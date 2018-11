IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid meldet Höhepunkte von HempOmega®

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid meldet Höhepunkte von HempOmega®

Vancouver (British Columbia), 7. November 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen von HempOmega® bereitzustellen.

Das von Naturally Splendid entwickelte HempOmega® ist ein eigenes homogenes Pulver, das aus mikroverkapseltem Hanfsamenöl hergestellt wird. Es handelt sich um eine hochwertige und nachhaltige Omega-Fettsäure-Alternative zu Fischöl für die Omega-Anreicherung. Aufgrund seines einzigartigen Pulverformats wird die Herausforderung bei der Formulierung gemeistert, die sich den Herstellern stellt, wenn sie versuchen, Omegas zu bestehenden Produkten hinzuzufügen, und es erhöht nachweislich die Bioverfügbarkeit von essentiellen Omega-Fettsäuren.

Höhepunkte von HempOmega®

- Naturally Splendid USA Ltd. und NeutriSci International Corporation (NeutriSci) haben die verbindlichen Bedingungen der bereits zuvor gemeldeten Absichtserklärung des Unternehmens erweitert und ergänzt. Diese neue verbindliche Absichtserklärung regelt das beiderseitige Einvernehmen hinsichtlich der Herstellung einer sublingualen HempOmega®-Tablette unter Anwendung des geistigen Eigentums und der Technologie von NeutriSci und ermöglicht darüber hinaus eine sublinguale Tablette, die HempOmega® und CBD (Cannabidiol) kombiniert. Dies unterliegt jedoch einer Lizenzierung sowie einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde und beider Parteien.

- Dies folgt auf die Absichtserklärung von NSP mit Crop Infrastructure Inc. (CROP) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. August 2018) hinsichtlich der Bereitstellung der Kosten für Weißprodukt-Hanfsamen, -Proteinpulver und -Hanföl, wobei manche dieser Produkte HempOmega® enthalten, die CROP über seine Marken The Hempire Company und Tiffany CBD erwerben kann. Im Rahmen der Absichtserklärung plant CROP, das eigene HempOmega®-Pulver von Naturally Splendid in seiner in Entwicklung befindlichen funktionalen Getränkeproduktreihe CannaDrink zu verwenden. Laut CROP ist sein neues Softdrink-Sortiment auf Cannabisbasis eine kalorienfreie, nicht gentechnisch veränderte, ketogenfreundliche Produktreihe von Limonaden-, Tee- und Kaffeevariationen (siehe Pressemitteilung von CROP vom 3. Oktober 2018).

- Naturally Splendid Enterprises Ltd. hat ein exklusives Vertriebsabkommen mit Sipp Industries Inc. (Sipp) unterzeichnet, um HempOmega® als Inhaltsstoff an Bierhersteller in Colorado, Illinois, Indiana, Kalifornien und Texas zu verkaufen. Darüber hinaus hat Sipp in den Bundesstaaten Colorado und Illinois die Zulassung erhalten, um HempOmega® als Inhaltsstoff seines eigenen individuellen Hanfbiers hinzuzufügen, einschließlich Major Hanf Brown Ale und der kürzlich entwickelten Marke Major Hemp H-IPA, die an mehreren Standorte in Colorado und Illinois vertrieben wurden.

HempOmega®-Initiativen

- NSE hat bereits auf HempOmega® basierende Protein- und Energie-Snackriegel sowie andere Snacks formuliert und getestet. Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese Produkte Anfang 2019 unter seinen Hausmarken und für Eigenmarkenkunden auf den Markt bringen wird.

- NSE hat ein Team aus Mitgliedern des Managements und des Advisory Boards dieser Branche zusammengestellt, um die Entwicklung von Biotech-Möglichkeiten für HempOmega® in Nordamerika und international voranzutreiben.

- NSE arbeitet weiterhin intensiv an der vollständigen Kommerzialisierung von HempOmega® zur Belieferung der globalen Märkte. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen Gespräche mit einer Reihe von Parteien aus allen Teilen der Welt geführt, die daran interessiert sind, HempOmega® in einer Reihe von Produkten zu verwenden - ebenso wie Gespräche hinsichtlich Lizenzierungsmöglichkeiten.

Douglas Mason, CEO von Splendid, sagte: Wir sind mit den jüngsten Fortschritten bei der Vermarktung unseres HempOmega® sehr zufrieden. Das unternehmenseigene Produkt HempOmega®, das für ein zukünftiges Wachstum gerüstet ist, wird nun in Konsumartikeln in fünf Kategorien eingesetzt, einschließlich Bier, funktionaler Getränke, sublingualer Tabletten, Proteine und medizinischer Formulierungen. Laut ArcView Research und einem Bericht von BDS Analytics (2. Juni 2017) wird auf dem Markt für auf Hanf basierende Lebensmittel ein weiteres Wachstum erwartet. Es wurde berichtet, dass sich die Verbraucherausgaben für auf Cannabis basierende Lebensmittel und Getränke im Jahr 2017 in den USA und Kanada auf etwa eine Milliarde US-Dollar beliefen. ArcView berichtet, dass Esswaren bis 2022 einen Wert von über 4,1 Milliarden Dollar aufweisen könnten - eine Zahl, die mit Blick auf die Zukunft nach der Legalisierung zweifelsohne globale Lebensmittel- und Getränkehersteller anziehen wird. NSE wird weiterhin an neuen Möglichkeiten für HempOmega® als Nahrungsergänzungsmittel und als Quelle für zusätzlichen Nährwertgewinn in neuen und bestehenden Produkten arbeiten.

Im Jahr 2017 ergab eine eigene Untersuchung der Global Organization of EPA and DHA Omega-3s (die GOED), dass die umfassendste Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln in den USA, China und Australien stattfindet. Statistica 2018 schätzte, dass der globale Markt für Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2025 57 Milliarden US-Dollar erreichen wird - im Jahr 2016 waren es noch 33 Milliarden US-Dollar. Dies ist in der Tat ein beträchtliches Wachstum für ein einzelnes Nahrungsergänzungsmittelsegment.

Weitere Informationen über HempOmega® finden Sie unter: www.hempomega.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45122/NSPnr 20181106 Provides Hemp_DEPRcom.001.png

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - einschließlich des Antrags auf Gewährung einer Händlerlizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

