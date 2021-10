IRW-News: Nabati Foods Global Inc.: Nabati Foods reicht Patente für sein pflanzliches Flüssigei-Produkt Nabati Plant Eggz ein

IRW-PRESS: Nabati Foods Global Inc.: Nabati Foods reicht Patente für sein pflanzliches Flüssigei-Produkt Nabati Plant Eggz ein

Vancouver, B.C. - 14. Juli 2021 - Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL Reserved) (Nabati Foods oder das Unternehmen), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, hat Patente für sein eigenes pflanzliches Eiprodukt Nabati Plant Eggz in Kanada, den USA und Australien angemeldet und beabsichtigt, diese auch in Europa und China einzureichen.





Nabati Plant Eggz ist der erste und einzige in Kanada hergestellte Eiersatz auf Pflanzenbasis. Ernährungsphysiologisch enthält jede Portion nur 90 Kalorien, sechs Gramm Eiweiß, zwei Gramm Ballaststoffe und kein Cholesterin. Das Produkt ist auch reich an Vitamin A, Vitamin E, Riboflavin, Niacin, Vitamin B12 und Pantothensäure. Im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Eiprodukten auf dem Markt ist Nabati Plant Eggz soja- und glutenfrei. Das Produkt wird in flüssiger Form in 355-ml-Flaschen verkauft.

Nabati ist stolz darauf, das erste kanadische Unternehmen zu sein, das einen Eiersatz auf Pflanzenbasis entwickelt hat, der sich hervorragend für Rühreier oder zur Herstellung von Omelettes eignet, sagte Nabati-CEO Ahmad Yehya. Unser Produkt verwendet Lupinen- und Erbsenprotein, um die richtige Konsistenz und Textur und den authentischen Geschmack zu bieten. Es war uns wichtig, eine Formulierung zu schaffen, die frei von Soja und Gluten ist, da viele auf diese in ihrer Ernährung verzichten. Wir setzen uns dafür ein, gesunde, pflanzenbasierte Alternativen zu schaffen, die jeder genießen kann.

Laut ExpertMarketResearch.com wird der weltweite Markt für pflanzlichen Eiersatz bis 2026 voraussichtlich um 5,8 % wachsen und geschätzte USD1,48 Milliarden erreichen. Nabati Foods gab vor Kurzem seine Absicht bekannt, den Vertrieb in Asien und Europa auszubauen und so weitere potenzielle Märkte für das Nabati Plant Eggz-Produkt zu erschließen.

Diese Patente werden Nabati Foods weiterhin in die Lage versetzen, seine globale Marke aufzubauen und neue Märkte zu erschließen, um vom Wachstum der Produktbranche auf Pflanzenbasis weltweit zu profitieren, sagte Yehya. Die Nabati Plant Eggz-Patente ermöglichen Nabati, unsere Zusammensetzung und unser Verfahren zu schützen. Für die Entwicklung dieses Produkts war viel Forschung und Entwicklung notwendig, und wir freuen uns sehr über unser fertiges Produkt. Dies ist unsere neueste Innovation, die wir kreiert haben, damit wir weiterhin die Entwicklung von Lebensmitteln für gesundheitsbewusste Verbraucher auf der ganzen Welt, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen, vorantreiben.

Nabati Plant Eggz werden voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf erhältlich sein.

Updates zu Nabati Foods können hier abonniert werden: https://invest.nabatifoods.com/

Läden, in denen die Produkte von Nabati Foods erhältlich sind, finden Sie hier: https://www.nabati.ca/a/store-locator

-##-

Über Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. ist Eigentümer von Nabati Foods Inc. (Nabati Foods), einem familiengegründeten Lebensmitteltechnikunternehmen, das ganz natürliche, pflanzliche, gluten- und soja-freie Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet. Nabati wurde 2014 gegründet und verfügt über vier charakteristische Produktlinien, darunter Cheesecake ohne Milchprodukte, Käsealternativen und Fleisch auf pflanzlicher Basis. Nabati-Produkte werden in Kanada und den USA über Lebensmittel-, System-Gastronomie- und Industriekanäle vertrieben. Weitere Informationen unter: https://invest.nabatifoods.com/

Finden Sie Nabati in den sozialen Medien: auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Brittany@Exvera.com

Für Investmentanfragen und alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: ir@nabatifoods.com

Offenlegung und Warnhinweise

Der Abschluss der Finanzierung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Dazu gehört, dass die Finanzierung und der Antrag auf Börsenzulassung den Anforderungen der CSE entsprechen. Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind und die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Finanzierung wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden - es gibt derzeit keinen aktiven Markt für die Wertpapiere des Unternehmens. Keine Aufsichtsbehörde hat die Bedingungen dieser Finanzierung geprüft oder genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Fähigkeit, die Finanzierung abzuschließen, der Fähigkeit, die für den Abschluss der Transaktion erforderlichen Bedingungen und Genehmigungen zu erfüllen, der Verfügbarkeit von Mitteln und der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen -, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR (siehe www.sedar.com) veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62155

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62155&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62955C1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.