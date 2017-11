IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid kündigt eine Privatplatzierung in Höhe von 1.500.000 US-Dollar an; Erweiterung des Standorts Pitt Meadows

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid kündigt eine Privatplatzierung in Höhe von 1.500.000 US-Dollar an; Erweiterung des Standorts Pitt Meadows

VANCOUVER, British Columbia, 16. November 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, die Bedingungen einer Privatplatzierung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar bekanntzugeben, die bis zu 10.000.000 Einheiten (je eine Einheit) zu einem Preis von jeweils 0,15 US-Dollar enthält (das Angebot). Falls die Privatplatzierung auf außerordentlich starkes Interesse stößt, kann Naturally Splendid den Umfang der Privatplatzierung auf bis zu 1,75 Millionen US-Dollar bzw. 11.666.667 Einheiten erhöhen.

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass ein Teil der Privatplatzierung in Höhe von 1.000.000 kanadischen Dollar von Fonds gezeichnet wurde, die von Goodman and Company Investment Counsel Inc. verwaltet werden, einer vollständigen Tochtergesellschaft der Dundee Corporation, und dass weitere 500.000 kanadische Dollar von Kleinanlegern übernommen wurden.

Jede angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie von Naturally und einem halben (1/2) Stammaktien-Kaufwarrant (Warrant), wobei jeder ganze Warrant den Eigentümer für eine Dauer von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,22 US-Dollar pro Aktie berechtigt. Naturally Splendid behält sich vor, das Ablaufdatum der Warrants vorzuverlegen, wenn die Stammaktie zu irgendeinem Zeitpunkt an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem durchschnittlichen Abschlusspreis von 0,35 US-Dollar oder höher gehandelt wird. Sollte die Frist vorverlegt werden, endet der Zeitraum nicht früher als 30 Tage, nachdem Naturally Splendid diese Entscheidung zur Inanspruchnahme der Fristverkürzung in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat.

Es gibt keinen Mindestbetrag für das Angebot. Der Abschluss des Angebots erfolgt mit akkreditierten Investoren gemäß National Instrument 45-106 - (Befreiungen von Prospektpflicht und Registrierung) (NI 45-106), mit bestehenden Inhabern von Wertpapieren gemäß BC Instrument 45-534 - (Befreiung von Prospektpflicht bestimmter Handelszweige an Inhaber von Wertpapieren) (BCI 45-534) und mit bestimmten Zeichnern gemäß B.C. Instrument 45-536 - (Befreiungen von der Prospektpflicht für bestimmte Verbreitungen über einen Broker). Das Angebot an Wertpapieren gemäß BCI 45-534 erfolgt an bestehende Inhaber von Wertpapieren, die am 15. November 2017 (dem Stichtag) Eigentümer von Aktien waren. Naturally Splendid bestätigt, dass keine materiellen Umstände oder Veränderungen eingetreten sind, die das Unternehmen nicht allgemein offengelegt hat. In dem Fall, dass Naturally Splendid mehr als die maximale Anzahl an Zeichnungen erhält, werden die erhaltenen Zeichnungen anteilig ausbezahlt.

Der Erlös des Angebots wird für den Ausbau der bestehenden Einrichtungen und als Umlaufvermögen genutzt. Naturally Splendid wird Vermittlern unter Umständen eine Vermittlungsprovision in bar und/oder in Optionen für Stammaktien auszahlen. Der Abschuss der Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Erweiterung des Standorts Pitt Meadows

Naturally Splendid legt derzeit die letzten Einzelheiten für die Sicherung einer zusätzlichen Fläche für die industrielle Herstellung in Pitt Meadows fest, die an den vorhandenen Verpackungs- und Distributionsstandort angrenzt. Die geleaste Fläche wird sich zusammengenommen auf 17.000 Quadratfuß (ca. 1580 m²) erstrecken. Die zusätzliche Fläche wird teilweise für die strategische Konsolidierung des kürzlich erworbenen Unternehmens Prosnack in die bestehenden Betriebsabläufe genutzt, um auf diese Weise Gemeinkosten zu reduzieren und die Nettogewinne zu steigern.

