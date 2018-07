IRW-News: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences unterzeichnet mit Delta Partnerabkommen für Expansion in Kanada

IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.



: NanoSphere Health Sciences unterzeichnet mit Delta Partnerabkommen für Expansion in Kanada

Der Biotech-Führer bereitet seinen Cannabisgeschäftszweig Evolve Formulas für eine Markteinführung in Kanada vor

DENVER (31. Juli 2018)- NanoSphere Health Sciences, INC (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF), das führende Biotechnologieunternehmen hinter dem patentierten NanoSphere Delivery System, hat mit Delta 9 Cannabis INC ein Partnerabkommen unterzeichnet, um die Produkte seiner Cannabismarke Evolve Formulas auf den kanadischen Markt zu bringen.

Nachdem NanoSphere erst vor kurzem das US-Patent Nr. 10.028.919 erhalten hat, wurden dem Unternehmen nun auch die exklusiven Marktrechte für seine Phospholipid-Nanopartikel-Technologie zur standardisierten Verabreichung von Cannabis in den Blutkreislauf gewährt. Das neue Patent ist eine Ergänzung zu NanoSpheres bereits bestehendem US-Patent Nr. 9.925.149 für die Kerntechnologie, auf der die Herstellung des NanoSphere Delivery System basiert.

Das vom Unternehmen entwickelte revolutionäre Verabreichungssystem besteht in der Nanoverkapselung von aktiven Wirkstoffen in Phospholipidmembranen, die innerhalb von Minuten über die Haut und Schleimhaut in den Blutkreislauf gelangen. Zu den Anwendungsbereichen der Technologie in Bezug auf Cannabis zählen transdermale Viskogele, intranasale Produkte und intraorale Produkte, die allesamt rasche Ergebnisse, eine präzise Dosierung und eine hohe Bioverfügbarkeit sicherstellen. Dank dieser hochmodernen Technologie muss Cannabis nicht mehr inhaliert oder geschluckt werden und bietet den Anwendern damit eine sicherere und wirksamere Methode der Aufnahme in den Körper.

Delta 9 und Nanosphere haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit welcher die Masterlizenz (Hauptlizenz) für Nanospheres patentierte Technologie für ganz Kanada auf Delta 9 übertragen wird. Delta 9 kann die Technologie im Einklang mit den ACMPR-Richtlinien auch an andere lizenzierte Cannabisproduzenten in Form einer Sublizenz weitergeben. Delta 9 ist ein lizenzierter Marihuanaproduzent und betreibt in Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba einen Produktionsbetrieb mit 80.000 Quadratfuß Nutzfläche. Dies ist für NanoSphere bereits die dritte Lizenzvereinbarung im Jahr 2018. Erst vor kurzem hat das Unternehmen Partnerabkommen angekündigt, die den Vertrieb seiner Evolve Formulas-Produkte in Kalifornien und Arizona ermöglichen sollen.

Delta 9 verfolgt die gleichen Ziele wie NanoSphere - nämlich innovative und zuverlässige Cannabisprodukte für Genusszwecke und medizinische Zwecke im einzigen G7-Staat auf den Markt zu bringen, in dem Cannabis für beide Zwecke legalisiert wurde. Dieser Meilenstein verleiht unserem Unternehmen in seiner derzeit starken Wachstumsphase zusätzliche Dynamik. Erst vor kurzem konnten wir berichten, dass wir ein US-Patent für unser Cannabinoidverabreichungssystem erhalten haben und unsere Umsätze im Markt in Colorado steigern konnten. Diese Partnerschaft ist ein nächster logischer Schritt auf unserem Erfolgsweg, der es uns ermöglicht, unsere revolutionären Cannabislösungen einem internationalen Publikum näherzubringen. Wir hoffen, mit unserer Arbeit den Patienten das 'Rauchen' ihrer Medizin ersparen zu können und den Ärzten ein neues und wichtiges Instrument zur Behandlung von Erkrankungen, die auf Cannabinoide ansprechen, an die Hand zu geben, erklärt Robert Sutton, Chairman und CEO von NanoSphere Health Sciences und Evolve Formulas.

NanoSphere hat die wissenschaftlich fortschrittlichsten und medizinisch geeignetsten Systeme zur Verabreichung von Cannabinoiden entwickelt, die derzeit am Markt erhältlich sind. Ein fehlendes standardisiertes Verabreichungssystem war bisher das einzige und größte Hindernis für Ärzte, die Cannabis ansonsten für verschiedenste medizinische Problembereiche verschreiben würden. Was die Sicherheit und Präzision in der Dosierung betrifft, ist uns derzeit kein anderes Produkt auf dem Markt bekannt, das an das Nanosphere Delivery System heranreichen würde, meint John Arbuthnot, CEO von Delta 9.

Vereinbarungsgemäß werden sich Delta 9 und NanoSphere zu jeweils 50 Prozent die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Evolve Formulas-Produkte teilen. Die Vereinbarung gilt zunächst für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem ersten Tag, an dem die lizenzierten Produkte im Handel verkauft werden. Delta 9 ist außerdem verpflichtet, bei Health Canada einen Antrag auf Erteilung einer Vertriebsgenehmigung für die Produkte von Nanosphere zu stellen.

Für weitere Informationen und um einen Termin für ein Interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Emily Kielthy (E-Mail: media@nanospherehealth.com , Tel: 646-695-7045).

Für das Board:

David Sutton, President & COO

Büro: 720.520.4283

E-Mail: dsutton@nanospherehealth.com

Kontakt für Anleger:

Victor Goncalves, Executive Vice President

Mobil: 204-997-5517

E-Mail: vgoncalves@nanospherehealth.com

NanoSpheres steht für die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

NanoSphere hat im Jahr 2015 ein IP-Lizenzierungsprogramm eingeführt und bietet in diesem Rahmen verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten, für die ein strenges Evaluierungsverfahren gilt. Nähere Informationen zum Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie unter https://www.nanospherehealth.com/licensing/.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Emily Kielthy

media@nanospherehealth.com

646-695-7045

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences LLC, das vor kurzem mit dem Frost and Sullivan 2018 Best Practices Award for Technological Innovation ausgezeichnet wurde, hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Geschützt durch die US-Patente Nr. 10.028.919 und Nr. 9.925.149, ist das NanoSphere Delivery System eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com .

Über Delta 9 Cannabis Inc.

Delta 9 Bio-Tech Inc., ein 100 %-iges Tochterunternehmen von Delta 9, ist ein gemäß den ACMPR-Richtlinien lizenzierter Produzent von medizinischem Marihuana und betreibt in Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba einen Produktionsbetrieb mit 80.000 Quadratfuß Nutzfläche. Die Aktien von Delta 9 werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol NINE gehandelt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

