IRW-News: Nano One Materials Corp.: Gemeinsame Entwicklung von Nano One und Pulead erreicht wichtigen Meilenstein

Highlights

- Rohstofflieferanten von Pulead akzeptiert;

- Engineering-Bericht im ersten Quartal 2020 für die Prüfung durch den Partner verfügbar

Dan Blondal, CEO von Nano One Materials Corp., freut sich, über bedeutende Fortschritte im Rahmen der laufenden gemeinsamen Entwicklungsarbeit von Nano One und Pulead Technology hinsichtlich der Entwicklung, Bewertung und Optimierung der skalierten Produktion von Kathodenmaterialien aus Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) unter Anwendung der patentierten Technologie von Nano One zu berichten.

Nano One hat in Zusammenarbeit mit einem Rohstoffbeschaffungsspezialisten in China Rohstofflieferquellen identifiziert, die sowohl die Performance-Ziele von Nano One als auch die Spezifikationen von Pulead in Bezug auf Verunreinigungen und Kosten erfüllen, erklärte Mr Blondal. Für Kathodenhersteller ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen gewährleistet ist, bevor wichtige Investitionsentscheidungen über Expansion und die Einführung von Technologien getroffen werden. Pulead hat die von Nano One identifizierten Schlüssellieferanten überprüft und genehmigt. Dies ist ein wichtiger Erfolg in unseren Bemühungen um die Vermarktung und bringt uns dem gemeinsamen Ziel der Lizenzierung der Nano One-Technologie für die Herstellung von LFP durch Pulead näher.

Der Vize-Präsident für Forschung und Entwicklung bei Pulead, Dr. Xinhe Yang, erklärte: Wir legen großen Wert auf die Partnerschaft mit Nano One und sind davon überzeugt, dass das Herstellungsverfahren durch zuverlässige und nachhaltige Rohstoffquellen unterstützt werden kann. Unsere technischen Teams machen gute Fortschritte in Bezug auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit und wir bleiben allen Partnerschaftsaktivitäten verpflichtet.

Nano One wird voraussichtlich auch einen technischen Bericht über eine LFP-Produktionslinie erstellen, der Anfang 2020 von Pulead überprüft werden soll. Der Bericht wird über eine für die Lizenzierungsgespräche notwendige Menge an Details verfügen und entscheidend für die Berechnung eines Lizenz- und/oder Gewinnaufteilungs-Modells für die Nutzung der Technologie von Nano One sein. Der Bericht wird Prozessdiagramme, detaillierte Flussdiagramme, Gerätespezifikationen, Anlagenlayout, Kostenschätzungen für Investitionsgüter und Berechnungen der Rentabilität enthalten.

Die gemeinsamen Entwicklungsarbeiten zur Materialprüfung sind im Gange und zu ihrer Unterstützung stellt Nano One Pulead und seinen Kunden Kathodenmaterialien aus dem eigenen Verfahren zur Prüfung zur Verfügung.

LFP stellt für Nano One eine enorme kurzfristige Markteintrittsmöglichkeit dar. Es ist das sicherste, kostengünstigste und langlebigste Lithium-Ionen-Kathodenmaterial und ist deswegen ideal für den Einsatz in Elektrobussen, Energiespeichersystemen und anderen industriellen Anwendungen.

Mr Blondal fügte hinzu: Das von Nano One entwickelte Verfahren hat erhebliche Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Methoden zur Herstellung von LFP und wir setzen unsere Optimierungsbemühungen fort, um diesen Vorteil noch attraktiver zu machen. Pulead produzierte im Jahr 2018 15.000 Tonnen LFP und hat ehrgeizige Wachstumspläne, die auf seiner Prognose beruhen, dass die globale Nachfrage bis 2025 200.000 Tonnen pro Jahr erreichen wird. Diese Tatsache, in Verbindung mit seiner Fertigungs- und Lieferkettenkompetenz, macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für unsere patentierte Technologie. Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen und dem Engagement beider Parteien bei diesem Vorhaben sehr zufrieden.

Dan Blondal, CEO

Weitere Informationen zu Nano One bzw. zum Inhalt dieser Pressemeldung erhalten Sie über John Lando (President) unter der Telefonnummer (604) 420-2041 sowie auf der Website www.nanoone.ca.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden. Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, inklusive Pulead, Volkswagen und Saint-Gobain um ihr fortschrittliche Lithium-Eisen-Phosphat Batterie (LEP), Lithium-Nickel-Manganese-Kobalt (NMC) und Lithium-Manganese-Nickel (LMN)-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.

Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält außerdem finanzielle Unterstützung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP). Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von Batteriematerialien zu etablieren. www.nanoone.ca

Über Pulead

Die im Jahr 1999 von Oriental Investment Co. Ltd und der Peking University gegründete Firma Pulead Technology Industry ist einer der führenden Hersteller von Lithiumionenbatterie-Kathoden in China. Gemeinsam mit seinen strategisch ausgerichteten Tochtergesellschaften und JVs, die auf dem Gebiet der Kathoden und Separatoren sowie in der vorgelagerten Lithiumbranche und der nachgelagerten Großbatteriebranche tätig sind, ist Pulead auf dem besten Weg, sich als führendes Unternehmen in der Versorgungskette der Lithiumionenbatteriehersteller zu etablieren. www.pulead.com.cn/en/

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch die Umsetzung der Pläne von Nano One Materials Corp. (das Unternehmen), die vom Erhalt solcher Zuwendungen und von der Vermarktung der Technologie und der Patente des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw. die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählt unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage ist, weitere Finanzmittel zu beschaffen - wie etwa der Erhalt von Zuwendungen von SDTC, ASIP, NRC-IRAP - sowie der Erhalt der von behördlicher Seite erforderlichen Genehmigungen. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

