IRW-News: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: Nutritional High drängt auf den kanadischen Cannabis-Markt mit einem Partner, der eine Lizenz für die Ölextraktion erhalten hat

IRW-PRESS: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: Nutritional High drängt auf den kanadischen Cannabis-Markt mit einem Partner, der eine Lizenz für die Ölextraktion erhalten hat

TORONTO, 24. April 2018 - Nutritional High International Inc.



(das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE:EAT) (OTCQB:SPLIF) (FRANKFURT:2NU) freut sich bekannt zu geben, dass seinem Joint-Venture-Partner Abba Medix Corp. (Abba Medix) von Health Canada die Lizenz für die Produktion von Cannabisöl im Rahmen der Vorschriften für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ACMPR) erteilt wurde. Nutritional High ist vor kurzem ein Joint Venture mit Abba Medix eingegangen (siehe Pressemeldung vom 17. Oktober 2017) eingegangen, um Extrakte aus Cannabisöl und cannabishaltige Produkte unter der unternehmenseigenen Marke FLI in Kanada zu vertreiben, sobald die behördliche Genehmigung vorliegt. Abba Medix startet den Cannabis-Anbau an seiner Produktionsstätte in Pickering, Ontario, (Pickering-Werk) am 1. Mai 2018 und plant, kurze Zeit später auch mit der Herstellung der FLI-Markenprodukte mit Cannabisöl-Extrakten zu beginnen.

Im Rahmen des Joint-Ventures, an dem Nutritional High einen Anteil von 50% besitzt, realisiert das Unternehmen derzeit die Planung und den Ausbau eines Bereichs mit einer Fläche von ungefähr 2000 Quadratfuß (ca. 186 Quadratmeter) auf dem 22.000 Quadratfuß (ca. 2044 Quadratmeter) großen Gelände des Pickering Standorts. Künftig wird das Unternehmen versuchen, die Produktionskapazität zu maximieren, indem es den Betrieb der Anlage aufbaut, personell verstärkt und organisiert. Als Teil des Mietvertrages hat Abba Medix die Genehmigung für eine Erweiterung des Werks um weitere 27000 Quadratfuß (ca. 2555 Quadratmeter) auf eine Gesamtfläche von 49.500 Quadratfuß (ca. 4599 Quadratmeter), was ein erhebliches Expansionspotenzial für die Zukunft bietet.

David Posner, Chairman und Director von Nutritional High, erklärte hierzu: Wir beglückwünschen Abba Medix zu diesem bedeutenden Meilenstein und freuen uns darauf, unsere Beziehung mit ihnen weiter auszubauen, sobald sie ihre Kapazitäten für die Ölproduktion in Betrieb nehmen. Der kanadische Markt spielt eine bedeutende Rolle in unserer internationalen Strategie, und dieser Entwicklungsschritt wird es uns ermöglichen, unsere strategischen Ziele in diesem Zusammenhang weiter voranzubringen. Wir beabsichtigen, unsere Betriebstätigkeiten auf zahlreiche weitere Märkte auszudehnen, um einen integrierten Best-in-Class-Produzenten für Cannabis-Extrakte und cannabishaltige Produkte zu erschaffen.

Über Nutritional High International Inc.

Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Premium-Produkten bzw. exakt dosierten Produkten für den Markt für Cannabisaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.

Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Medienberichte zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+ oder besuchen www.nutritionalhigh.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Posner

Board-Chairman

Nutritional High International Inc.

647-985-6727

E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH OTC MARKETS GROUP INC. ODER DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG GEPRÜFT BZW. ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH DIE VERANTWORTUNG.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken, die sich auf das mögliche Erreichen dieser Ereignisse auswirken können, gehören der Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen, die Aushandlung der verbindlichen Verträge und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.

Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemeldung unterscheiden, sind (ohne Einschränkung darauf): der Erhalt bzw. Behalt der behördlichen Genehmigungen einschließlich des Erhalts und der Verlängerung von durch den US-Bundesstaat bzw. auf lokaler Ebene oder anderweitig ausgestellter Lizenzen; die Ungewissheit des bestehenden Schutzes vor einer strafrechtlichen Verfolgung durch die US-Regierung oder andere Stellen; Änderungen auf behördlicher oder politischer Ebene wie z.B. Änderungen bei den geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Gesetzgebung des US-Bundesstaates; die Marktlage und allgemeine Wirtschaftslage in der Cannabisbranche oder andere Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43200

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43200&tr=1

