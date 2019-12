IRW-News: Mota Ventures Corp. : Mota Ventures nimmt Clifford Starke in Board of Directors auf

IRW-PRESS: Mota Ventures Corp. : Mota Ventures nimmt Clifford Starke in Board of Directors auf

Vancouver (British Columbia, Kanada), 10. Dezember 2019. Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Clifford Starke mit sofortiger Wirkung zum Director des Unternehmens ernannt wurde.





Herr Starke fungiert als Chairman von Hampstead Private Capital, einer Handelsbank mit Sitz auf den Bermudas, die auf die Finanzierung und Beratung von schnell wachsenden kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert ist. In den vergangenen fünf Jahren hat Herr Starke sein Hauptaugenmerk auf den Cannabissektor gerichtet und fungierte als Founder, früher Aktionär, Geldgeber, Berater und Director mehrerer Cannabisunternehmen in Teilsektoren wie Genetik, Anbau, Vertrieb und E-Commerce, die eine Marktkapitalisierung von insgesamt über drei Milliarden Dollar generiert haben. Zurzeit ist Herr Starke als Chief Executive Officer von Franchise Cannabis Corp. tätig, einem führenden europäischen pharmazeutischen Cannabisunternehmen mit Vertriebsnetzen in 18 Ländern und aktuellem Marktführer in Deutschland. Herr Starke besitzt ein Bachelor of Arts-Diplom von der Queens University.

Da wir kurz vor der nächsten Welle der Cannabisbranche stehen, bin ich davon überzeugt, dass auf den internationalen Märkten ein signifikanter Aktionärswert geschaffen werden wird, sagte Herr Starke. Ich bin zuversichtlich, dass das Team von MOTA, das bereits seine operativen und betrieblichen Fähigkeiten in dieser Branche unter Beweis gestellt hat, bei der Suche nach akkretiven internationalen Möglichkeiten überaus aktiv sein wird. Ich freue mich, dem Board beizutreten, und werde bei Bedarf beraten, führen und Beziehungen aufbauen, um sicherzustellen, dass MOTA seine Vision verwirklicht und erfolgreich ist.

Herr Starke übernimmt die vakant gewordene Position, nachdem Patrick Morris zurückgetreten ist, um sich auf andere Herausforderungen zu konzentrieren. Das Board dankt Herrn Morris für seine langjährige Tätigkeit für das Unternehmen.

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist bestrebt, ein großer, vertikal integrierter, kostengünstiger globaler Hersteller und Exporteur von CBD-Produkten von höchster Qualität zu werden. Der 2,5 Hektar große Standort in Kolumbien bietet optimale Anbaubedingungen während des gesamten Jahres sowie Zugang zur gesamten erforderlichen Infrastruktur. Der Standort befindet sich etwa zwei Stunden außerhalb von Bogota, 20 Minuten von der Freihandelszone und 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Phase 1 wird ein modernes, 60.000 Quadratfuß großes Gewächshaus, das die erforderliche Kapazität aufweist, um mehr als 14.000.000 Gramm pro Jahr zu produzieren, sowie den Ausbau der Extraktionsanlagen des Unternehmens umfassen. Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf die CBD-Extraktion zur Herstellung von reinem, rohem CBD richten, um wertschöpfende CBD-Produkte herzustellen und eine eigene Marke für den internationalen Vertrieb zu schaffen.

