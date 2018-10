IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erhält von Wahupta Ventures Inc. eine Investitionszusage in Höhe von 2.000.000 $ für die Errichtung seiner Cannabinoidextraktionsanlage

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid erhält von Wahupta Ventures Inc. eine Investitionszusage in Höhe von 2.000.000 $ für die Errichtung seiner Cannabinoidextraktionsanlage

9. Oktober 2018 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (TSX-V: NSP)(OTCQB: NSPDF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung (die Kooperationsvereinbarung) mit Wahupta Ventures Inc. (Wahupta) unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß verpflichtet sich Wahupta, eine Investition in Höhe von bis zu 2.000.000 $ zu tätigen (das Investment). Den Erlös aus dem Investment wird Naturally Splendid für die Fertigstellung des Baus einer Cannabinoid-Extraktionsanlage samt vollständigem Labor an seinem bestehenden Produktions- und Vertriebsstandort in Pitt Meadows in der kanadischen Provinz British Columbia (die Anlage) verwenden.

Über Naturally Splendids Tochtergesellschaft Naturally Splendid Extracts Ltd. hat Naturally Splendid einen Antrag auf Gewährung einer Händlerlizenz nach den kanadischen Suchtmittelvorschriften (Narcotic Control Regulations) eingereicht. Damit will das Unternehmen eine Reihe von Maßnahmen mit Cannabisbezug in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produktentwicklung und Verarbeitung von Cannabinoiden umsetzen. Mit dem Investment ist Naturally Splendid in der Lage, seine Anlage fertigzustellen und sich so entsprechend positionieren, um von den Entwicklungen in den Cannabismärkten Kanadas im Zuge der neuen Vorschriften, die am 17. Oktober 2018 in Kraft treten, bestmöglich zu profitieren. Parallel dazu treten auch auf internationaler Ebene zunehmend neue Cannabisgesetze in Kraft, und nachdem das Unternehmen einerseits über entsprechende Lizenzen und andererseits über entsprechende Extraktionskapazitäten verfügt, werden sich hier zahlreiche neue Geschäftschancen auftun.

Wahupta hat seinen Firmensitz in Vancouver, Kanada. Wahuptas Know-how umfasst die Extraktion von Cannabinoiden, den Hanfanbau, Forschungs- & Entwicklungsaktivitäten sowie die Produktentwicklung. Wahupta hat sich sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten mit den First Nations bzw. indigenen Gruppierungen zusammengetan und so ideale Voraussetzungen für die Massenproduktion von Hanf-Biomasse geschaffen. Zu Wahuptas Portfolio von Grundstückspartnerschaften zählen zahlreiche Standorte in British Columbia, Saskatchewan, Manitoba und Quebec. Damit sichert sich das Unternehmen Zugang zu mehr als 35.000 Acres erstklassiger landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die Partnerschaften stellen einen innovativen, zukunftsorientierten Ansatz im Ackerbau dar. Wahupta hat mit seinen landwirtschaftlichen Verfahren unter Beweis gestellt, dass es Aufzuchtfarmen für Sojabohnen, Flachs, Canola und Industriehanf in ertragreiche Hanffarmen auf CBD-Basis überführen kann.

Wahupta verfügt über seine Tochtergesellschaft Curran Technologies Inc. (CTI) über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Cannabinoidextraktion. CTI stellt aktuell eine Reihe von Cannabinoidextraktionsanlagen her, die auf einer neuen Technologie zur optimierten Cannabisölextraktion basieren; damit hat sich die Firma als Marktführer für Extraktionsanlagen positioniert.

Zusätzlich nutzen CTI und Wahupta ihr kombiniertes Know-how auch weiterhin für die Bewertung und entsprechende Anwendung von Extraktionstechnologien zur Entwicklung von kostengünstigen Extraktionssystemen mit hohen Durchsatzraten. Wahupta wird maßgeblich in Planung, Bau und Installation des Cannabionoidextraktionssystems in der von Naturally Splendid betriebenen Anlage in Pitt Meadows eingebunden sein. Der Zeitplan für die Errichtung der Anlage ist zum Teil auch von der Bewilligung der endgültigen Lizenzen durch Health Canada abhängig.

