IRW-News: Nabati Foods Global Inc.: Milchfreier Käse von Nabati Foods nun auch bei Petes Fresh Market im Angebot

IRW-PRESS: Nabati Foods Global Inc.: Milchfreier Käse von Nabati Foods nun auch bei Petes Fresh Market im Angebot

Nabati Cheeze Shreds in den Geschmacksrichtungen Mozzarella und Cheddar sind demnächst in allen 15 Marktfilialen im Großraum Chicago erhältlich

Vancouver, British Columbia - 10. November 2021 - Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL) (FWB: 7UW) (Nabati Foods oder das Unternehmen), ein auf pflanzliche Lebensmittel spezialisiertes Technologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Vollwertlebensmittel für gesundheitsbewusste Konsumenten herstellt, gibt bekannt, dass sein Produkt Nabati Cheeze Shreds, ein milchfreier geriebener Käseersatz in den Geschmacksrichtungen Cheddar und Mozzarella, ab sofort in allen 15 Läden der Lebensmittelkette Petes Fresh Market im Großraum Chicago erhältlich ist.





Petes Fresh Market ist eine eingesessene Lebensmittelkette im Großraum Chicago, die es schon seit über 50 Jahren gibt. Die Marke kann mit einem reichhaltigen Angebot an glutenfreien Bio-Produkten aufwarten.

Wir haben Nabati Cheeze Shreds kreiert, weil wir einen pflanzlichen Käseersatz wollten, der aus einfachen, reinen Zutaten hergestellt wird und in Geschmack und Textur dem herkömmlichem Milchkäse sehr ähnlich ist, erklärt Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods. Wir haben das Produkt ursprünglich für Pizza entwickelt, man kann es aber auch ohne Bedenken für gegrillte Käsesandwiches, Pasta, Tacos, Nachos oder jede beliebige andere Speise und zu jeder Tageszeit verwenden.

Die Produkte von Nabati Foods werden in ganz Kanada, in den Vereinigten Staaten und auch international immer beliebter. Alle Produkte des Unternehmens sind koscher, vegan, milchfrei, glutenfrei, enthalten keine Eier und werden ohne Einsatz von Gentechnik hergestellt.

Nabati Cheeze Shreds werden in einer 320-Gramm-Packung (11,28 Unzen) angeboten. Jede Portion (Œ-Tasse) hat nur 70 Kalorien, ist salzarm und enthält weder Cholesterin noch Zucker.

Wir sind der Meinung, dass man beim Verzehr von gesunden, pflanzlichen Lebensmitteln nicht das Gefühl haben sollte, auf etwas verzichten zu müssen. Unser Nabati Cheeze schmilzt wie echter Käse und wird ohne Milchprodukte, Laktose oder Kasein hergestellt, fügt Herr Yehya hinzu. Wir freuen uns, unseren Kunden in Chicago dieses zusätzliche Handelsprodukt anbieten zu können, damit gesunde, pflanzliche Ernährung einfacher und für jedermann zugänglich wird.

Über Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. ist der Eigentümer von Nabati Foods Inc., einem als Familienbetrieb gegründeten Lebensmitteltechnologieunternehmen, das seine gesundheitsbewussten Kunden mit vollwertigen, natürlichen und pflanzlichen Nahrungsprodukten ohne Gluten und Soja verwöhnt. Nabati Foods wurde 2014 gegründet und verfügt über vier Produktlinien, darunter Käsekuchen ohne Milchprodukte, Käsealternativen, pflanzliche Fleischalternativen und eine pflanzliches Flüssigeiprodukt. Die Produkte von Nabati Foods werden in ganz Kanada, den USA und international über E-Commerce, Lebensmittelgeschäfte, Gastronomie und industrielle Kanäle vertrieben. Mehr erfahren können Sie hier: https://invest.nabatifoods.com/.