Der CEO von Naturally Splendid, Herr Dave Eto, erklärt hierzu: Wir haben begonnen, die bestehenden Betriebseinheiten von Prosnack, einschließlich der F&E-Abteilung, an unseren Verpackungs- und Distributionsstandort Pitt Meadows zu verlegen. Das Unternehmen wird dadurch beträchtliche Einsparungen in mehreren Bereichen erzielen. Dazu zählen unter anderem eine Verringerung der Leasingkosten, moderne Anlagen für Forschung und Entwicklung, eine höhere Effizienz in Versand und Logistik sowie die Optimierung unserer Belegschaft. Sobald die Verlegung abgeschlossen ist, können wir mit Bruttoeinsparungen in Höhe von 290.000 US-Dollar jährlich rechnen. Wenn NSE passende Übernahmeobjekte findet, wird es diesen Vorgang wiederholen und Synergien herstellen, um die Kosten zu senken und die Nettoerträge zu steigern.

Naturally Splendids Standort Pitt Meadows beherbergt automatische Verpackungsanlagen im Wert von ungefähr 2.000.000 kanadischen Dollar in einem HACCP-geprüften Verpackungsraum, Lagerhallen und einem Distributionszentrum. Der Standortwechsel von Prosnack beinhaltet den Umzug des Fertigungswerks für die Riegel mit Verarbeitungsanlagen im Wert von 300.000 kanadischen Dollar, der F&E-Abteilung, des Lagerbereichs und der Büroräume. Nach ihrer Fertigstellung wird der verlegte Prosnack-Standort ein Werk mit SQF-Zertifizierung der Stufe 2 sein. Mit dieser hochangesehenen Zertifizierung erhält Prosnack die Qualifizierung, Angebote für Geschäftschancen mit großen nationalen Ketten abzugeben.

Herr Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, erklärt: Diese erste Übernahme und Konsolidierung birgt kurz-, mittel- und langfristige Vorteile. Als unmittelbare Vorteile der Konsolidierung von Werken sind die Verringerung von Gemeinkosten und die Steigerung des Gewinns zu nennen. Unser mittelfristiges Ziel beinhaltet ein stabiles Programm von innovativen Hanfprodukten, zu denen auch Riegel und andere Esswaren gehören, die mit unseren eigenen, selbst entwickelten hochwertigen Zusatzstoffen versetzt sind, wie beispielsweise HempOmega und Hanf-Proteinisolat. Wir wollen uns für die Zukunft als Anbieter einer vollständigen Produktlinie von hanfbasierten Riegeln und anderen Esswaren positionieren, die aus Hanf gewonnenes CBD enthalten, sofern das gesetzliche Umfeld in Kanada dies zulässt, was derzeit nicht der Fall ist. Dennoch ist in Kanada eine Bekanntgabe hinsichtlich der Legalisierung von Marihuana als Genussmittel in Juli 2018 zu erwarten, und auch die Vorschriften für die Hanfindustrie werden sich voraussichtlich ändern, was möglicherweise auch breitere Nutzungsmöglichkeiten für die Hanfpflanze beinhaltet. Dies könnte auch die Extraktion von CBD betreffen, was für ein Werk wie dieses gleichbedeutend ist mit einer Vielzahl an Chancen für Produktentwicklungen.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (U.S. Securities Act) oder sonstigen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie dürfen deshalb in den USA nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Anforderungen für Wertpapiere oder mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere von Naturally Splendid in den Vereinigten Staaten dar.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage, die von POS BPC Manufacturing Inc., einer Gesellschaft, die im gemeinsamen Eigentum von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %) steht, gepachtet und betrieben wird, ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Dave Eto

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

