IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid - Kommentare zur von Health Canada verfügten Ausnahmeregelung von der Verordnung zur Verwendung von Industriehanf

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.



: Naturally Splendid - Kommentare zur von Health Canada verfügten Ausnahmeregelung von der Verordnung zur Verwendung von Industriehanf

Naturally Splendid - Kommentare zur von Health Canada verfügten Ausnahmeregelung von der Verordnung zur Verwendung von Industriehanf

VANCOUVER, British Columbia, 17. August 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE oder Das Unternehmen) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, die positive Änderung der Veröffentlichung der Ausnahmeregelung in Unterpunkt 56(1) durch Health Canada in Bezug auf die Verwendung von Hanf im Rahmen der Industriehanfverordnung (Blütenköpfe, Blätter und Zweige) zu kommentieren.

Die am 10. August 2018 veröffentlichte Ausnahmeregelung ermöglicht es Unternehmen mit den entsprechenden Lizenzen, die gesamte Hanfpflanze für kommerzielle Zwecke zu nutzen, was nach den bisherigen Regelungen verboten war. Die Ausnahmeregelung gilt bis zur geplanten Umsetzung des Cannabis-Gesetzes am 17. Oktober 2018, das ab diesem Zeitpunkt die Nutzung der gesamten Pflanze erlaubt. Die Ganzpflanzenverwertung in den neuen Vorschriften ist insofern bedeutend, als sie die Gewinnung von CBD (Cannabidiol) aus Hanf ermöglichen wird, was in Kanada derzeit illegal ist.

Die Novellierung des Controlled Drugs and Substances Act vom 10. August, die es kanadischen Landwirten ermöglichen wird, im Vorfeld der offiziellen Legalisierung von Cannabis am 17. Oktober 2018 das ganzes Pflanzenmaterial aus der Ernte des Jahres 2018 zu sammeln, ist eine ausgezeichnete Nachricht für die Hanfindustrie. Diese Aktion ist die Antwort auf eine Bitte der Canadian Hemp Trade Alliance (CHTA) im Namen ihrer Mitglieder und ist ein klares Signal, dass Health Canada Hanf in einem ganz anderen Licht betrachtet als Marihuana, sagte Russ Crawford, Direktor von Naturally Splendid Enterprises Ltd. und Präsident der CHTA. Wir sprechen Minister Petitpas-Taylor, Health Canada und der kanadischen Regierung unsere Anerkennung aus für ihre anhaltende Führungsrolle in Bezug auf die Cannabis-Gesetzgebung auf der globalen Bühne.

Für Naturally Splendid, ein Unternehmen, das Hanf-Lebensmittel und -Inhaltsstoffe herstellt, ermöglicht diese Ausnahmeregelung die Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten zur Nutzung von Pflanzenmaterial aus dem Jahr 2018, sobald die Legalisierung am 17. Oktober in Kraft tritt. Nach Ablauf dieser Frist wird es nicht mehr verboten sein, mit ganzem Pflanzenmaterial aus industriellen Hanfpflanzen zu arbeiten. Diese Barriere bedeutete vertane Chancen für Landwirte, verarbeitende Betriebe und Einzelhändler von Hanf und Hanfprodukten, die in Kanada produziert und verarbeitet werden. Durch den frühzeitigen Zugang zu Hanf auf dem Feld im Jahr 2018 wird NSE einen Vorsprung von einem ganzen Jahr in Forschung und Produktentwicklung im Zusammenhang mit Cannabinoiden und Terpenen gewinnen. Für die Aktionäre von Naturally Splendid stellt diese Entwicklung einen beschleunigten Zeitrahmen für die Produktentwicklung und -platzierung in unseren etablierten Einzelhandelsnetzwerken dar und bietet ein größeres Potenzial für positive Auswirkungen auf Absatz- und Ertragschancen.

NSE hat formulierte Produkte entwickelt, die Inhaltsstoffe aus der Hanfpflanze enthalten. Wir freuen uns, im ersten Jahr der Legalisierung von Cannabis tatsächlich mit diesen Inhaltsstoffen zu arbeiten und die Produkte viel früher auf den Markt zu bringen. Unser Unternehmen hat auf den geplanten Termin der Legalisierung am 17. Oktober hingearbeitet, aber wir waren uns nicht sicher, wie wir im kommenden Jahr ohne zu verarbeitendes Pflanzenmaterial echte Fortschritte bei der Produktentwicklung machen könnten. Diese vorausschauende Maßnahme von Health Canada ist eine rechtzeitige und wichtige Anerkennung der Realität in der Landwirtschaft, sagt Bryan Carson, Executive Vice President of Marketing & Innovation und Mitbegründer von NSE.

Douglas Mason, Chief Executive Officer von Naturally Splendid, erklärte dazu: Diese bedeutsame Entscheidung ermöglicht die Verwendung der ganzen Pflanze und erlaubt es NSE, seinen strategischen Plan umzusetzen und auf einer Fläche von 330 Acres (ca. 134 Hektar) mit unserem kürzlich unter Vertrag genommenen und seit langem etablierten Bio-Hanfzüchter Fresh Air Farms mit der Ernte von Cannabidiol (CBD) zu beginnen. Dies ermöglicht der NSE auch eine ökologische Hanfproduktion für die Anbausaison 2018 und 2019. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, einen Teil oder die gesamte Anbaufläche auf CBD (Cannabidiol) umzustellen, was wegen der kürzlich angekündigten Ausnahmeregelung von großem Interesse ist. Sobald die NSE die Händlerlizenz erhalten hat, können wir mit der Extraktion und Formulierung von CBD und anderen Cannabis-Rohstoffen beginnen, um Produkte herzustellen, die mit diesen wertsteigernden Substanzen angereichert sind, wodurch neue Einnahmequellen und Möglichkeiten entstehen. NSE hat bereits Produkte und etablierte Märkte entwickelt, um diesen Markt mit hohem Wachstumspotenzial zu erschließen.

Fresh Air Farms ist ein Bio-Bauernhof in Marcelin, Saskatchewan, Kanada mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1911 zurückreichen, als die Familie Grenier dort mit der Landwirtschaft begann.

Health Canada : Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) - Paragraph 56 Neuregelung : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-concerns/controlled-substances-precursorchemicals/policy-regulations/policy-documents/section-56-class-exemption-industrial-hempregulations.html

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Marihuana-Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

- Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

- Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

- Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- The Bar Makers (Prosnack Natural Foods Inc.) - Hersteller von (Elevate Me) - eine Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

- Naturally Splendid Hemp Processing ist ein Forschungsunternehmen mit Sitz in Abbotsford, BC, das auf die Verarbeitung von Industriehanfsamen spezialisiert ist. Das einzige börsennotierte Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44329

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44329&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.