IRW-News: Mydecine Innovations Group Inc.: Mydecine meldet Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2021 und informiert über die aktuelle Geschäftslage

: Mydecine meldet Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2021 und informiert über die aktuelle Geschäftslage

Bahnbrechende Fortschritte bei klinischen Studien- und Arzneimittelentdeckungsprogrammen

Verbessertes Technologieangebot mit Mindleap 2.0, der digitalen Gesundheitsplattform zur Unterstützung der Einführung von Psychedelika in die Bereiche psychische Gesundheit und inneres Wohlbefinden

DENVER - 16. August 2021 - Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) (Mydecine oder das Unternehmen), ein aufstrebendes Biopharma- und Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und Verbreitung von alternativen Arzneimitteln natürlichen Ursprungs für den breitflächigen Einsatz widmet, hat heute sein Finanzergebnis für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt geben und über seine Geschäftssituation informiert.

Mydecine hat im zweiten Quartal 2021 bahnbrechende Fortschritte und neue Entdeckungen in der Psilocybin-Wirkstoffforschung und der psychedelisch unterstützten Arzneimittelentwicklung gemacht. Wir identifizierten unsere vier neuen Hauptmedikamentenkandidaten in Vorbereitung auf Pre-Investigational New Drug Application (Pre-IND)-Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada. Neben der Entdeckung von über 40 potenziellen pharmakologisch aktiven neuartigen Wirkstoffverbindungen in Pilzen zeigt dies den anhaltenden Erfolg unserer integrierten Forschungs- und Anbaueinrichtungen beim Aufbau des derzeit fortschrittlichsten und umfangreichsten Portfolios an psychedelisch unterstützten Therapeutika, sagte Joshua Bartch, CEO von Mydecine.

Wir haben auch unsere Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen maßgeblich genutzt, um die Entwicklung des Wirkstoffentstehungsprozesses voranzutreiben, und haben uns mit der University of Alberta zusammengeschlossen, um ein KI-gestütztes Wirkstoffforschungsprogramm der nächsten Generation zu initiieren. Wir konzentrieren uns auf die Ausweitung von technologischen End-to-End-Behandlungen und haben im Juli Mindleap 2.0 eingeführt, um eine breite Akzeptanz und Normalisierung der Psychedelika-Integration in den Bereich psychische Gesundheit zu unterstützen. Unsere jüngsten Meilensteine weisen ein revolutionäres Potenzial auf, indem wir Anwendungen der ersten und zweiten Generation von Therapeutika kombinieren, schloss Bartch.

Geschäftliche Höhepunkte während und nach dem zweiten Quartal 2021

Bahnbrechende Fortschritte in klinischen Studien und der Forschung

- Identifizierung der vier führenden neuen Wirkstoffkandidaten, die einzigartig und patentierbar sind, im Vorfeld der bevorstehenden Pre-IND-Treffen mit der FDA und Health Canada, um sich auf klinische Studien am Menschen vorzubereiten.

- Entdeckung von über 40 Wirkstoffverbindungen in Pilzen mit pharmakologischem Potenzial, wodurch die Fähigkeit, neue Verbindungen zu entdecken und die Wirksamkeit und Herstellung für die klinische Forschung zu testen, erhöht wurde.

- Substanznutzungsstörungen und Raucherentwöhnung als erste Zielindikationen für sein psychedelisches Molekül MYCO-004 ausgewählt.

Einzigartige Partnerbeziehungen

- Gründung einer Partnerschaft mit LeadGen Labs, um die Entwicklung neuer psychedelischer Medikamente zu unterstützen und neue molekulare Wirkstoffe und verbesserte Formulierungen, einschließlich effektiver Dosierungen und Sicherheit, anzuvisieren.

- In Zusammenarbeit mit Forschern der University of Alberta startete das In-silico -Wirkstoffforschungsprogramm zur Entwicklung von Wirkstoffscreening mit Unterstützung künstlicher Intelligenz/maschinellen Lernens (KI/ML), einschließlich der Fähigkeit, vom Rezeptor ausgehend Medikamente aufzubauen und Medikamente um die Rezeptoren herum zu bewerten.

