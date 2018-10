IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid berichtet über Genehmigung von HempOmega für Bierrezepturen mit Hanfzusatz und startet mit der Produktion

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid berichtet über Genehmigung von HempOmega für Bierrezepturen mit Hanfzusatz und startet mit der Produktion

VANCOUVER, British Columbia, 24. Oktober 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, eine Exklusivvertriebsvereinbarung mit der Firma Sipp Industries Inc. (OTC: SIPC) bekannt zu geben. Sipp Industries hat in den US-Bundesstaaten Colorado und Illinois die Genehmigung für den Zusatz von HempOmega in seinem kundenspezifischen Hanfbier erhalten und konnte mit Major Hemp Brown Ale und Major Hemp H-IPA zwei Biersorten herstellen, die in Colorado und Illinois in zahlreichen Verkaufsstellen erhältlich sind.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt Naturally Splendid Sipp die eingeschränkten Exklusivrechte für den Ankauf von HempOmega als Biergetränkezusatz in seiner vom Alcohol Tobacco Tax Trade Bureau (TTB) genehmigten Hanfbierrezeptur bzw. für den Verkauf seiner TTB-genehmigten Hanfbierrezeptur an Drittunternehmen im Getränkesektor. Diese Rechte gelten exklusiv für Colorado und Illinois und sind an bestimmte Volumen- und Aktivitätsauflagen gebunden. Daneben trifft Sipp derzeit Vorbereitungen für einen Antrag auf Erteilung einer TTB-Zulassung für den Einsatz von HempOmega in Bierrezepturen in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Texas. Sobald das TTB den Einsatz von HempOmega in den Bierrezepturen genehmigt, werden Sipp die eingeschränkten Exklusivrechte für diese Bundesstaaten gewährt.

Doug Mason, CEO von Naturally Splendid, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich über die Erfolge, die Sipp nach umfangreichen Tests mit unserem Zusatzstoff HempOmega in seinen Bierrezepturen erzielen konnte. Nach einer einjährigen Testphase hat Sipp ein Hanfbier entwickelt, das sich bei den Konsumenten größter Beliebtheit erfreut. Darüber hinaus kann Naturally Splendid auch über den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Sipp berichten. Die Firma wird im Rahmen einer intensiven Marketingkampagne HempOmega sowohl bei Kleinbrauereien für Craft-Bier als auch bei staatlichen Großbrauereien in den Vereinigten Staaten als Bierzusatz bewerben.

Um den wachsenden Markt in Colorado zu bedienen, hat Sipp Industries in Kooperation mit der in Denver ansässigen Brauerei Sleeping Giant Brewing Company mit der Produktion der Biersorte Major Hemp Brown Ale begonnen. Auf Basis der prognostizierten Nachfrage haben beide Unternehmen einen Bedarfsplan ausgearbeitet; mit einer Produktionssteigerung um das über Dreifache soll der zu erwartende Bedarf gedeckt werden. In den Jahren 2017 und 2018 hat die Biersorte Major Hemp Brown Ale im gesamten Bundesstaat Colorado enorm an Popularität zugelegt und ist mittlerweile in mehr als 50 neuen Restaurants, Bars und anderen Lokalitäten erhältlich. MHBA wurde im Newsletter Denver Westword präsentiert, bei zwei aufeinanderfolgenden Cannabis-Veranstaltungen angeboten und wird von bestehenden Kunden laufend nachbestellt.

Sipp Industries wird seine Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen fortsetzen, um den Vertrieb von MHBA auf den gesamten Bundesstaat Colorado auszuweiten. Die Unternehmen sind zuversichtlich, alle aktuellen Aufträge bedienen und ihre Stammklientel im Laufe dieses Jahres deutlich ausbauen zu können. Ted Jorgensen, President der Tochtergesellschaft Major Hemp, meint: Wir sind bald drei Jahre in der Hanfbierbranche tätig und von der Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 und den weiteren Aussichten begeistert. Mit unserer ständig wachsenden Stammklientel eröffnen sich für unsere Major Hemp-Biersorten bundesweite Geschäftschancen. Das Unternehmen führt derzeit in mehreren Bundesstaaten Gespräche mit weiteren Biervertriebsgesellschaften, um für Major Hemp Brown Ale auch Märkte außerhalb des Bundesstaates Colorado zu erschließen. Jorgensen weiter: Wir stehen in der Endphase der logistischen Planungen und Genehmigungsverfahren und sehen verschiedene Möglichkeiten des Massenvertriebs. Zusätzlich besteht die Aussicht auf einen Auftrag mit einem Drittunternehmen im mittleren Westen, mit dem wir derzeit die Endkonditionen aushandeln. Die Nachfrage nach Major Hemp Brown Ale ist ungebrochen und wir sehen bereits erwartungsvoll weiteren Aufträgen und Partnerschaften in den kommenden Wochen entgegen.

Das Unternehmen freut sich zu berichten, dass es bereits an der Produktions- und Vertriebsplanung von Major Hemp-Biersorten im Bundesstaat Kalifornien arbeitet; Kalifornien ist neben Texas der wichtigste US-Bundesstaat für die Craft-Bier-Branche.

Als vielseitiges Unternehmen, das auf die technische Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Handels- und Konsumartikeln spezialisiert ist, hat Sipp Industries, Inc. mittlerweile neue Entwürfe der Etiketten für seine wichtigste Hanfbiersorte Major Hemp Brown Ale sowie die neu entwickelte Biersorte Major Hemp H-IPA vorgelegt. Wie das Unternehmen berichtet, werden die beiden Etiketten demnächst beim Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) eingereicht, um eine entsprechende Prüfbescheinigung (Certificate of Label Approval/COLA) zu erhalten.

Laut einer Studie der Brewers Association gingen die Bierumsätze in den USA im Jahr 2017 bundesweit um 1 % zurück, während bei den Craft-Bier-Brauereien ein weiterer Umsatzanstieg um 5 Volumenprozent zu verzeichnen war. Sie erreichten damit einen Volumenanteil von 12,7 % am US-Biermarkt. Am stärksten stieg die Craft-Bier-Produktion bei den sogenannten Mikrobrauereien.

Im Einzelhandel erhöhten sich die Umsätze bei Craft-Bier auf 26,0 Milliarden Dollar und damit um 8 %. Der Anteil am 111,4 Milliarden Dollar schweren US-Biermarkt liegt derzeit bei über 23 %.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

