IRW-News: Modern Meat Inc: Modern Meat kündigt Initiativen zur Expansion seines Modern Wellness Bars-Geschäfts an und lanciert eine E-Commerce-Initiative unter der Leitung von Mohsen Rahimi

Modern Meat kündigt Initiativen zur Expansion seines Modern Wellness Bars-Geschäfts an und lanciert eine E-Commerce-Initiative unter der Leitung von Mohsen Rahimi

7. Dezember 2020, Vancouver, BC - - Modern Meat Inc.



(CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten, freut sich, eine Initiative zur Expansion seiner Modern Wellness Bar-Standorte anzukündigen. Das Unternehmen hat die Umfirmierung seiner zwei kürzlich übernommenen Victorias Health-Filialen abgeschlossen. Das Unternehmen ist mit dem laufenden Betrieb dieser Standorte zufrieden und wird Möglichkeiten für den Erwerb oder Bau weiterer Standorte prüfen.

Wir sind sehr zufrieden mit den Modern Wellness Bar-Filialen; sie sehen unserer Ansicht nach top aus und sind eine wahre Repräsentation der Marke, die wir aufgebaut haben. Die Standorte werden erwartungsgemäß konstante Einnahmen generieren und das Portfolio veganer Produkte von Modern Meat gebührend präsentieren. Mit diesen physischen Ladengeschäften erwirtschaften wir nicht nur Umsätze, sondern steigern auch den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens - ein Vertriebsweg, den wir mit Begeisterung erkunden werden, erklärt Tara Haddad, CEO und Gründerin des Unternehmens.

Das Unternehmen gibt überdies bekannt, dass es Mohsen Rahimi in sein Board of Directors berufen hat. Außerdem wird er die Funktion des Leiters der Modern Wellness Bars-Abteilung übernehmen. Herr Rahimi absolvierte ein Studium im Fachbereich Land- und Lebensmittelsysteme (früher als Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit bezeichnet) an der University of British Columbia (UBC). Er verfügt über Erfahrung im kommerziellen Einzelhandel sowie im internationalen Import- und Exportgeschäft und hatte Posten bei Kowsar Holdings und Tin95 Holdings - beide private Investmentfirmen - inne.Herr Rahimi kann überdies mit umfangreichen Kenntnissen des Einzelhandels aufwarten, nachdem er bestehende Ketten für Reformkost (Health Food) auf zahlreiche Standorte und mehrere Millionen Dollar Bruttoumsatz pro Jahr ausbaute und gleichzeitig ein aktives E-Commerce-Geschäft betrieb.

Angesichts meines Hintergrund im Einzelhandel, der Immobilienbranche und dem Finanzwesen freue ich mich sehr, dem Unternehmen als Mitglied des Board of Directors und als Leiter der Modern Wellness Bars-Abteilung beizutreten. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung bin ich nach eigener Einschätzung besonders befähigt, starke Standorte zu identifizieren und genaue Bewertungen anderer Gesundheitsgeschäfte durchzuführen, welche Modern Meat möglicherweise übernehmen will. Ich denke, ich werde gleich voll durchstarten können, und sehe der Zukunft des Unternehmens mit Spannung entgegen, meint Mohsen Rahimi.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es MJ Capital Management für einen Zeitraum von 3 Monaten für bis zu 200.000 USD unter Vertrag genommen hat. MJ Capital Management wurde mit der Bereitstellung von Beratungsleistungen zur Steigerung der Markenbekanntheit auf den globalen Märkten beauftragt. MJ Capital Management wird voraussichtlich auch Investor Relations-Aktivitäten im Einklang mit den Statuten der Canadian Securities Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen erbringen.

Herr Rahimi wird Nawaz Jiwani ersetzen, der aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Das Unternehmen möchte Herrn Jiwani für seinen Einsatz während seiner Zeit als Director danken.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Aussichten von Modern Meat; zukünftige Umsätze; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das zukünftige Wachstum des alternativen Fleischsektors und den Marktanteil von Modern Meat; das Umsatzwachstum von Modern Meat; die Bekanntheit der Marken von Modern Meat; sowie das Geschäft, die Abläufe, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

