IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One informiert über den aktuellen Stand der gemeinsamen Entwicklungsarbeiten mit Pulead

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.



: Nano One informiert über den aktuellen Stand der gemeinsamen Entwicklungsarbeiten mit Pulead

Nano One informiert über den aktuellen Stand der gemeinsamen Entwicklungsarbeiten mit Pulead

Vancouver, Kanada - 2. April 2019 - (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq Intl Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB). Der CEO von Nano One Materials Corp., Herr Dan Blondal, liefert erfreut eine Übersicht über die Fortschritte der Partnerschaft mit Pulead Technology Industry, die am 25. Januar angekündigt wurde. Ziel dieser gemeinsamen Entwicklungsbemühungen ist die Identifizierung einer umsetzbaren Lieferkette und die Konstruktion einer kostengünstigen Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Anlage mithilfe von Nano Ones geschützten Verfahren.

Nach zwei Monaten arbeiten unsere Teams sehr gut zusammen und die Entwicklungen im Labor und im Pilotmaßstab schreiten schnell voran. Wir haben umsetzbare Rohmaterialien identifiziert, verfeinern unsere Prozesse und bewerten die entstehenden Materialien mit bestimmten Zielspezifikationen im Blick, sagte Herr Blondal. Mit den Leistungszielen und der Wirtschaftsmodellierung sind wir auf dem richtigen Weg und optimieren gleichzeitig Nano Ones innovatives Verfahren für die kommerzielle Produktion von Lithiumeisenphosphat (LFP).

LFP stellt für Nano One eine immense Marktmöglichkeit dar:

- Es wird geschätzt, dass die Marktnachfrage nach Lithiumeisenphosphat sich 20251auf mehr als 200.000 Tonnen/Jahr verdoppeln wird.

- Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie sagte, dass 61% der Personenkraftwagen und 94% der Busse LFP-Batterien verwenden werden2.

- Pulead ist weltweit führend in der LFP-Produktion und erweitert seine Kapazität, um einen größeren Anteil an der LFP-Wachstumsgelegenheit zu erhaschen.

- LFP wird weithin als sicherstes, kostengünstigstes und langlebigstes aller Batterie-Kathodenmaterialien angesehen.

- LFP ist ein vorherrschendes Kathodenmaterial in Elektrobussen, Mittelklasse-Elektroautos und Flottenfahrzeugen.

- Nano One ist überzeugt, dass LFP einen erheblichen Anteil am Markt für elektrische Energiespeichersysteme (ESS), auf dem die Kaufentscheidungen auf Kosten, Sicherheit und Langlebigkeit basieren, haben wird. Ein Beispiel ist BYD, der weltweit führende Hersteller von E-Bussen und E-Autos, der vor Kurzem einen Vertrag mit der Finanzgruppe Pireos Capital unterzeichnet hat, gemäß dem bis zu 100MWh seiner LFP-Batteriespeichersystem in Mexiko eingesetzt werden3.

- LFP könnte eine kostengünstige und umweltverträglichere Alternative zu Bleisäurebatterien werden und eine Marktgelegenheit von 40 Mrd. $ eröffnen, die Energiespeichersysteme (ESS), Telekommunikation, Hybrid-Elektrofahrzeuge, Gabelstapler, Fahrräder und Elektrowerkzeug umfasst.

Das sind große Chancen, fügt Herr Blondal hinzu. Und sie adressieren die Emissionsziele durch das Wachstum in neuen und bestehenden Märkten sowie Austauscheinheiten für größere Kunden und industrielle Fahrzeugflotten und Energiespeichersysteme. LFP ist gut positioniert, um diese Märkte zu bedienen, weil es kostengünstig, sicher und langlebig ist und geringe Umweltauswirkungen und eine sichere Lieferkette hat, die riskantere Materialien, wie beispielsweise Kobalt, nicht beinhaltet. Pulead ist ein wichtiger und angesehener LFP-Kathodenproduzent und wir freuen uns, als ihr gemeinsamer Entwicklungspartner an der Spitze dieser aufsteigenden Märkte zu sein.

