IRW-News: Modern Meat Inc: Modern Meat meldet Ausverkauf mittels Blitzverkauf und Online-Initiativen

IRW-PRESS: Modern Meat Inc: Modern Meat meldet Ausverkauf mittels Blitzverkauf und Online-Initiativen

Vancouver (British Columbia), 30. Juli 2020. Modern Meat Inc.



(CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen), ein preisgekrönter Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, meldete heute, dass das Unternehmen seinen Online-Blitzverkauf ONE DAY ausverkauft hat, der es bestehenden Kunden ermöglichte, Produkte im Vorabverkauf zu bestellen, um einem breiten Publikum, einschließlich Verbraucher, Aktionäre und Wiederverkäufer, seine Produktlinie an pflanzlichen Fleischalternativen vorzustellen. Modern Meat hat den Blitzverkauf an seinen E-Commerce-Laden, seine Social-Media-Kanäle sowie seine Newsletter-Abonnenten gestartet.

Der Produktausverkauf ging über die aktuellen Daueraufträge des Unternehmens an den Einzelhandel hinaus und basierte auf den Zahlen der restlichen Produktionskapazität.

Wir sind mit den Ergebnissen unseres Blitzverkaufs sehr zufrieden. Dies unterstützt unsere Überzeugung, dass es eine Marktlücke für nahrhafte Fleischalternativen gibt, sagte Tara Haddad, CEO von Modern Meat. Für ein Unternehmen, das etwas mehr als ein Jahr alt ist, war der Großteil des vergangenen Jahres verständlicherweise auf Marktforschung, F&E und Produktentwicklung ausgerichtet. Unsere Einzelhandelsverkäufe haben erst im Mai begonnen, doch wir haben bereits festgestellt, dass die Nachfrage unsere Erwartungen übertrifft. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns Marktanteile sichern werden, indem wir danach streben, bei der Herstellung einer wirklich gesunden, zu 100 Prozent pflanzlichen Alternative zu traditionellen Proteinquellen, die nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch frei von Soja, Gluten, Nüssen und GVOs ist, führend zu sein.

Steigerung der Produktionskapazität

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es infolge des Wachstums bei Kunden und Aufträgen in den westlichen kanadischen Provinzen nach neuen innovativen Wegen zur Deckung der Nachfrage suchen wird. Um die unmittelbare Verbrauchernachfrage zu decken, sucht das Unternehmen aktiv nach Übernahmen, Partnerschaften und Joint Ventures, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, seine Online-Marketing- und Vertriebskanäle zu Einzelhändlern zu erweitern.

Um der Größe des Marktes gerecht zu werden, werden wir unsere Produktionskapazitäten in unmittelbarer Zukunft steigern müssen. Wir prüfen viele Möglichkeiten mit großer Sorgfalt, da dies für das anhaltende Wachstum des Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist, sagte Tara Haddad.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Director, Corporate Communications

info@themodernmeat.com

604-395-0974

MODERN MEAT INC.

1120 - 625 Howe Street

Vancouver, B.C., V6C 2T6

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: Modern Meat und die Geschäftstätigkeiten und Aussichten von Modern Meat; die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; zukünftiges Wachstum des Markts für Fleischalternativen und des Marktanteils von Modern Meat; Umsatzwachstum von Modern Meat, Pläne zur Erhöhung der Produktionskapazität, Pläne zur Erhöhung der Online-Marketing- und Vertriebskanäle sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalisierung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52832

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52832&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60765L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.