescheren. Die Steigerung der Produktionskapazität und der Produktinnovationsfähigkeiten war ein wichtiges Ziel, das NSE nun die Flexibilität verleiht, neue Kunden zu erreichen und seine Dienstleistungsangebote erheblich zu erweitern. Wir erachten Eigenmarken und die gemeinsame Fertigung als großartige Möglichkeiten für eine Umsatzsteigerung. Zurzeit befinden wir uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit anderen Unternehmen, die ähnliche Fertigungsanforderungen anstreben.

Alan Maddox, Executive VP Sales & Marketing von Naturally Splendid, sagte: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion mit Prosnack für das NSE-Werk im April 2018 bestand eines unserer zentralen Ziele darin, die Produktionskapazität zu steigern, um den gestiegenen Kundenbedarf zu decken. Der Erwerb dieser neuen Maschinen hat uns beim Erreichen dieses Ziels unterstützt. Die Produktionsunterbrechung, die Prosnack im Zuge der Übersiedelung zum NSE-Werk gegen Ende des vierten Quartals 2017 und im ersten Quartal 2018 verkraften musste, liegt nun hinter uns und wir streben nun weitere Bestellungen von bestehenden und neuen Kunden an.

In einem von MarketResearch.biz am 30. Mai 2018 veröffentlichten Bericht kam man zu folgender Schlussfolgerung: Der globale Snackriegelmarkt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich wachsen. Die wichtigsten Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, beinhalten die gestiegene Nachfrage nach Snackriegeln mit hohem Proteingehalt, die täglichen Essgewohnheiten der Kunden sowie den Bedarf an protein- und ballaststoffreichen Zutaten, die in Snackriegeln gewünscht werden. Zudem gibt es einen steigenden Bedarf an veganen Snackriegeln, da sich Kunden, die einen veganen Lebensstil pflegen, für einen gesunden Ersatz von Fleisch, Milchprodukten und anderen herkömmlichen Proteinquellen entscheiden.

Der nordamerikanische Markt wird den globalen Snackriegelmarkt voraussichtlich dominieren, was auf den hohen Lebensstandard sowie auf das hohe verfügbare Einkommen zurückzuführen ist. Der Markt in der Asien-Pazifik-Region soll in den kommenden Jahren die höchste kumulierte jährliche Wachstumsrate aufweisen. Snackriegel gelten als trendige Alternativen für Kunden, die unterwegs frühstücken möchten und dabei Snacks wünschen, die einfach und bequem mitgenommen werden können.

Gestiegene Nachfrage seitens der Sportbranche - veröffentlicht von Mordor Intelligence im Dezember 2017.

Marken erkennen immer mehr, dass sie auch Sportler unterstützen können, indem sie definierte Segmente der allgemeinen Sporterfahrung anpeilen - von der Vorbereitung bis zur Erholung. Energie- und leistungssteigernde Riegel erhalten die Blutzuckerwerte während des Trainings aufrecht und enthalten hohe Konzentrationen an Kohlenhydraten sowie moderate Mengen an Proteinen und Fetten. Ausgewogene Riegel weisen ausgeglichene Nährstoffprofile auf und enthalten ähnliche Anteile an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Proteinriegel richten sich in den USA an Bodybuilder, die damit ihre Ziele hinsichtlich Muskelmasse und Kraft erreichen können. Die Verbraucher von Sporternährungsprodukten waren seit jeher Bodybuilder und Leistungssportler. Dieser Trend ändert sich nun, zumal auch Freizeitsportler und Lifestyle-Nutzer neue Marktmöglichkeiten für Hersteller von Snackriegeln eröffnen.

Privatplatzierung

Naturally Splendid freut sich auch, die Bedingungen einer Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,26 Millionen Dollar bekannt zu geben, die bis zu 7.000.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Einheit umfasst (das Angebot).

Jede angebotene Einheit wird aus einer Stammaktie von Naturally Splendid und einem halben Aktien-Warrant (ein Warrant) bestehen, wobei jeder ganze Warrant seinen Besitzer berechtigt, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,27 Dollar zu erwerben. Naturally Splendid wird das Recht haben, das Verfalldatum der Warrants vorzuverlegen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien von Naturally Splendid an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,35 Dollar oder höher liegt. Im Fall einer Vorverlegung wird das Verfalldatum auf das Datum 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung vorverlegt, in der Naturally Splendid bekannt gibt, dass es dieses Vorverlegungsrecht ausübt.

Das Angebot weist keinen Mindestbetrag auf. Das Angebot wird mit akkreditierte Investoren (Accredited Investors) gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus and Registration Exemptions (NI 45-106), bestehenden Wertpapierinhabern gemäß BC Instrument 45-534 - Exemption from Prospectus Requirement from Certain Trades to Existing Security Holders (BCI 45-534) und bestimmten Zeichnern gemäß B.C. Instrument 45-536 - Exemptions from Prospectus Requirement for Certain Distributions through an Investment Dealer durchgeführt. Das Angebot von Wertpapieren gemäß BCI 45-534 wird mit bestehenden Wertpapierinhabern durchgeführt, die am 7. Juni 2018 (der Stichtag) Aktien von Naturally Splendid besaßen. Naturally Splendid bestätigt, dass es keine wichtigen Fakten oder Änderungen hinsichtlich Naturally Splendid gibt, die nicht veröffentlicht wurden. Falls Naturally Splendid mehr Zeichnungen als das Maximum erhält, wird es die erhaltenen Zeichnungen anteilsmäßig anpassen.

Die Einnahmen aus dem Angebot werden für die Erweiterung der bestehenden Einrichtungen von Naturally Splendid sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Naturally Splendid könnte eine Vermittlungsprovision in Form von Bargeld und/oder Aktien-Warrants bezahlen. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) in der jeweils geltenden Fassung oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den USA möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden - ausgenommen bestimmte Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und geltender bundesstaatlicher Wertpapiergesetze ausgenommen sind. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Naturally Splendid in den USA dar.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

· NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

· Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

· Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

· PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

· NATERA®CBD - Cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

· NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

· ACI Foods ist ein wissenschaftliches Unternehmen aus Abbotsford (British Columbia), das Industriehanfsamen verarbeitet. Es ist das einzige Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung und Produktion für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII und Elevate Me) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; mit Kunden neue Verträge abzuschließen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