Während LFP eindeutig Nano Ones kurzfristige Marktgelegenheit repräsentiert, entwickelt Nano One in Zusammenarbeit mit zahlreichen globalen Unternehmen aus der Automobilbranche weiterhin Zusatzstoffe und Beschichtungen, um die Langlebigkeit und Stabilität von NMC (Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt) und HVS (Hochspannungsspinell) für Feststoffbatterien und andere fortgeschrittene Lithiumionenbatterien zu verbessern.

Nano One Materials Corp.

Dan Blondal, CEO

Weitere Informationen zu Nano One bzw. zum Inhalt dieser Pressemeldung erhalten Sie über John Lando (President) unter der Telefonnummer (604) 420-2041 sowie auf der Website www.nanoone.ca.

Über Pulead

Die im Jahr 1999 von Oriental Investment Co. Ltd und der Peking University gegründete Firma Pulead Technology Industry ist einer der führenden Hersteller von Lithiumionenbatterie-Kathoden in China. Gemeinsam mit seinen strategisch ausgerichteten Tochtergesellschaften und JVs, die auf dem Gebiet der Kathoden und Separatoren sowie in der vorgelagerten Lithiumbranche und der nachgelagerten Großbatteriebranche tätig sind, ist Pulead auf dem besten Weg, sich als führendes Unternehmen in der Versorgungskette der Lithiumionenbatteriehersteller zu etablieren. www.pulead.com.cn/en/

Über Nano One

Nano One Materials Corp (Nano One oder das Unternehmen) hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden. Die Verarbeitungstechnologie behebt grundlegende Einschränkungen in der Lieferkette, indem umfassendere Rohstoffspezifikationen für die Anwendung in Lithiumionenbatterien ermöglicht werden. Das Verfahren kann für sämtliche Kathodenbestandteile konfiguriert werden und ist ausreichend flexibel, um sich an unterschiedliche Zukunftstrends im Batteriesektor anzupassen.

Nano One hat eine Pilotanlage errichtet, um eine leistungsstarke Produktion unter Beweis zu stellen und seine Technologie für den Einsatz bei verschiedenen Materialien zu optimieren. Die Pilotanlage wird aus Mitteln bzw. mit Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP) finanziert. ASIP ist ein Programm, das von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ins Leben gerufen wurde. Nano One erhält außerdem finanzielle Unterstützung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP). Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von Batteriematerialen zu etablieren. www.nanoone.ca

-K. Berman, J. Dziuba, C. Hamilton, J. Jackson, R. Carlson, P. Sklar, The Lithium Ion Battery and the EV Market, Toronto, Februar 2018

K. Berman, C. Hamilton, J. Jackson, R. Carlson, Next Generation Cathode Technologies, BMO Capital Markets, Toronto, Oktober 2018

C. Pillot, The Rechargeable Battery Market and Main Trends 2017-2025, Avicenne Energy, AABC San Diego, Juni 2018

T. Hoff, S. Ding, V. Leung, S. Hoon Han, C. Kim, C. Terry, Notes from the road: Jostling for position in the EV supply chain, Deutsche Bank Research, Sydney, Oktober 2018

-M. Sanders, Industrial Markets North America, Avicenne Energy, NAAT Baat International Annual Meeting 2019, San Diego, März 2019

2 -Lithium Today, Lithium Market Wire, 20 March 2019, http://lithium.today/lithium-market-wire-read/

3 -https://www.energy-storage.news/news/byd-in-mexico-chinese-company-signs-100mwh-deal-with-investment-fund

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Umsetzung von Plänen des Unternehmens, die vom Erhalt von Zuschüssen sowie der Kommerzialisierung der Technologien und Patente des Unternehmens abhängig sind. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw. die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählt auch die Fähigkeit des Unternehmens, eine weitere Finanzierung, einschließlich der Zuschüsse durch SDTC, ASIP, NRC-IRAP, zu erhalten sowie der Erhalt aller nötigen regulatorischen Genehmigungen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46359

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46359&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.