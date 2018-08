IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für das 2. Quartal 2018 bekannt

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für das 2. Quartal 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia, 23. August 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) gibt sein Geschäftsergebnis für die sechs Monate zum 30. Juni 2018 bekannt. Alle Beträge sind in kanadischem Dollar ausgewiesen und wurden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards/IFRS) ermittelt.

Naturally Splendid verzeichnete in den sechs Monaten zum 30. Juni 2018 einen Nettoverlust von 1.565.098 $, gegenüber einem Nettoverlust von 2.029.552 $ in der Vergleichsperiode 2017. Der geringere Nettoverlust ist auf den Verkauf von POS BPC Manufacturing Corp. zurückzuführen, der zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.535.096 $ führte. Kompensiert wurde dieser durch einen Anstieg der Vertriebskosten (5.273 $) und der Verwaltungsausgaben (1.041.721 $), die in erster Linie aufgrund der Übernahme von Prosnack entstanden, die in der Vergleichsperiode noch nicht in den Aufwendungen enthalten waren, da die Übernahme am 18. Oktober 2017 erfolgte.

Naturally Splendid erzielte in den sechs Monaten zum 30. Juni 2018 einen Umsatz in Höhe von 804.502 $, der einem Umsatz von 1.068.949 $ in den sechs Monaten zum 30. Juni 2017 gegenübersteht. Dieser Einnahmenrückgang war in erster Linie auf den Umsatzeinbruch bei den Verkäufen von Hanfsamen nach Südkorea zurückzuführen; hier konnte das Unternehmen im aktuellen Quartal keinerlei Umsätze verbuchen, während es im ersten Halbjahr 2017 noch 245.400 $ gewesen waren. Der Zusatzerlös aus der Übernahme der Firma Prosnack reichte nicht aus, um den Verlust bei den Verkäufen wettzumachen. Der Umsatz im klassischen Einzelhandel ging im ersten Halbjahr zurück, während der Umsatz im Online-Geschäft konstant blieb.

Die Selbstkosten lagen in den sechs Monaten zum 30. Juni 2018 bei 546.761 $ und stehen einem Wert von 798.304 $ in den drei Monaten zum 30. Juni 2017 gegenüber. Das Unternehmen hat seinen Verkaufsmix im Jahr 2018 stark verändert; die Export-Massenverkäufe von Samen, mit denen generell eine geringere Bruttomarge erzielt wurde, wurden reduziert.

Der Bruttogewinn belief sich in den drei Monaten zum 30. Juni 2018 auf 103.304 $ (32,2 % des Umsatzes), gegenüber 270.645 $ (25,3 %) in den sechs Monaten zum 30. Juni 2017. Dies ist auf eine höhere Gewinnspanne bei den Verkäufen im Einzelhandel und bei den Online-Verkäufen zurückzuführen. Im Vergleichsquartal trugen die geringeren Margen bei den Massenverkäufen von Saatgut zu einem Rückgang der Gesamtmargen bei. Im Jahr 2018 konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf die Neustrukturierung seiner Märkte und Produkte sowie auf neue Geschäftschancen sowohl im heimischen Markt als auch in neuen internationalen Märkten und erwarb Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack) am 18. Oktober 2017 und Absorbent Concepts Inc. (ACI) (am 16. Juli 2018 abgeschlossen).

Verlustrechnung für die für die für die sefür die s

drei drei chs echs

Monate Monate Monate Monate

zum zum zum zum

30. 30. 30. 30.

Juni 201 Juni 201 Juni 2018 Juni 201

8 7 $ 7

$ $ $

Gesamteinnahmen 483.675 481.746 804.502 1.068.949

Selbstkosten (329.238)(362.538)(546.761) (798.304)

Vertriebsausgaben (199.746)(282.952)(428.468) (423.195)

Verwaltungsausgabe(1.510.39(921.902)(2.929.040(1.887.31

n 3) ) 9

)

sonstige Einnahmen4.001 (1.851) 1.534.669 10.317

(

Verluste)

Nettoverlust (1.551.70(1.087.49(1.565.098(2.029.55

1) 7) ) 2

)

bereinigter und (0.02) (0.01) (0.02) (0.03)

verwässerter

Verlust

p

ro Aktie

Doug Mason, CEO des Unternehmens, erklärt: Unser Ergebnis für das zweite Quartal zeigen erste Anzeichen des Wachstums auf, da sich viele neue strategische Initiativen erstmals bei diesen Zahlen bemerkbar machen. Während des Berichtszeitraums erhielt das Unternehmen einen Fertigungsauftrag im Wert von 5 Millionen Dollar und erhöhte die Produktion, um diesen Auftrag und viele andere im dritten Quartal angekündigte Fertigungsaufträge zu erfüllen. Im Vorfeld der Erteilung unserer Händlerlizenz haben wir außerdem unsere Expertise erweitert und das Team mit Dr. Amin Janmohamed als verantwortlichen qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person in Charge, QPIC) für den Antrag des Unternehmens auf Erteilung einer Händlerlizenz verstärkt. Die Übernahme von Absorbent Concepts Inc. (ACI), einem Verarbeitungsbetrieb von Bio-Hanf mit Sitz in Abbotsford (B.C.), wurde abgeschlossen, was ein weiterer wertvoller Schritt in der Entwicklung zu einem wahrhaft vertikal integrierten Hanfunternehmen ist. NSE sicherte sich außerdem Bio-Flächen für den Hanfanbau in den Anbausaisonen 2018 und 2019, da die neuen Hanfregelungen gemäß Bill C-45 in Kraft treten und das Unternehmen die Möglichkeit hat, einen Teil oder die Gesamtheit seiner Anbauflächen auf die Produktion von CBD (Cannabidiol) umzustellen, was NSE in vollem Umfang nutzen möchte.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Marihuana-Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

- Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

- Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

- Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- The Bar Makers (Prosnack Natural Foods Inc.) - Hersteller von (Elevate Me) - eine Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

- Naturally Splendid Hemp Processing ist ein Forschungsunternehmen mit Sitz in Abbotsford, BC, das auf die Verarbeitung von Industriehanfsamen spezialisiert ist. Das einzige börsennotierte Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

