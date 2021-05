IRW-News: MustGrow Biologics Corp.: MustGrow veranstaltet heute einen Webcast für Investoren: Dienstag, den 4. Mai um 22:10 Uhr MEZ

IRW-PRESS: MustGrow Biologics Corp.: MustGrow veranstaltet heute einen Webcast für Investoren: Dienstag, den 4. Mai um 22:10 Uhr MEZ

SASKATOON, Saskatchewan, Kanada, den 4. Mai 2021 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO) (OTC: MGROF) (FWB: 0C0) (das Unternehmen, MustGrow), ein landwirtschaftliches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung biologischer Pflanzenschutzlösungen gerichtet ist, wird die jüngsten Erfolge und bevorstehenden Katalysatoren des Unternehmens im Rahmen eines Live-Webcast erörtern.

Live-Webcast HEUTE: Dienstag, 4. Mai, um 22:10 Uhr MEZ

Anmeldung/Details: https://us02web.zoom.us/webinar/register/1716197309317/WN_iJg1PZUBTFCmp4qaATsQug

Fragen, die im Anschluss an die Präsentation beantwortet werden sollen, schicken Sie uns bitte an info@mustgrow.ca.

Positive Auswirkungen auf Bodengesundheit und Umwelt

Die sicheren und effektiven natürlichen Biobegasungsmittel, Biopestizide und Bioherbizide von MustGrow wirken auf pflanzlicher Basis - sie nutzen den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns, um Krankheiten, Insektenschädlinge und Unkräuter zu bekämpfen. Diese natürliche biologische Herangehensweise an den Pflanzenschutz unterstreicht das E in ESG - Environmental, Social, and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Gefahren, die mit der Übernutzung synthetischer Chemikalien einhergehen, drängen Landwirte, Verbraucher und Regulierungsbehörden, biologische Produkte aus natürlicher Quelle zu suchen, die für sichere, umweltfreundliche und verbraucherfreundliche Merkmale bekannt sind.





Der aus dem Senfkorn gewonnene und vor dem Pflanzen einzusetzende Wirkstoff AITC hat positive Auswirkungen auf die Bodengesundheit und die Umwelt:

- PFLANZENBASIERT: Rückführung von organischem Pflanzenmaterial in den Boden.

- Schnelle Zersetzung im Boden.

- Vermeidung langfristiger Toxizität für nützliche Mikroorganismen.

- Sehr geringe Wasserlöslichkeit, potenzielle Begrenzung des Abflusses in Wassereinzugsgebiete

- Fördert ein gesundes mikrobielles Umfeld im Boden.

Über MustGrow

MustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotechunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, und andere Industrien konzentriert.

MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns, um die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.

Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Biopestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Senfextrakt-Biopestizidkonzentrat namens TerraMG entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.

Darüber hinaus könnten die aus Senfkornextrakt gewonnene Technologien des Unternehmens weitere Anwendungen in unterschiedlichen Branchen finden - von der Bodenbehandlung vor der Aussaat bis zur Unkrautkontrolle, Krankheitsbekämpfung nach der Ernte und der Lebensmittelkonservierung.

Das Unternehmen verfügt über 42,8 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien (50,6 Millionen Aktien auf voll verwässerter Basis).

Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.

FÜR DAS BOARD

Corey Giasson

Director & CEO

Tel: +1-306-668-2652

info@mustgrow.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MustGrow beeinflussen können.

Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen am Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, erwartungsgemäß, Budget, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit bzw. rechnet nicht mit, glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Handlungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, oder dürften.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von MustGrow wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen für - oder Auswirkungen auf - MustGrow haben werden.

Diese Risiken sind im Prospekt von MustGrow und anderen regelmäßig von MustGrow bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) im Detail beschrieben. Die Leser werden wegen genauerer Informationen über MustGrow, die den darin angegebenen Einschränkungen, Annahmen und Anmerkungen unterliegen, auf diese Unterlagen verwiesen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

© 2021 MustGrow Biologics Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58195

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58195&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62822A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.