IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erzielt im 2. Quartal eine Umsatzsteigerung von annähernd 100 % gegenüber dem Vorjahr

: Naturally Splendid erzielt im 2. Quartal eine Umsatzsteigerung von annähernd 100 % gegenüber dem Vorjahr

24. Juli 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (Naturally Splendid oder NSE oder Unternehmen) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (FRANKFURT:50N) freut sich bekannt zu geben, dass sich der nicht testierte Bruttoumsatz im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nahezu verdoppelt hat.

Naturally Splendid konnte während des zweiten Quartals (2. Quartal) 2019 - also von 1. April 2019 bis 30. Juni 2019 - Bruttoeinnahmen in Höhe von rund 1.000.000 CAD verbuchen. Im zweiten Quartal 2018 - also im Zeitraum von 1. April 2018 bis 30. Juni 2018 - hatte das Unternehmen einen Bruttoumsatz in Höhe von 483.675 CAD verlautbart. Die kumulierten Bruttoeinnahmen im 1. und 2. Quartal 2019 belaufen sich auf ungefähr 1.715.000 CAD und entsprechen damit annähernd dem Bruttoumsatz, der im gesamten Jahr 2018 erzielt wurde.

Zum Vergleich: Das Unternehmen verbuchte 2018 einen testierten Jahresbruttoumsatz in Höhe von 2.073.776 CAD, im Jahr 2017 lag der testierte Bruttoumsatz bei 1.550.469 CAD. Derzeit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, um die gesamten Bruttoeinnahmen des Jahres 2018 bereits Anfang des dritten Quartals 2019 zu übertreffen.

Naturally Splendid erzielt in vielen seiner Geschäftsbereiche aktuell stark wachsende Bruttoumsätze. Das Kernkonzept eines dualen Umsatzmodells, das aus zwei Schienen - der Herstellung und dem Vertrieb der Markenprodukte des Unternehmens sowie der Auftragsproduktion für andere Firmen - besteht, hat die Grundlage für eine optimierte Nutzung dieser Assets und für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes geschaffen.

Mit den vor kurzem auf den Markt gebrachten Natera Sport KEY-TO-LIFE Keto Bars erzielt das Unternehmen kontinuierlich steigende Umsätze, nachdem die Vertriebsstandorte für dieses Produkt in ganz Kanada expandieren. Innerhalb der ersten drei (3) Monate seit der offiziellen Markteinführung ist das Produkt bereits bei Whole Foods, Sobeyss, Loblaws, Longos, Metro, Save-On-Foods, Natures Fare und No Frills sowie bei vielen weiteren Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich.

Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, meint dazu: Wir haben in den laufenden Ausbau der Produktionsanlagen von Naturally Splendid eine Menge Zeit und viel strategisches Kapital gesteckt. Dass das Unternehmen sein Augenmerk konstant darauf richtet, in zertifizierten Anlagen Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen, macht sich zunehmend bezahlt - sowohl bei den Produkten, die wir unter unseren Eigenmarken herstellen, als auch bei den Kunden, die unsere Dienste in Anspruch nehmen. Im Rahmen unserer Auftragsproduktion stellen wir vor allem Nährwertriegel, eine Reihe von Kernprodukten aus Hanf sowie Hanfsamen, Öle und Proteine her. Soweit es die gesetzlichen Vorschriften und Lizenzen erlauben, werden wir dieses Angebot auch auf für den Verzehr bestimmte CBD-Produkte ausdehnen.

Goodwin weiter: Wir sind mit der Steigerung unserer Bruttoumsätze, die wir in den letzten zwei Quartalen in so vielen unserer Geschäftsbereiche erzielen konnten, höchst zufrieden. Es ist davon auszugehen, dass wir unsere Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern können, nachdem wir mit der Aufrüstung unserer Anlagen auch eine höhere Produktionskapazität erreicht haben. Gleichzeitig wollen wir weitere Auftragskunden an Land ziehen. Die steigenden Umsätze und höheren Margen präsentieren unter dem Strich ein sehr positives Gesamtbild. Auf internationaler Ebene wird das Unternehmen sein Augenmerk und seine Ressourcen verstärkt auf die lukrativen Märkte für Inhaltsstoffe, einschließlich Proteine und Omega-Fettsäuren auf pflanzlicher Basis, lenken. Gleichzeitig bereiten wir uns auf die vielversprechenden Marktchancen für Cannabinoide vor und konzentrieren uns hier vor allem auf Cannabidiol-(CBD)-Derivate.

Das Stichdatum für den Wachstumsmarkt der für den Verzehr bestimmten CBD-Produkte - 19. Oktober 2019 - rückt immer näher. Hier die Prognosen einiger Marktforschungsfirmen:

Technavio prognostiziert dem globalen Markt für essbare Cannabisprodukte bis zum Jahr 2022 eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 25 %. https://www.prnewswire.com/news-releases/data-shows-the-global-cannabis-infused-edibles-market-is-set-to-expand-rapidly-841042470.html

Laut Arcview Market Research könnten die Ausgaben für essbare Produkte in den Vereinigten Staaten und Kanada bis zum Jahr 2022 auf 4,1 Milliarden Dollar ansteigen. https://finance.yahoo.com/news/cannabis-edibles-will-soon-multi-billion-dollar-business-143854787.html

Naturally Splendid hat sich strategisch als Marktführer bei den für den Verzehr bestimmten CBD-Produkten positioniert. Nach Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für die Herstellung und die Produktlinien aus Extrakten wird sich für das Unternehmen hier eine völlig neue Einnahmequelle erschließen.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid konzentriert sich derzeit auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf. Sobald dies in den Rechtssystemen mit Legalisierung gesetzlich möglich ist, wird das Angebot auch auf CBD (Cannabidiol) sowie weitere Cannabinoid-Wirkstoffkomplexe für ein breites Anwendungsspektrum ausgedehnt.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Internet: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - unter anderem für den Antrag auf Gewährung einer standardmäßigen Verarbeitungslizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

