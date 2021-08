IRW-News: Mydecine Innovations Group Inc.: Mydecine Innovations Group unterzeichnet fünfjährige Rahmenvereinbarung für die Forschungszusammenarbeit mit der Johns Hopkins University School of Medicine

IRW-PRESS: Mydecine Innovations Group Inc.



: Mydecine Innovations Group unterzeichnet fünfjährige Rahmenvereinbarung für die Forschungszusammenarbeit mit der Johns Hopkins University School of Medicine

Diese Vereinbarung ermöglicht in den kommenden Jahren zahlreiche kooperative Forschungsinitiativen

DENVER, 18. August 2021 - Wie Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) bekannt gibt, hat das Unternehmen eine fünfjährige Forschungsvereinbarung mit der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins University (JHU) unterzeichnet. Die Forschungsaktivitäten erfolgen unter der Leitung von Dr. Matthew W. Johnson, Ph.D., Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Johns Hopkins University. Die Johns Hopkins Behavioral Pharmacology Research Unit verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung klinischer Forschungsarbeiten im Hinblick auf den therapeutischen Nutzen von Psychedelika.

Josh Bartch, CEO von Mydecine, erklärt: Wir freuen uns darauf, die aktuellen Arbeiten, die wir gemeinsam mit Dr. Matt Johnson und seinem Team an der JHU auf dem Gebiet der Raucherentwöhnung durchführen, in den nächsten fünf Jahren um zahlreiche zusätzliche Projekte erweitern zu können. Die Forscher an der JHU haben eine unglaubliche Wissenstiefe auf diesem Gebiet unter Beweis gestellt.

Das langfristige Potenzial dieser Forschungsvereinbarung ist für uns von Mydecine absolut faszinierend, meint Rob Roscow, Chief Scientific Officer und Mitbegründer von Mydecine. Daran zeigt sich, wie sehr wir uns dafür einsetzen, die psychedelische Medizin durch die Erforschung verschiedener Moleküle und Medikamente für eine Vielzahl von Indikationen voranzutreiben.

Diese Vereinbarung ermöglicht es der Johns Hopkins University und Mydecine, weiter gemeinsam an neuartigen Psychedelikatherapien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchtproblemen zu forschen.

Wir richten unsere Aufmerksamkeit derzeit sehr stark auf die Abhängigkeit von Opiaten und anderen illegalen Substanzen, vergessen dabei aber manchmal, was für eine unglaubliche Belastung die Abhängigkeit von Nikotin für unsere Gesellschaft darstellt, sagt Dr. Rakesh Jetly, Chief Medical Officer von Mydecine. Laut Angaben des CDC ist Zigarettenrauchen die Hauptursache von Erkrankungen und Todesfällen in den Vereinigten Staaten, die eigentlich vermieden werden könnten. Jedes Jahr sterben mehr als 480.000 Amerikaner an den Folgen. Trotz aller öffentlichen Aufklärungsmaßnahmen und eindringlichen Warnungen ist das Zigarettenrauchen nach wie vor eine der am schwierigsten zu behandelnden Suchterkrankungen. Nikotin führt häufiger zum Tod als alle anderen Substanzen zusammen, weshalb Forschungsarbeiten wie diese so wichtig sind.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie erwarten, beabsichtigen, annehmen, glauben oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

