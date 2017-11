IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für 3. Quartal 2017 bekannt

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für 3. Quartal 2017 bekannt

Vancouver, British Columbia, 29. November 2017 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich, sein Geschäftsergebnis für das zum 30. September 2017 endende 3. Quartal bekannt zu geben. Alle Beträge sind in kanadischem Dollar ausgewiesen und wurden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards/IFRS) ermittelt.

Naturally Splendid erzielte in den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2017 einen Umsatz in Höhe von 315.702 $ bzw. 1.384.651 $; im Jahr 2016 lag der Umsatz in den Vergleichsperioden bei 1.235.740 $ bzw. 6.333.620 $. Dieser Einnahmenrückgang ist auf die deutlich geringeren Umsätze aus dem Massenverkauf von Hanfsamen nach Südkorea zurückzuführen. Der Detailverkauf blieb auf konstantem Niveau und im Online-Verkauf wurde ein höherer Umsatz erzielt. In der POS-BPC-Anlage fand ein intermittierender Betrieb statt, die betriebliche Aktivität war aber höher als Anfang 2016, da im 1. Quartal 2016 keine Umsätze im BPC erzielt wurden. Im Jahr 2016 begann das Unternehmen mit dem Verkauf von Massenware nach Südkorea. Das koreanische Geschäft verzeichnet eine rege Dynamik; im 2. Quartal war ein Rekordumsatz zu verzeichnen, in der zweiten Jahreshälfte 2016 kam es dann aufgrund von Einschränkungen bei der Vertragsabwicklung und aufgrund von Marktfaktoren zu einem Rückgang. Während des Jahres 2017 war in den internationalen Märkten für Massenware ein starker Preiskampf zu beobachten und die Gewinnmargen sinken weiter. Das Unternehmen führte im Jahr 2017 Abschreibungen in Höhe von 498.965 $ auf den Bestandswert durch, um dem niedrigeren Preisniveau für Hanfsamen in Massenware sowie anderen Faktoren Rechnung zu tragen.

Die Selbstkosten in den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2017 lagen bei 280.547 $ bzw. 1.078.851 $, gegenüber 969.160 $ bzw. 4.390.304 $ im Jahr 2016. Das Unternehmen hat seinen Verkaufsmix im Jahr 2017 drastisch geändert; der Export-Massenverkauf von Samen, die seit dem 2. Quartal 2016 generell mit einer geringeren Bruttomarge verkauft wurden, wurde um mehr als 5 Millionen $ zurückgeschraubt. Die Gewinnmargen aus Massenware entwickelten sich im Jahr 2017 bedingt durch den stärkeren Wettbewerb am Markt auf niedrigerem Niveau. Die Bruttogewinne in den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2017 lagen bei 35.155 $ (11,1 % vom Umsatz) bzw. 305.800 $ (22,1 %), im Vergleich zu 266.580 $ (21,6 %) und 1.943.316 $ (30,7 %) im Jahr 2016, als das Unternehmen ungewöhnlich hohe Margen aus dem Verkauf von Export-Massenware einfahren konnte. Im Jahr 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf seine Produkte mit höherer Gewinnmarge und auf neue Geschäftschancen sowohl im heimischen Markt als auch in neuen internationalen Märkten.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, erklärt: Wir liegen in diesem Quartal zwar unter unseren Umsatzerwartungen, konzentrieren unsere Energie aber vor allem auf die Umsatzsteigerung in den bestehenden und neuen Märkten. Wichtige Eckdaten:

- Formalisierung und Absicherung einer Geschäftsbeziehung mit einem großen australischen Vertriebspartner; geplant ist die Markteinführung der Marke NATERA® im 4. Quartal mit verschiedenen Standardprodukten und auch Produktneuheiten in einem Absatzmarkt von 27 Millionen Menschen.

- Präsentation der Marke NATERA® über große kanadische Einzelhandels- und Vertriebskanäle dank der guten Geschäftskontakte von Alan Maddox.

- Abschluss der Übernahme von PROsnack und Zusammenlegung von NSE und PROsnack, um Ressourcen zu stärken und dem Unternehmen Kosteneinsparungen zu ermöglichen.

- Einführung von Hanfproteinisolat im Lebensmittel- und Getränkesektor - ein nachhaltiges und nährstoffreiches Protein auf pflanzlicher Basis als Konkurrenzprodukt zu Soja, Molke und Erbsenproteinen.

