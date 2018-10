IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid USA und NeutriSci einigen sich auf erweiterte verbindliche Konditionen in ihrem Partner- und Vertriebsabkommen für die mit HempOmega und Cannabidiol (CBD) angereicherten Sublingualtablett

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid USA und NeutriSci einigen sich auf erweiterte verbindliche Konditionen in ihrem Partner- und Vertriebsabkommen für die mit HempOmega und Cannabidiol (CBD) angereicherten Sublingualtabletten

11. Oktober 2018 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (TSX-V: NSP)(OTCQB: NSPDF) (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen oder Naturally Splendid USA) freut sich, über die aktuelle Entwicklung zu der im Vorfeld angekündigten unverbindlichen Absichtserklärung zwischen Naturally Splendid USA Ltd. und NeutriSci International Inc. (NeutriSci) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) - gemeinsam die Vertragsparteien - zu berichten.

Naturally Splendid USA und NeutriSci freuen sich bekannt zu geben, dass die bereits angekündigte Absichtserklärung durch weitere bzw. verbindliche Konditionen ergänzt wurde. Die neue verbindliche Absichtserklärung markiert den erfolgreichen Abschluss einer Vereinbarung zur Herstellung einer HempOmega®-Sublingualtablette unter Einsatz von NeutriScis Technologie und geistigem Eigentum sowie eines Kombinationspräparats aus HempOmega® und CBD (Cannabidiol), das ebenfalls in Form einer Sublingualtablette verabreicht wird. Eine definitive Vereinbarung wird in den kommenden Wochen unterzeichnet.

Die definitive Vereinbarung umfasst mindestens zwei verschiedene von NeutriSci formulierte Sublingualtabletten:

1. eine mit CBD/HempOmega® angereicherte Sublingualtablette; und

2. eine mit HempOmega® angereicherte Sublingualtablette.

Beide Vertragsparteien haben vereinbart, den ursprünglichen Vertriebsumfang zu erweitern. Die neu entwickelte HempOmega®-Sublingualtablette ist ab nun über das Partnervertriebsnetz von Naturally Splendid in Südkorea, Japan und Australien erhältlich.

Zusätzlich wird Naturally Splendid mit dem Vertrieb von NeutriScis Produkt neuenergy® im australischen Markt beginnen. Neuenergy® ist eine revolutionäre Energietablette zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und geistigen Klarheit, die weder Zucker noch Kalorien enthält, und auch zu keinen Einbrüchen - wie sie bei Energieprodukten typischerweise auftreten - führt.

Die Produktion startet zunächst mit dem Verkauf der HempOmega®-Tabletten (in denen das gesamte Spektrum der Hanfpflanze enthalten ist) in Südkorea, Japan und Australien. Die Herstellung erfolgt durch einen Lizenzpartner in dessen Betrieb in Nordkalifornien. Soweit es die Vorschriften erlauben, wird Naturally Splendid zusätzlich mit der Vermarktung der CBD / HempOmega®-Sublingualtabletten in jenen Regionen beginnen, in denen Produkte auf CBD-Basis (Cannabidiol) zum Verkauf zugelassen wurden.

Doug Mason, CEO von Naturally Splendid, meint: Dies ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für den von NSE entwickelten und markenrechtlich geschützten mikroverkapselten Wirkstoff HempOmega® aus Hanfsamenöl, der auch weiterhin die angedachten Produktformulierungen ergänzt und bereichert. Gemeinsam mit NeutriSci arbeiten wir mit Hochdruck an der Entwicklung dieses Produkts für den Vertrieb auf internationaler Ebene. Mit der erweiterten Absichtserklärung wird es uns gelingen, den Einstieg in die geplanten Märkte und auch die Markteinführung neuer Formulierungen zu forcieren. Der Zugriff auf ein bereits bestehendes Vertriebsnetz bietet NSE und NeutriSci einen Vorteil, um den die meisten Unternehmen lange kämpfen müssen. Wir erwarten uns einen raschen und zeitnahen Abschluss der definitiven Vereinbarung und werden in Kürze über die weitere Entwicklung informieren. NSE möchte NeutriSci für sein Engagement und seinen Beitrag zur gemeinsamen Herstellung dieser hochwertigen, innovativen Produkte danken.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, meint: Dieses neue Abkommen bringt uns unserem Ziel - der Vermarktung unseres einzigartigen Produkts HempOmega® in Asien und Australien - einen entscheidenden Schritt näher. Dieses revolutionäre Produkt wird damit Millionen von potenziellen Anwendern zugänglich und schafft die Grundlage für eine weitere Expansion in der Region. Im Zuge der Entwicklung dieses Produkts sowie weiterer Produkte, die ebenfalls auf unserer Technologie und unserem geistigen Eigentum basieren, freuen wir uns auf eine kontinuierliche Diversifizierung und Umsetzung unserer Expansionspläne auf internationaler Ebene!

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert.

Neuenergy® enthält eine einzigartige, patentierte Kombination aus Heidelbeerextrakt (Pterostilben) und natürlichem Koffein und ist eine revolutionäre Energietablette zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und geistigen Klarheit, die weder Zucker noch Kalorien enthält, und auch zu keinen Einbrüchen - wie sie bei Energieprodukten typischerweise auftreten - führt. Weitere Informationen über neuenergy® erhalten Sie unter www.getneuenergy.com.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.neutrisci.com.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