Darüber hinaus haben die Vertragsparteien bereits mit der Ausarbeitung eines Liefer-, Produktions- und Vertriebsabkommens begonnen, mit dem sich Naturally Splendid den Zugang zu Wahuptas Hanf-Biomasse für die Beschickung seines Cannabidiolextraktionsbetriebs sichert und das Wahupta zu Mindestabnahmemengen von Cannabidiol (CBD) verpflichtet, sobald der Anlagenbau abgeschlossen ist und eine entsprechende Genehmigung eingeholt wurde. Wahupta hat die Absicht, bestehende Produkte von Naturally Splendid als Private-Label-Produkte in seine eigene Marke einzubinden sowie mit CBD angereicherte Produkte, die von Naturally Splendid entwickelt wurden, zu vertreiben, sobald dies aus lizenzrechtlicher und gesetzlicher Sicht möglich ist.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, erklärt: Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Naturally Splendid. Einen Partner zu finden, der über Kapital, Know-how in der Extraktion von Cannabinoiden, große Mengen an Hanf-Biomasse sowie ein eigenes Vertriebsnetz verfügt, ist wirklich außergewöhnlich. Wir freuen uns schon auf viele gemeinsame Jahre des Wachstums mit Wahupta.

Warren Cudney, CEO von Wahupta, meint: Wir sind begeistert, einen so strategisch fokussierten Partner wie Naturally Splendid gefunden zu haben. Durch die Zusammenlegung unserer Stärken und Kenntnisse werden wir beträchtliche Synergien erzeugen. Wahupta Ventures verfügt im Jahr 2018 aktuell über mehr als 1000 Acres landwirtschaftliche Produktionsflächen in 5 kanadischen Provinzen. Wir gehen davon aus, dass wir nach Gesprächen mit den Führern indigener Gruppierungen im Jahr 2019 den Ausbau der Hanfanbaufläche auf kolossale 100.000 Acres schaffen werden. Wir denken, dass diese Beziehung sowohl Wahupta als auch Naturally Splendid in weiterer Folge eine hohe Wertschöpfung einbringen wird.

Konditionen der Kooperationsvereinbarung

Vereinbarungsgemäß wird sich das Investment aus folgenden Tranchen zusammensetzen:

1. 555.556 Stammaktien von Naturally Splendid (die erste Tranche) zum Preis von 0,27 $ pro Aktie, entsprechend einem Gesamterlös von 150.000 $, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV Exchange;

2. weitere 555.556 Stammaktien von Naturally Splendid (die zweite Tranche) zum Preis von 0,27 $ pro Aktie, entsprechend einem Gesamterlös von 150.000 $, innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschluss der ersten Tranche;

3. weitere 740.741 Stammaktien von Naturally Splendid (die dritte Tranche) zum Preis von 0,27 $ pro Aktie oder zum diskontierten Marktpreis (wie in den Statuen der Venture Exchange festgelegt), entsprechend einem Gesamterlös von 200.000 $, innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der zweiten Tranche; und

4. die Gewährung einer Option für 5.555.556 Stammaktien von Naturally Splendid (die vierte Tranche) zum Preis von 0,27 $ pro Aktie oder zum diskontierten Marktpreis (wie in den Statuen der Venture Exchange festgelegt), entsprechend einem Gesamterlös von 1.500.000 $, innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschluss der dritten Tranche.

Den Erlös aus dem Investment wird Naturally Splendid für die Errichtung seiner Extraktionsanlage in Pitt Meadows sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden. Das Investment muss von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Wahupta Ventures Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wahuptas Webseite unter www.wahupta.com.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - einschließlich des Antrags auf Gewährung einer Händlerlizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