Gestärktes Lizenzrecht und IP-Portfolio

- Erhalt der Genehmigung von Health Canada, seine Anbaumöglichkeiten für Psilocybin produzierende Pilze in seiner aktuellen cGMP-(gute Herstellungspraxis)-Einrichtung - Applied Pharmaceutical Innovation in Kanada - zu erweitern.

- Einreichung eines neuen Patents für MDMA-ähnliche Verbindungen, um sein Arzneimittelentwicklungsprogramm weiter zu erweitern und die Verbesserung von entaktogenen Verbindungen aufzunehmen.

Erweiterte Technologieplattform

- Die Mindleap-Version 2.0 der virtuellen Gesundheitsplattform von Mindleap Health wurde eingeführt, um die Infrastruktur bereitzustellen, die die bewusste und vertrauenswürdige Einführung von Psychedelika in die breiteren Kategorien der psychischen Gesundheit und des inneren Wohlbefindens unterstützt.

Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2021

Nettoverlust: Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 3,8 Mio. Dollar, was einem den Stammaktionären zurechenbaren unverwässerten und verwässerten Verlust pro Aktie in Höhe von 0,02 Dollar entspricht. Der Vergleichswert im zweiten Quartal 2020: ein den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust in Höhe von 4,6 Mio. Dollar bzw. ein den Stammaktionären zurechenbarer unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie von 0,05 Dollar.

Kassenstand: Per 30. Juni 2021 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Baräquivalente in Höhe von 7,0 Mio. Dollar.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Im Mittelpunkt der Philosophie von Mydecine steht, dass die psychedelisch unterstützte Psychotherapie in der medizinischen Fachwelt weiter an Akzeptanz gewinnen wird, da viele der weltweit besten akkreditierten Forschungsorganisationen ihre bemerkenswerte klinische Wirksamkeit unter Beweis stellen. Mydecine ist sich der Verantwortung bewusst, die mit psychedelisch assistierten Therapien verbunden ist, und wird sich weiterhin als langfristiger Marktführer im Bereich klinischer Studien, Forschung, Technologie und globaler Versorgung positionieren. Darüber hinaus hat Mydecine seit seiner Gründung auch mehrere Übernahmen erfolgreich abgeschlossen.

Mehr erfahren können Sie unter https://www.mydecine.com/ und folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie erwarten, beabsichtigen, annehmen, glauben oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC

VERKÜRZTE KONZERNZWISCHENBILANZ, NICHT TESTIERT

(IN KANADISCHEM DOLLAR ANGEGEBEN)

per Anme30. Juni 31.

rkun 2021 Dezember

g $ 2020

(

testiert)

$

Aktuelles Vermögen

Barbestand 7.025.8102.190.702

Miet- und sonstige Forderungen 16 91.698 27.746

Lagerbestand 40.144 47.262

Umsatzsteuerforderung 40.286 13.734

Vorauszahlungen und Anzahlungen4 3.592.249216.003

Gesamtes Umlaufvermögen 10.790.182.495.447

7

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Anlagewerte 7 471.919 -

Vorauszahlungen und Anzahlungen4 1.006.403-

Beteiligungen an Joint 5 526.914 620.092

Ventures

Beteiligungen an verbundenen 6 4.400.9564.481.988

Unternehmen

Nutzungsrecht an 11 172.664 223.645

Vermögenswerten

Anlageobjekte 9 1.380.6921.418.345

Sachanlagen und Ausrüstung 8 424.427 291.614

Gesamtvermögen 19.174.169.531.131

2

Aktuelle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 16 1.283.0491.187.486

