IRW-News: Montego Resources Inc.: Montego kündigt Erweiterung seines Portfolios an

Montego kündigt Erweiterung seines Portfolios an

Vancouver, B.



C. - 10. August 2018 - Montego Resources Inc. (CSE: MY; FRA: 4M01) (das Unternehmen oder Montego) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Fokus auf die Evaluierung und Suche nach Möglichkeiten im Bergbau- und Metallsektor legen will. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Ausweitung seiner Möglichkeiten, die es prüfen oder zu seinem Portfolio hinzufügen möchte, um dadurch einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen ist bestrebt, regionale und ergänzende Möglichkeiten mit starker Gold- und/oder Silbermineralisierung in der Nähe seines Vorzeigeprojekts Taylor in Nevada zu finden.

Die Höhepunkte des Projekts Taylor beinhalten:

- Etablierter Mineralgrundbesitz und etablierte Genehmigungsverfahren in einem politisch stabilen Rechtsgebiet

- Historische Ressource

- Günstige Stratigrafie für ein Goldsystem des Carlin-Typs, einschließlich folgender Merkmale: Entkalkung, Verkieselung, Jasperoide, in steilem Winkel nach N-NNW einfallende Strukturen, schlammige Carbonate aus dem Devon (Formation Guilmette) und lokale felsische Intrusionen, die die gesamte Stratigrafie durchschneiden

- Vorherige Bohrergebnisse von Silver Predator weisen unweit der Oberfläche ausgeprägte Gold- und/oder Silbermineralisierung auf

- Fundierte Datenbank und geologisches Know-how

- Bereits definierte Mineralisierung

- Ausgezeichnete Infrastruktur und Zugang über Highway, 24 Kilometer südöstlich von Ely, Nevada

Das wissenschaftliche und technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung wurde von William Cronk, P.Geo., einem dem Unternehmen angehörenden qualifizierten Sachverständigen, erstellt und geprüft. Herr Cronk ist für die Genauigkeit der in dieser Pressemeldung enthaltenen geologischen Daten verantwortlich und hat die Funktion eines qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

