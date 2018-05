IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid bestellt Arzt zum zuständigen qualifizierten Sachverständigen und Beiratsmitglied

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid bestellt Arzt zum zuständigen qualifizierten Sachverständigen und Beiratsmitglied

Vancouver, British Columbia, 23. Mai 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) gibt die Bestellung von Dr. Amin Janmohamed zum zuständigen qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person In Charge/QPIC) bekannt. Dr. Janmohamed wird in dieser Funktion für das Verfahren zur Erteilung einer Händlerlizenz verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus wurde Dr. Janmohamed in den Beirat von Naturally Splendid berufen, wo er das Unternehmen bei der weiteren strategischen Planung und der Fokussierung auf nutrazeutische und therapeutische Anwendungen für Cannabinoide wie CBD (Cannabidiol) und THC (Tetrahydrocannabinol) mit seinen umfangreichen Kenntnissen in der medizinischen Forschung und Formulierung von Arzneimitteln maßgeblich unterstützen wird.

Dr. Janmohamed forscht, entwickelt klinische Programme und formuliert Arzneimittel für schwerwiegende psychische Störungen und Verhaltensstörungen durch Opioide (Abhängigkeitssyndrom). Derzeit ist er als Forscher am CHEOS (Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences) tätig, steht in Verbindung mit dem Providence Health Care Research Institute und der medizinischen Fakultät der UBC und ist CEO von Bixa Therapeutics Inc., Bixa Research Inc. und Bixa S.A. (Kolumbien). Dr. Janmohamed ist als Prüfer (Co-Investigator) der klinischen Studie SALOME (Study to Access Long-term Opioid Medication) zugeteilt. Seine umfangreichen Fachkenntnisse umfassen die Formulierung von Prüfpräparaten, Regulierungen, die Entwicklung von Arzneimittel, Herstellung, Sicherheit und die Entwicklung von Programmen für kontrollierte Substanzen in klinischen Studien und in der klinischen Therapie. Dr. Janmohamed kann auf zahlreiche medizinische Publikationen verweisen. Er absolvierte ein Bachelorstudium (BSc Pharm) an der University of British Columbia und ein Master- und Doktorratsstudium (MSc, PhD) in Gesundheitswissenschaften an der Universidad Empresarial in Costa Rica.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, erklärte: Die Bestellung von Dr. Janmohamed zu unserem QPIC ist für Naturally Splendid ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer Händlerlizenz für Kanada. Dank seinen eigenen Erfahrungen, die er im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Händlerlizenz und der Arbeit im Rahmen einer solchen Lizenz sammeln konnte, sowie seiner langjährigen Forschungserfahrung wird er uns bei unserem Verfahren maßgeblich unterstützen und uns viele wertvolle Impulse liefern. Seine umfangreichen Kenntnisse in der medizinischen Forschung und Formulierung von Arzneimittel sind für unseren Beirat und unsere zahlreichen Aktivitäten in Bezug auf Cannabis und auf die Extraktion, Formulierung und den Vertrieb von Cannabinoiden von unschätzbarem Wert.

Mit einer Händlerlizenz erschließen sich gleich mehrere Umsatzmöglichkeiten in Zusammenhang mit der Extraktion, Destillation, Produktentwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten auf Cannabinoidbasis, und hier vor allem CBD und THC sowie andere Cannabinoide, die aus Hanf oder Marihuana gewonnen werden. Wie das Büro des Premierministers mitteilt, dürfte im Sommer 2018 eine Novellierung der in Kanada geltenden Regulierungsgesetze im Hinblick auf die Extraktion von CBD aus Industriehanf anstehen. Eine Händlerlizenz positioniert Naturally Splendid als Lieferant von Cannabisextrakten und Produkten auf Basis von Cannabisextrakten und versetzt das Unternehmen in die Lage, eine Reihe zusätzlicher Leistungen im Einklang mit den kanadischen Bestimmungen anzubieten, wie sie nachstehend aufgelistet sind.

Der Regulierungszweck einer Händlerlizenz besteht darin, den legalen Besitz kontrollierter Substanzen wie CBD und THC für folgende Zwecke zu ermöglichen:

1) Herstellung

2) Verpackung

3) Erstellen von F&E-Rezepturen für die zukünftige Herstellung

4) Weiterverkauf und Weitergabe an andere Lizenznehmer, einschließlich Apotheken

5) Import und Export für den internationalen Vertrieb

6) Labortests

7) Vertragsarbeiten im Zusammenhang mit den vorgenannten Aktivitäten

Als Vergütung für seine Funktion als Qualified Person in Charge wird NSE insgesamt 200.000 Stammaktien des Unternehmens (die NSP-Aktien) wie folgt auf Dr. Janmohamed übertragen:

(a) 50.000 NSP-Aktien am Tag, an dem die TSX Venture Exchange diese Vereinbarung genehmigt (das Börsengenehmigungsdatum);

(b) 10.000 NSP-Aktien zwei Monate nach dem Gültigkeitsdatum;

(c) 10.000 NSP-Aktien drei Monate nach dem Gültigkeitsdatum;

(d) 10.000 NSP-Aktien vier Monate nach dem Gültigkeitsdatum;

(e) 10.000 NSP-Aktien fünf Monate nach dem Gültigkeitsdatum;

(f) 10.000 NSP-Aktien sechs Monate nach dem Gültigkeitsdatum;

(g) 100.000 NSP-Aktien am ersten Jahrestag dieser Vereinbarung.

Als Vergütung für seine Funktion im Beirat von Naturally Splendid erhält Dr. Janmohamed 100.000 Aktienoptionen zum Ausübungspreis von je 0,20 $.

Die Übertragung der Aktien auf Dr. Janmohamed muss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

i. Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

ii. Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

iii. Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

