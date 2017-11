IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid beginnt mit dem Export von NATERA®-Produkten nach Australien

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid beginnt mit dem Export von NATERA®-Produkten nach Australien

VANCOUVER, British Columbia, 9. November 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V: NSP) (OTCQB: NSPDF) (Frankfurt: 50N) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Lieferung von Produkten der Marke NATERA® an eine wichtige australische Vertriebsgesellschaft begonnen hat.

Die erste Lieferung von Produkten der Marke NATERA® hat den Zoll in Australien passiert und ist im Lager unseres Vertriebspartners eingegangen. Die zweite Lieferung, die auf einen Wert von CDN 140.000 veranschlagt wird, wurde in einem 40-Fuß-Container ab unserem Vertriebsstandort Pitt Meadows an die Einrichtungen unseres Vertriebspartners versandt. Naturally Splendid ist eine strategische Allianz mit einem australischen Vertriebspartner eingegangen; es handelt sich um eine multidivisional aufgestellte Vertriebsgesellschaft mit einer Vertriebsreichweite über mehrere Kanäle, einschließlich der Marktsegmente Einzelhandel, Gastronomie und praktische Ärzte. Mit seinen acht hundertprozentigen Tochtergesellschaften verfügt der Vertriebspartner über Kunden mit mehreren tausend Verkaufsstellen.

Craig Goodwin, der President von Naturally Splendid, erklärte dazu wie folgt: Bei der globalen Expansion des Hanfmarktes stehen wir an einem historischen Wendepunkt. In vielen Regionen der Welt sind die Regierungen dabei, ihre Vorschriften zu überarbeiten und den kommerziellen Verkauf von Hanfprodukten und deren Nebenprodukten zuzulassen; dadurch entstehen bedeutende zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für Naturally Splendid. Australien ist einfach das Land, das seine Vorschriften für Hanf zuletzt geändert hat. Es wird erwartet, dass mehrere weitere Länder ihre Vorschriften innerhalb der nächsten 18 Monate ebenfalls revidieren werden; damit erweitern sich die Möglichkeiten für die Technologien und Produkte, die Naturally Splendid in Verbindung mit Hanf entwickelt hat. Produkte für die Bereiche Lebensmittel, Kosmetik, Hautpflege, Tiernahrung und -hygiene, die aus Industriehanf gewonnen werden, werden auch weiterhin neue Märkte finden, und Naturally Splendid freut sich, bei der Expansion in neue Territorien, wie etwa im Jahr 2016 mit Südkorea, eine führende Rolle zu spielen.

Es wird erwartet, dass bestimmte Regionen Australiens am 12. November 2017 Hanfprodukte für den menschlichen Verzehr genehmigen und zulassen werden. In Erwartung dieses Ereignisses hat Naturally Splendid proaktiv weitere Sondergenehmigungen eingeholt, welche die Lieferung von Hanfprodukten vor dem veranschlagten Datum ermöglichen. Naturally Splendid verfügt über die erforderlichen Genehmigungen als anerkannter Importeur vor dem offiziellen Datum und ist im Besitz einer sechsmonatigen Sondergenehmigung für den vollständigen Zugang zu dem Land.

Dave Eto, der CEO von Naturally Splendid, erklärte dazu wie folgt: Im Einklang mit unserer Strategie, uns vom Massenabsatz abzuwenden und in unsere Markenprodukte zu investieren, haben wir vier Monate für umfangreiche Arbeiten mit unserem australischen Vertriebspartner aufgewandt, um die Hindernisse auf Regulierungsebene auszuräumen, was zu dem erfolgreichen Auftrag für Australien führte; und so beginnt unser Weg der Belieferung eines Land mit 24,5 Millionen Einwohnern mit kanadischen Hanfprodukten. Mit der Marke NATERA® sind wir in der Lage, Vertriebs- und Branding-Möglichkeiten effizient zu nutzen, indem wir uns auf Top-of-mind-Marketing und -Promotion konzentrieren. Außerdem werden wir mit dem zunehmenden Vertrieb auch auf andere Marken der Produktlinien von Naturally Splendid setzen.

Hanfsamen sollen demnächst von der Lebensmittelbehörde Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ) als Lebensmittel legalisiert werden; damit eröffnet sich ein neuer Konsumentenmarkt für Hanfprotein, Hanfsamenöl und Hanfmilch auf lokaler Ebene, wobei all diese Produkte bei gesundheitsbewussten Verbrauchern bereits sehr beliebt sind.

Im Hemp Business Journal wird der gesamte Handelswert aller in den USA verkauften Hanfprodukte für das Jahr 2016 auf mindestens $ 688 Millionen geschätzt. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz in der Hanfindustrie bis 2020 auf $ 1,8 Milliarden wächst, angeführt von Hanf-Lebensmitteln und -Körperpflegeprodukten sowie Produkten auf CBD-Basis. Diese Daten veranschaulichen, dass die Hanfindustrie mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate über fünf Jahre von 22 %, angeführt von Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten, rasch wächst, wobei die Hanf-CBD-Produkte eine jährliche Wachstumsrate von 53 % aufweisen, sagte Sean Murphy, der Gründer und Herausgeber des Hemp Business Journal.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage, die von POS BPC Manufacturing Inc., einer Gesellschaft, die im gemeinsamen Eigentum von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %) steht, gepachtet und betrieben wird, ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

