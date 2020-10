IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One Materials: Durchbruch bei Batterielebensdauer mit kobaltfreien Hochspannungsmaterialien

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.



: Nano One Materials: Durchbruch bei Batterielebensdauer mit kobaltfreien Hochspannungsmaterialien

Vancouver (Kanada), den 13. Oktober 2020 - Dr. Stephen Campbell, CTO von Nano One Materials (TSX-V: NNO, OTC - Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) (kurz Nano One), gab bekannt, dass Nano One einen Durchbruch bei der Lebensdauer einer kobaltfreien Hochspannungsbatterie erzielt hat, die bei Lade- und Entladeraten im Automobilbereich bei über 900 Zyklen erfolgreich nachgewiesen wurde.

Diese Demonstrationsbatterie verwendet ein kostengünstiges, kobaltfreies Lithium-Nickel-Mangan- (LNM)-Kathodenaktivmaterial, welches mit dem eigenen One-Pot-Verfahren von Nano One hergestellt wird.

Unsere Hochspannungsbatterie löst die Probleme in Zusammenhang mit übermäßiger Gasung und Anodenverunreinigung, die mit dieser Konfiguration im Betrieb sowohl bei Umgebungs- als auch bei erhöhten Temperaturen einhergehen, sagte Dr. Campbell. Wir sind in der Lage, einen raschen Kapazitätsrückgang und einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden, und haben erfolgreich eine Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batteriezelle mit umfassender Zykluslebensdauer nachgewiesen - das ist ein außergewöhnliches Ergebnis. Die Grundlagentechnologie ist das patentierte LNM-Kathodenmaterial von Nano One, das mit bis zu 4,7 Volt betrieben und unter Anwendung unseres patentierten One-Pot-Verfahrens hergestellt wird. Die LNM-Spannung ist um 25 Prozent höher als bei kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien, wodurch Effizienz, Wärmemanagement und Leistung verbessert werden.

Die LNM-Kathode von Nano One wurde bei 25 Grad Celsius in einem herkömmlichen Elektrolyten mit einer Grafitanode in einer 20-schichtigen 126-mAh- (0,592-Wh)-Pouch-Zelle getestet. Die laufenden Tests sind auch bei höheren Temperaturen äußerst vielversprechend. LNM ist auch als Hochspannungsspinell (HVS) bekannt und ein aussichtsreicher Kandidat für Feststoffbatterien der nächsten Generation, bei denen seine Dimensionsstabilität eine stabile Schnittstelle mit Festelektrolyten bietet. Zurzeit laufen mehrere unabhängige Bewertungen des LNM-Materials von Nano One innerhalb der Automobilzulieferkette, wo die Technologie von Nano One für eine höhere und dringend benötigte Stabilität sorgen könnte.

Nano One entwickelt weiterhin Verfahren, die neuartige Kathodenmaterialien für die Lithium-Ionen-Batterie der Zukunft herstellen, sagte Dr. Campbell. Wir freuen uns darauf, durch diverse Partnerschaften Materialien für eine Vielzahl an Anwendungen auf den Markt zu bringen.

Über Nano One Materials

Nano One Materials hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden.

Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat- (LEP), Lithium-Nickel-Manganese-Kobalt-Oxid- (NMC) und Lithium-Manganese-Nickel-Oxid-(LMN) -Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.

Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC), das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), sowie der Provinz British Columbia (über das Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources) finanziert.

Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von Batteriematerialien zu etablieren.

Für Informationen in Bezug auf Nano One oder den Inhalt dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an John Lando (Präsident) unter (604) 420-2041 oder besuchen Sie die Website unter www.nanoone.ca.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die Finanzlage, Geschäftsstrategie, Wachstumsstrategien, Budgets, Betriebstätigkeit, Finanzergebnisse, Pläne und Zielsetzungen des Unternehmens sowie andere Informationen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw. die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Eine Erörterung der Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die mit diesen Aussagen verbunden sind, entnehmen Sie bitte den Abschnitten Cautionary Note Regaring Forward-Looking Information und Risk Factors in der Annual Information Form des Unternehmens, die unter www.sedar.com erhältlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

