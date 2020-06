IRW-News: Mota Ventures Corp. : Sweet Earth Holdings meldet exklusive Absichtserklärung mit Mota Ventures hinsichtlich Verkauf von CBD-Hundeprodukten

IRW-PRESS: Mota Ventures Corp.



: Sweet Earth Holdings meldet exklusive Absichtserklärung mit Mota Ventures hinsichtlich Verkauf von CBD-Hundeprodukten

Vancouver (British Columbia), 22. Juni 2020. Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE, FWB: 1KZ1, Sweet Earth) und Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA, FWB: 1WZ:GR, OTC: PEMTF) (Mota) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, der zufolge Sweet Earth der exklusive Anbieter von Hundeleckerlis der E-Commerce-Direktverbrauchermarke Natures Exclusive von Mota werden soll.

Sweet Earth ist ein vollständig vertikal integriertes Unternehmen, das seine Produkte direkt von der Farm in die Regale liefert sowie Mitglied der US Hemp Association und Leaping Bunny Certified ist, während Mota in den USA und Europa ein umfassendes Sortiment an CBD-Produkten direkt an den Verbraucher liefert. Die beiden Unternehmen (die Partner) sollen die preisgekrönten Produkte von Sweet Earth verkaufen, beginnend mit CBD-Hundeleckerlis sowie -Pfoten- und Nasenbalsam durch die Verbrauchermarke von Mota, Natures Exclusive, die in den USA verkauft wird. Mota hat zunächst die beliebten CBD-Hundeleckerlis Beef and Cheddar Potato von Sweet Earth ausgewählt, die unter der Marke Natures Exclusive verkauft werden sollen.

Abb. 1: CBD-Hundeleckerlis Beef und Cheddar Potato von Sweet Earth

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52373/06192020_Mota_PR_Sweet_Earth_FNL_DE_PRCOM.001.png

Quelle: www.sweetearthcbd.com -

Die Hundeleckerlis von Sweet Earth sind Certified Organic und Leaping Bunny Certified. Pressemitteilung von Sweet Earth vom 3. Juni 2020

Jedes Bio-Leckerli ist mit Vitamin E als natürlichem Konservierungsmittel angereichert.

Die Verpackung wird an die Spezifikationen der Marke Natures Exclusive angepasst.

Laut Dogs Naturally Autorin Carol Dougal, 9. April 2020: https://www.dogsnaturallymagazine.com/cbd-dog-treats-are-they-worth-the-money

zeigt die Forschung, dass CBD-Hundeleckerlis wirksame Nahrungsergänzungsmittel für Hunde sind:

- Arthritis und Gelenkschmerzen

- Unruhe

- Verdauungsstörungen

- Neurologische Störungen (wie Krampfanfälle und Epilepsie)

- Blutkrankheiten

Laut Todays Veterinary Business erreichte der US-Markt für Haustierbehandlungen im Jahr 2019 ein Volumen von 6,7 Milliarden US-Dollar, wobei CBD die größte Wachstumskomponente innerhalb des Haustiersektors darstellt. Quelle: Autorin Jordan Tyler, Adobe Stock, 11. Oktober 2019

Die Forschungsarbeiten der Zeitschrift bieten auch Einblicke in die wichtigsten Trends einer Branche, die kontinuierlich mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich drei Prozent gewachsen ist.

- Der Online-Verkauf von Haustiersnacks ist rasch von null auf 13 Prozent gestiegen. Ein Katalysator der raschen Marktexpansion des E-Commerce wird der Fähigkeit der Plattform zugeschrieben, Verbraucher vor dem Kauf über Produkte aufzuklären.

- Hundebesitzer legen immer mehr Wert auf qualitativ hochwertige Snacks, die lokal hergestellt werden, wie der Rückgang der Verkäufe von Importleckereien zeigt. Made in the USA Quelle: Autor David Sprinkle, Food Industry, 18. November 2019

ist zu einem Schlüsselfaktor bei der Kaufentscheidung von Kunden geworden.

- Elf Prozent der Hundebesitzer haben Nahrungsergänzungsmittel oder Leckerlis für Hunde gekauft, die CBD oder Hanf enthalten. Wie in Abbildung 2 dargestellt, liegt dieses Segment jedoch weit über dem allgemeinen Wachstum der Branche für Snacks und Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere.