Überblick 3. Quartal

1. Umsatzsituation

- Japan - Wie in der Pressemeldung vom 6. November 2017 verlautbart, wartet NSE derzeit auf die endgültige Zulassung der japanischen Regierung von vier CBD-Kapselprodukten. Wir werden unmittelbar nach Erteilung der Zulassung mit der Auslieferung beginnen. NSE hat für diesen Markt bereits mit der Entwicklung der nächsten Produktserien auf Basis der Ambarii-Technologie begonnen (siehe frühere Pressemeldungen).

- Deutschland - Ein Vertriebspartner mit Sitz in Deutschland, Soletek GmbH (Soletek), wird den Vertrieb der zu 100 % eigenen Produktlinie NATERA®, die Hanf- und Superfood-Produkte umfasst, im deutschen Einzelhandel übernehmen. Eine erste Bestellung wurde bereits an Soletek ausgeliefert und über Amazon an heimische Kunden verkauft.

- Australien - Ein Container von Hanfsamen und Proteinen der Marke NATERA® steht kurz vor Auslieferung an diesen Markt. Ab 12. November 2017 ist der Import von Hanfprodukten nach Australien erlaubt und NATERA hofft, bei dieser ersten Welle von neu auf den Markt kommenden Produkten dabei zu sein. Im Vorfeld der neuen australischen Importvorschriften hat NSE einen strategischen Schritt unternommen und am 10. November 2017 bereits einen Container mit Produkten der Marke NATERA® im Wert von rund 140.000 CAD nach Australien verschifft. Unser Ziel ist es, durch unsere neue Vertriebsallianz laufende Produktlieferungen sicherzustellen. Die ersten Umsatzzahlen werden sich im 4. Quartal 2017 abzeichnen.

- NATERA® Heimmarkt - Wir konnten unser Geschäft im vergangenen Quartal expandieren und von 37 auf mehr als 55 Läden der Overwaitea Food Group erweitern. Zusammen mit den Läden der Ketten Urban Fare, Donalds Markets und IGA wollen wir mit diesem Fokus die Präsenz der Marke NATERA® auf kommunaler Ebene weiter ausbauen; es kommen wöchentlich weitere Läden dazu.

- Alan Maddox hat Kontakte zu nationalen Vertriebspartnern und Einzelhandelsbetrieben hergestellt, um eine Sortimentsaufnahme der Marken NATERA®, CHII und PawsitiveFX zu erreichen und damit die Umsätze mit seiner bestehenden Marke Elevate Me zu ergänzen. NSE wird im 1. Quartal 2018 voraussichtlich neue Kunden dazugewinnen.

2. Auftragsverpackungen

- Der Verkauf an bestehende Partnerunternehmen, die ihr Geschäft im Einzelhandel erweitern, entwickelt sich auf konstantem Niveau.

3. Übernahmen

- Das Verfahren für die Übernahme sämtlicher Rechte an PROsnack - einem in Vancouver ansässigen, innovativen Bio-Lebensmittel-Unternehmen - wurde eingeleitet. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen, dessen Produkte in mehr als 1.000 Läden großer Handelsketten in ganz Kanada zu finden sind, konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von nährstoffreichen Produkten für den Mahlzeitersatz und hat in den letzten vier Jahren einen Gesamtumsatz von rund 8 Millionen $ erzielt. Mit der Planung für die Übersiedelung der Anlage zwecks Kosteneinsparung wurde bereits begonnen; die Umsatzsteigerung wird im 4. Quartal zum Tragen kommen.

4. Technologie

- Proteinisolat - Durch die Erteilung eines provisorischen Patents für ein Protein mit über 80 % Hanfanteil ist NSE gut für Gespräche mit großen Zulieferern aufgestellt, die Hanfisolat als Ersatzstoff für Soja, Molke oder Erbsenprotein in ihren Produkten einsetzen wollen.

- Craig Goodwin, President von NSE, und Bryan Carson, Executive VP of Innovation, wurden zur Canadian Ingredient Mission to the US Midwest with the Government of Alberta in Minneapolis and Chicago eingeladen; die Veranstaltung findet von 11. bis 14. Dezember 2017 statt. Bei der Veranstaltung werden auch Vertreter von Unternehmen wie Cargill, General Mills und viele andere erwartet.

Naturally Splendids nicht testierte Zusammenfassung des Finanzberichts und die Kommentare und Analysen des Managements wurden unter dem Firmenprofil von Naturally Splendid auf der SEDAR-Website veröffentlicht.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage wurde von POS BPC Manufacturing Inc. - einem Unternehmen, das zu 51 % NSE und zu 49 % POS Holdings gehört - angemietet und wird auch von diesem betrieben. Die Anlage ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Dave Eto

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

