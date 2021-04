IRW-News: Mydecine Innovations Group Inc.: Mydecine kündigt Einführung einer hochmodernen therapeutischen Wirkstoff- Screenings an

IRW-PRESS: Mydecine Innovations Group Inc.



: Mydecine kündigt Einführung einer hochmodernen therapeutischen Wirkstoff- Screenings an

DENVER - 13. April 2021 - Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) (Mydecine oder das Unternehmen), ein aufstrebendes Biopharma- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und Akzeptanz von alternativen Arzneimitteln natürlichen Ursprungs für den breitflächigen Einsatz widmet, gibt die nächsten Schritte in ihrem Forschungs- und Entwicklungsprozess zur Untersuchung der chemischen Verbindungen, der potenziellen therapeutischen Wirkungen von natürlichem Psilocybin sowie der großen Bibliothek des Unternehmens mit neuartigen synthetischen Zusammensetzungen bekannt.

Nach dem Erhalt des weltweit ersten internationalen Exports von getrockneten psilocybinhaltigen Pilzen in der kanadischen Current Good Manufacturing Practice (cGMP)-Anlage von Mydecine bei API in Alberta hat die Gesellschaft mit umfangreichen Arbeiten zur Extrahierung und Charakterisierung diverser Verbindungen begonnen, die in den Fruchtkörpern der getrockneten psilocybinhaltigen Pilze enthalten sind. Bisher haben Mydecine und die analytische Forschung von API eine Vielzahl von chemischen Substanzen (chemical entities) gefunden, die, ihrer Auffassung nach, bisher noch nicht innerhalb dieser Gattungen beschrieben wurden. Die Gesellschaft wird nun anfangen mit dem Screening-Prozess die potentiellen therapeutischen Wirkungen dieser Substanzen gegen Serotoninrezeptoren wie HTR1A, HTR2A, HTR2B, HTR2C sowie eine breite Palette von Stoffwechsel- und Aufnahmeverfahren zu testen.

Die Fähigkeit, Zusammensetzungen nicht nur zu entdecken und zu extrahieren, sondern auch das End-to-End-Screening durchzuführen, um ihre potenzielle Wirkung als Therapeutika zu bestimmen, bietet enormes Potential, meint Andrew MacIsaac, CEO von API. Wir haben mit Mydecine eine erstklassige Plattform für die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten aufgebaut, die das Unternehmen weiterhin dafür rüsten wird als weltweit führendes Unternehmen erfolgreich zu sein.

Wir nutzen die bedeutenden analytischen Möglichkeiten, die uns durch die Zusammenarbeit mit API zur Verfügung stehen, sowie unsere firmeneigene Fähigkeit, unsere großen Bibliotheken mit synthetischen und neuartigen natürlich gewonnenen Zusammensetzungen zu screenen, und freuen uns, diesen aufregenden Fortschritt in unserer Forschung und Untersuchungen zur Aktivität dieser neuartigen Zusammensetzungen bekannt zu geben, sagte Josh Bartch, CEO von Mydecine. Diese Erkenntnisse fügen sich in die umfassenderen Synthese- und Entwicklungsbemühungen von Mydecine, und die Programme und Werkzeuge, die uns durch unsere Partnerschaft mit API zur Verfügung stehen ein, und werden uns möglicherweise befähigen, diese neuartigen Zusammensetzungen auf eine wirkungsvolle Weise, die interne Einblicke in die biologischen Wirkungen psychedelischer Therapeutika bietet, bis zur Klink zu skalieren.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Im Mittelpunkt der Philosophie von Mydecine steht, dass die psychedelisch unterstützte Psychotherapie in der medizinischen Fachwelt weiter an Akzeptanz gewinnen wird, da viele der weltweit besten akkreditierten Forschungsorganisationen ihre bemerkenswerte klinische Wirksamkeit unter Beweis stellen. Mydecine ist sich der Verantwortung bewusst, die mit psychedelisch assistierten Therapien verbunden ist, und wird sich weiterhin als langfristiger Marktführer im Bereich klinischer Studien, Forschung, Technologie und globaler Versorgung positionieren. Darüber hinaus hat Mydecine seit seiner Gründung auch mehrere Übernahmen erfolgreich abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie erwarten, beabsichtigen, annehmen, glauben oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

