IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid ernennt Douglas Mason zum permanenten CEO

Vancouver (British Columbia), 11. April 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) (Naturally Splendid oder NSE) freut sich, hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 3. Januar 2018 bekannt zu geben, dass Douglas Mason nach einer kurzen Amtszeit als interimistischer CEO nun zum permanenten CEO von NSE ernannt wurde.

Douglas Mason kann auf den öffentlichen Märkten eine Erfahrung von 25 Jahren vorweisen, nachdem er als leitender Officer und Director zahlreicher börsennotierter Unternehmen fungiert hatte, einschließlich 20 Jahre als President und CEO der renommierten Getränkeunternehmen Jolt Cola und Clearly Canadian Beverage Corporation. Doug gilt als einer der Pioniere in der Kategorie der New Age-Getränke. Doug verfügt auch über eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierungen und Erwerbe auf den Kapitalmärkten, nachdem er in den vergangenen 25 Jahren über 200 Millionen Dollar aufgebracht hat.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Seitdem ich interimistisch als CEO von NSE eingesprungen bin, konnten wir eine Reihe von taktischen und strategischen Maßnahmen ergreifen, die das Unternehmen in eine günstige Lage versetzten, um von den zahlreichen Möglichkeiten auf dem Markt des gesunden Lebensstils zu profitieren, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Superfood-Zutaten, Nutrazeutika und Kosmezeutika sowie Tier- und Haustierfutter. Angesichts positiver Schritte, wie etwa der jüngsten Auflösung unserer Einrichtung in Saskatchewan, der Sicherung zusätzlicher Expertise in den Bereichen behördliche Angelegenheiten und Produktformulierungen sowie des Beginns unserer Beantragung einer Händlerlizenz (Dealer License), bringen wir NSE in eine günstige Lage, um unsere unterschiedlichen strategischen Initiativen umzusetzen, um das Wachstum zu fördern - insbesondere im Bereich der Cannabinoidextraktion und -formulierung von Cannabis, zumal wir zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2018 mit neuen bundesstaatlichen Bestimmungen des Cannabis Act rechnen.

Herr Mason sagte außerdem: In allen den Jahren, in denen ich im Bereich der Konsumgüter gearbeitet habe, habe ich mich stets als Pionier erachtet, der innovative neue Produkte und Vertriebsstrategien für zahlreiche Produkte einführt, einschließlich Getränke. Von Verbrauchsgütern und innovativer Technologie bis hin zu Verarbeitungsmöglichkeiten - die Entwicklung von NSE zur vertikalen Integration verdeutlicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zusammen mit dem qualifizierten Team von NSE werde ich meine Erfahrung in den Bereichen Lizenzierung, Vertrieb und Einführung neuer Kategorien auf den Markt nutzen, um unser globales Profil zu erweitern.

Russ Crawford, Director von Naturally Splendid und President der Canadian Hemp Trade Alliance, sagte: Angesichts der positiven Abstimmung bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs (Bill) C-45 im Senat am 22. März 2018 und der entsprechenden Überweisung an den Ausschuss (Referral to Committee) sind wir der Verabschiedung des neuen Cannabis Act einen großen Schritt näher gekommen. Insbesondere hinsichtlich Industriehanf erwarten wir die Aufnahme eines Abschnitts des Act, der die Nutzung der ganzen Pflanze und die Extraktion von Cannabinoiden wie Cannabidiol (CBD) aus Hanf ermöglicht.

Crawford sagte außerdem: NSE befindet sich in einer günstigen Lage, um von einer Vielzahl an Möglichkeiten hinsichtlich der extremen Vielseitigkeit von Industriehanf als pflanzliche Protein- und Omega-Quelle, Superfood sowie als Rohstoff für mehrere Anwendungen zu profitieren. Abgesehen davon kann NSE im Fall einer Änderung der Rechtsprechung hinsichtlich der Nutzung der Pflanze, wie wir sie erwarten, eine bedeutsame Rolle spielen, indem es den Rohstoff für die Herstellung von CBD und anderen extrahierten Cannabinoiden sowie von cannabinoidhaltigen Einzelhandelsprodukten liefert.

Wir freuen uns über die Ernennung von Doug. Sein Know-how und seine Expertise mit Verbrauchsgütern werden für unser Unternehmen und unsere Aktionäre von großem Vorteil sein. Doug konnte seine außergewöhnlichen Führungsqualitäten, seinen Enthusiasmus, sein enormes Engagement für den Erfolg des Unternehmens sowie die kontinuierliche Schwerpunktlegung auf die Lieferung von Ergebnissen unter Beweis stellen. Aus diesen Gründen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit bei dieser aufregenden Möglichkeit, sagte Craig Goodwin, President und Director von Naturally Splendid.

Gewährung von Aktien

Nach der Genehmigung der TSX wird Naturally Splendid 250.000 Stammaktien an Sead Hamzagic, Chief Financial Officer des Unternehmens, emittieren.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43040

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43040&tr=1

