IRW-News: Mountain Valley MD Holdings Inc. : Mountain Valley MD Holdings stellt Antrag auf Börsennotierung im US-Marktsegment OTCQB und informiert über aktuellen Stand der Warrantausübung

IRW-PRESS: Mountain Valley MD Holdings Inc.



: Mountain Valley MD Holdings stellt Antrag auf Börsennotierung im US-Marktsegment OTCQB und informiert über aktuellen Stand der Warrantausübung

Toronto, Ontario - 11. Januar 2021 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das Unternehmen oder MVMD) (CSE: MVMD) (FWB: 20MP) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Aufnahme seiner Stammaktien in den Handel im US-Marktsegment OTCQB (OTCQB) beantragt hat. Betreiber dieser Handelsplattform ist die OTC Markets Group in New York. Die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in das Marktsegment OTCQB hängt von der Genehmigung der Börsenaufsicht des OTCQB und von der Erfüllung der erforderlichen Notierungsauflagen ab. Dazu zählen auch die Einreichung des Formulars 211 bei den zuständigen US-Wertpapieraufsichtsbehörden (FINRA), die bereits abgeschlossen ist und auf die Freigabe wartet, sowie die Beantragung der DTC-Zulassung, um den Handel im OTCQB-Markt zu ermöglichen.

Das Marktsegment OTCQB wird von der Securities and Exchange Commission als etablierter Börsenmarkt anerkannt, der öffentliche Informationen für die Analyse und den Wert von Wertpapieren bereitstellt. Als verifizierter Markt mit einem effizienten Zugang zu Anlegern in den Vereinigten Staaten unterstützt der OTCQB-Markt Unternehmen dabei, ihren Aktionärswert zu steigern. Ziel ist eine Verbesserung der Liquidität und das Erreichen einer fairen Bewertung.

In letzter Zeit konnten wir großes Interesse seitens der US-amerikanischen Biotech- und Pharmabranche verzeichnen. Die Notierung von MVMD im Marktsegment OTCQB ist somit ein wichtiger Schritt, um sowohl institutionellen Investoren als auch Kleinanlegern den Zugang zum Handel mit den Stammaktien unseres Unternehmens zu erleichtern, meint Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD Holdings. Dies wird auch zu einer unserer Kernstrategien der Liquiditätserhöhung beitragen, wobei wir auf dem enormen Fortschritt im vergangenen Quartal aufbauen.

Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange unter dem bestehende Börsensymbol MVMD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem aktuellen Börsenkürzel 20MP gehandelt.

Neuigkeiten zur Ausübung der Warrants

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass es seit kurzem von seinen Aktionären Ausübungsanzeigen erhält und bereits 3.982.570 Stammaktien emittiert hat, die einem Bruttoerlös in Höhe von 1.393.899 Dollar entsprechen. Die überwiegende Mehrheit der vom Unternehmen ausgegebenen Warrants werden planmäßig während des Kalenderjahres 2021 fällig gestellt; ein Großteil davon am 21. Februar 2021. Alle Ausübungen werden laufend in den Finanzberichten des Unternehmens und den jeweils veröffentlichten Dokumenten angeführt.

Die Tatsache, dass unsere Aktionäre nun vor Ablauf der Frist mit der Ausübung ihrer Warrants beginnen, ist ein überzeugender Beweis für ihr Vertrauen in unseren Geschäftsplan und in unsere nachweisliche Fähigkeit, unsere Ziele zu erreichen, so Dennis Hancock weiter. Mountain Valley MD hat keinerlei Schulden und unser beachtlicher Kassenbestand bietet uns auch weiterhin die Möglichkeit, uns auf die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu konzentrieren, mit nur minimalen finanziellen Abweichungen.

ÜBER OTC MARKETS GROUP INC

OTC Markets Group Inc. betreibt die Finanzmarktplattformen OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet das Unternehmen ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. OTC Markets bietet den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und versetzt Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern.

Der OTCQB Venture Market ist der wichtigste Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im frühen Entwicklungsstadium, denen es ein Anliegen ist, US-Investoren eine hochwertige Handelsplattform und Informationsvermittlung anzubieten. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz sowie den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger mit besseren Informationen auszustatten und den Handel optimaler zu gestalten.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie OTC Markets für besser informierte und effizientere Börsenmärkte sorgt, dann besuchen Sie die Webseite www.otcmarkets.com .

ÜBER DTC

DTC ist die Depository Trust Company, ein Mitglied des Federal Reserve System, eine sogenannte Limited-Purpose Trust Company nach dem Bankengesetz des Bundesstaates New York und eine eingetragene Clearingstelle der U.S. Securities and Exchange Commission. DTC sieht die elektronische Abwicklung und Abrechnung der Käufe und Verkäufe von Aktien berechtigter internationaler und US-amerikanischer Unternehmen über ihre Systeme vor (DTC-Eignung).

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Biotechnologie- und Biowissenschaftsorganisation beschäftigt, in der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung sowie die Quicksol-Solubilisierungstechnologie für makrozyklische Laktone dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit einer rasch einsetzenden Wirkung, hohen Bioverfügbarkeit, geringen Variabilität und präzisen Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit seiner Vision Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen (Helping People Live Their Best Life) wendet MVMD seine Quicksome- und Quicksol-Technologien bei seiner bahnbrechenden Arbeit für die fortschrittliche Verabreichung von Impfstoffen und pharmazeutischen Medikamenten sowie bei der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbehandlung, Gewichtsabnahme, Energie, Konzentration, Schlaf, Angst und mehr an.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind. Die patentierte Quicksol-Solubilisierungstechnologie des Unternehmens umfasst alle hochgradig solubilisierten makrozyklischen Laktone (einschließlich die Arzneimittel Ivermectin und Selamectin). Die Solubilisierungstechnologie, die MVMD auf das Arzneimittel Ivermectin anwendet, ist die einzige ihrer Art weltweit, bei der ausschließlich von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Hilfsstoffe verwendet werden. Wegen ihrer geringen Viskosität ist sie ein führender Kandidat für Injektionen und sublinguale Anwendungen beim Menschen sowie für eine deutlich breitere Anwendung in der Tierhaltung und bei Haustieren.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

Quelle: Mountain Valley MD Holdings Inc.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Das Unternehmen macht zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf: die geplante Notierung von Stammaktien an der OTCQB und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten sowie die Ausübung von nicht abgelaufenen Warrants.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dennis Hancock

President & Chief Executive Officer

Mountain Valley MD Holdings Inc.

Tel: 647-725-9755

E-Mail: dennis@mountainvalleymd.com

www.mountainvalleymd.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55022

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55022&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62430M1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.