Lieferungen und Leistungen

sowie

Rückstellungen

Wandelschuldverschreibungen 10 486.024 2.959.755

Derivative Verbindlichkeiten 12 1.190.8191.586.744

Leasing Verbindlichkeiten, kurz11 74.305 69.329

fristiger

Anteil

Gesamte aktuelle Verbindlichkeit 3.034.1975.803.314

en

Langfristige Verbindlichkeiten

Leasing Verbindlichkeiten, lang11 114.293 167.118

fristiger

Anteil

Gesamtverbindlichkeiten 3.148.4905.970.432

Eigenkapital (Shareholders

equity)

Grundkapital 13 104.312.585.298.435

05

Beitragsüberschuss 13 15.385.0412.734.636

1

Eigenkapitalanteil der 10 35.107 254.690

Wandelschuldverschreibungen

Kumulierter sonstiger Verlust (493.431)(444.803)

Defizit (103.213.(94.282.259

550) )

Eigenkapital, gesamt 16.025.673.560.699

2

Verbindlichkeiten und 19.174.169.531.131

Eigenkapital, 2

gesamt

MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.

VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS - VERLUST & GESAMTVERLUST, NICHT TESTIERT

(IN KANADISCHEM DOLLAR ANGEGEBEN)

Für die drei Für die sechs

Monate Monate

zum zum

Anmer30. 30. 30. Juni 30.

kung Juni Juni 2021 Juni

2021 2020 2020

Umsätze 5.193 21.658 21.205 26.233

Selbstkosten 131 (7.801)(9.997) (10.676

)

Bruttomarge 5.324 13.857 11.208 15.557

Aufwendungen

Finanzierungskosten 10, 27.960 5.425 123.697 6.369

11

Unternehmensentwicklung 429.866 769.7122.427.893774.690

Amortisierung 8, 1137.663 (3.566)79.195 23.862

Beratungshonorare 16 1.194.101.278.12.218.0231.282.3

2 16 86

Honorare für Direktoren 16 341.632 63.485 832.508 181.102

und

Führungskräfte

Wechselkursverlust 93.233 (8.817)315.608 (136.78

(-gewinn) 1)

Versicherung 153.223 - 153.223 -

Büro und sonstiges 137.255 37.308 221.475 50.425

Anteil der Verluste 5 105.318 (7.971)108.101 (7.791)

(Einnahmen) aus

Beteiligungen an Joint

Ventures

Anteil der Verluste 6 (115.467- 41.752 -

(Einnahmen) aus )

Beteiligungen an

verbundenen

Unternehmen

Fachhonorare 697.414 74.359 1.350.46999.833

Behörden- und 12.276 12.390 177.912 14.447

Anmeldegebühren

Forschung und 713.142 1.383 943.352 1.383

Entwicklung

Gehälter 234.331 - 234.331 -

Aktienbasierte Zahlungen - (17.954- 156.074

)

Gesamtaufwendungen (4.061.9(2.203.(9.227.53(2.445.

48) 870) 9) 819)

Andere Einnahmen (Ausgabe

n

)

Veränderung des 12 249.549 - 221.893 -

Zeitwerts von

derivativen

Verbindlichkeiten

Gezahlte Gegenleistung, - (2.386.- (2.386.

die über dem bei 800) 800)

Akquisition erworbenen

Nettovermögen

liegt

Mieteinnahmen 32.310 12.379 65.466 60.264

Verlust aus 13 - 11.425 (2.319) 11.425

Schuldentilgung

Gesamte andere Einnahmen 281.859 (2.362.285.040 (2.315.

(Ausgaben) 966) 111)

Nettoverlust im (3.774.7(4.553.(8.931.29(4.745.

Berechnungszeitraum 65) 009) 1) 373)

Anpassung Fremdwährungsum (24.830)(62.700(48.628) (62.700

rechnung ) )

Nettoverlust und (3.799.5(4.615.(8.979.91(4.808.

Gesamtverlust im 95) 709) 9) 073)

Berechnungszeitraum

Nettoverlust pro Aktie - (0,02) (0,05) (0,04) (0,07)

unverwässert und

verwässert

Gewichteter Durchschnitt 237.240.99.275.223.116.466.357.

der in Umlauf 271 794 14 000

befindlichen Aktien -

unverwässert und

verwässert

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

