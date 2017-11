IRW-News: Montego Resources Inc.: Montego kündigt nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von 3.000.000 $ an

IRW-PRESS: Montego Resources Inc.: Montego kündigt nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von 3.000.000 $ an

Montego kündigt nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von 3.000.000 $ an

Vancouver, B.C. - 23. November 2017 - Montego Resources Inc. (CSE: MY) (das Unternehmen oder Montego) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von bis zu 12.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit bekannt.



Damit soll ein Gesamterlös von 3.000.000 $ erzielt werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Jahres ausgeübt und zu einem Preis von 0,50 C$ gegen eine weitere Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) eingelöst werden.

Das Unternehmen behält sich auch die Option vor, das Platzierungsvolumen der Finanzierung um bis zu 100 Prozent zu erhöhen.

In Verbindung mit der Privatplatzierung muss das Unternehmen möglicherweise Vermittlungsprovisionen bezahlen. Der Erlös aus dieser Privatplatzierung wird als allgemeines Betriebskapital und für die Exploration des Konzessionsgebiets Taylor verwendet.

Für das Board von MONTEGO RESOURCES INC.

Kenneth Tollstam

Chief Executive Officer

Montego Resources Inc.

Suite 800-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Tel. +1 604-283-1722

Fax: +1 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Montego Resources Inc. liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Montego Resources Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41534

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41534&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA61238K2002

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.