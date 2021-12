IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Dr. Yuan Gao, einen Experten für Kathodenmaterialien, zum strategischen Berater

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Dr. Yuan Gao, einen Experten für Kathodenmaterialien, zum strategischen Berater

Höhepunkte

- Dr. Yuan Gao kommt als strategischer Berater für das Kathodengeschäft und die Lieferkette zu Nano One

- Erfahrene Führungskraft und weltweit anerkannter Innovator im Bereich Lithium-Ionen-Batterien

- Experte für Lithiumproduktion und Batteriekathoden, einschließlich LFP, NMC, LCO und LMO

- Ernennung soll die Innovations-, Kommerzialisierungs- und Hochskalierungsprogramme von Nano One verbessern

Vancouver (Kanada), den 2. Dezember 2021 - Nano One® Materials Corp. (Nano One) (TSX: NANO, OTC - Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von Hochleistungs-Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. CEO Dan Blondal freut sich, Dr. Yuan Gao als strategischen Berater von Nano One in den Bereichen Technologien für Lithium-Ionen-Batteriekathoden, Lieferketten und Geschäftsstrategie willkommen zu heißen. Die Erfahrung und das Netzwerk von Dr. Gao werden die Innovations-, Kommerzialisierungs- und Hochskalierungsprogramme von Nano One verbessern und beschleunigen, da das Unternehmen die Nachfrage nach Batterien, ESG-Investitionen und die Notwendigkeiten in der Lieferkette in Nordamerika und in allen Teilen der Welt decken möchte.

Dr. Gao ist eine versierte Führungskraft mit einem starken technischen Hintergrund und einer langjährigen Erfolgsbilanz bei der Führung und dem Wachstum von Unternehmen in der gesamten Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien, sagte Dan Blondal. Ich habe großen Respekt vor seiner technischen Vision, seinem Geschäftssinn und seinem Verständnis der globalen Lieferketten hinsichtlich LFP, NMC, LCO und anderer Batteriekathodenmaterialien. Ich freue mich, dass Dr. Gao unser Team auf dem Weg zur Kommerzialisierung unterstützen wird.

Dr. Gao ist ein international anerkannter Experte für Lithium-Ionen-Batterie-Materialien mit über 100 weltweit erteilten Patenten und Dutzenden von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und seine Innovationen sind das Herzstück der heutigen Lithium-Ionen-Batterien. Er zählt neben Joe Lowry, Robert Morris und Dr. Byron Gates zu den Mitgliedern des Advisory Committee von Nano One.

Da die weltweite Produktion von Lithium-Ionen-Batteriematerialien auf Millionen von Tonnen ansteigt, werden wir technologische Innovationen benötigen, um Umweltverschwendungen, wirtschaftliche Ineffizienzen und die Komplexität zu beseitigen, die in der heutigen Batterielieferkette vorhanden sind, sagte Dr. Gao. Aus diesem Grund inspiriert mich das, was ich in den vergangenen Jahren bei Nano One gesehen habe, und ich freue mich, mit dem Unternehmen bei dessen Technologie- und Kommerzialisierungsbestrebungen zusammenzuarbeiten.

Dr. Gao ist Vice Chairman of the Board von Pulead Technology, einem renommierten Hersteller von Kathoden für Lithium-Ionen-Batterien, und war von Mai 2014 bis September 2019 als President und CEO tätig. Darüber hinaus fungiert Dr. Gao auch als Mitglied des Board of Directors von Lithium Americas Corp. Davor war Dr. Gao als Vice President von Molycorp Inc. sowie als Global Marketing Director und Technology Manager von FMC Corporation (USA) tätig gewesen. Dr. Gao erlangte sein Ph.D.-Diplom in Physik an der University of British Columbia und forschte nach seiner Promotion an der Simon Fraser University im Labor von Professor Jeff Dahn an Lithiummetalloxiden. Darüber hinaus absolvierte er ein Programm zur Weiterbildung von Führungskräften an der Wharton School der University of Pennsylvania.

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Nano One ist Mitglied der kanadischen Zero Emission Vehicle Supply Chain Alliance, Accelerate ZEV, und vertritt den Midstream der Batterie-Lieferkette. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Nano One:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Medienkontakt:

Chelsea Nolan

Antenna Group für Nano One

nanoone@antennagroup.com

(646) 854-8721

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Ausführung der Pläne von Nano One, einschließlich globaler Expansionsbemühungen, die von solchen Unterstützungen und Auszeichnungen abhängig sind, und die Kommerzialisierung der Technologie und Patente von Nano One. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Nano One wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von Nano One, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens; sowie andere Risikofaktoren, wie sie im Lagebericht (MD&A) von Nano One und dem Jahresinformationsblatt vom 15. März 2021, beide für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen von Nano One, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl die Geschäftsleitung von Nano One versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Nano One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62977

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62977&tr=1