Abb. 2: Geschätzte Größe und Wachstum des US-amerikanischen CBD-Haustiermarktes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52373/06192020_Mota_PR_Sweet_Earth_FNL_DE_PRCOM.002.png

-

Brightfield Group Brightfield Group ist ein Unternehmen für Datenforschung und kundenspezifische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die CBD- und Cannabisbranche gerichtet ist.

schätzt, dass der US-amerikanische CBD-Haustiermarkt von weniger als 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 auf etwa 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 wachsen wird.

Die kumulierte jährliche Wachstumsrate von 104 Prozent ist charakteristisch für ein Produkt, das rasch expandiert und in die wachsende Branche der Haustiersnacks eindringt.

Global Market Insight prognostiziert, dass der Markt für Hundefutter und Snacks bis zum Jahr 2025 75,0 Milliarden US-Dollar übersteigen und eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von vier Prozent erreichen wird.

Der Hall of Fame-Quarterback und Markenbotschafter von Sweet Earth, Warren Moon, sagte: Ich denke, die Partner werden ein großartiges Team sein. Beide haben wertschöpfende Fähigkeiten und ähnliche Visionen, um anspruchsvolle Verbraucher mit hochwertigen Produkten zu versorgen. Amrik Virk, President von Sweet Earth, sagte: Dies ist eine großartige Möglichkeit für Sweet Earth, eine Partnerschaft mit Mota einzugehen, das im Jahresvergleich ein Wachstum von 110 Prozent verzeichnet und kürzlich einen Umsatz von 5,1 Millionen kanadischen Dollar für den Monat Mai bekannt gegeben hat.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Absichtserklärung nicht die endgültigen Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den Partnern festlegt. Die Bildung der Vertriebspartnerschaft hängt von der Ausverhandlung einer endgültigen Dokumentation zwischen den Partnern ab.

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integriertes Hanfanbauunternehmen, das seine Produkte direkt von der Farm in die Regale liefert, über eine Farm in Applegate (Oregon) verfügt und ein vollständiges Sortiment an Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt unterhält. Seine Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die allesamt aufgrund ihrer nützlichen Eigenschaften zur Beruhigung, Verjüngung und Entzündungshemmung ausgewählt wurden. Abgesehen von den hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth auch stolz auf seine Nachhaltigkeit, indem es den Einsatz von Kunststoffen sowohl bei der Produktion als auch bei der Verpackung auf ein Minimum reduziert.

Das interne Genetikteam von Sweet Earth arbeitet an seiner eigenen Hanfsorte. Diese Sorte wurde in seinem Indoor-Gewächshaus gezüchtet, was zu einer ertragreichen CBD-reichen Blüte führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte für die Saison 2020 im Freien zu pflanzen. Die Produkte von Produkte Sweet Earth werden über dessen Website verkauft: www.sweetearthcbd.com.

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum an natürlichen Gesundheitsprodukten einschließlich CBD und Produkte der psychedelischen Medizin anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. In Deutschland stellt Verrian derzeit natürliche Psilocybinextrakt-Kapseln unter den Marken PSI GEN und PSI GEN+ her. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

Im Namen der Mota Ventures Corp.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Im Namen der Sweet Earth Holdings Corp.

Peter Espig

Director

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.motaventuresco.com oder kontaktieren Sie:

Joel Shacker

ir@motaventuresco.com

(604) 423-4733

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.sweetearthcbd.com oder kontaktieren Sie:

Peter Espig

info@sweetearthcbd.com

(778) 385-1213

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf Mota und Sweet Earth im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich in Bezug auf den Abschluss der geplanten Zusammenarbeit und die geplanten Geschäftsaktivitäten von Mota und Sweet Earth. Sowohl Mota als auch Sweet Earth stellen zukunftsgerichtete Informationen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke nicht geeignet sein könnten. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit bergen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen von Mota und Sweet Earth, die unter den jeweiligen Profilen auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden sind, identifiziert und gemeldet werden. Obwohl Mota und Sweet Earth versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Mota und Sweet Earth lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52373

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52373&tr=1

