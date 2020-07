IRW-News: Modern Meat Inc: Loree Khan, ehemalige Führungskraft im Vertrieb bei Mars, wird Leiterin für den kanadischen Verkauf und Vertrieb bei Modern Meat - Modern Meat kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Mio. CAD zum Preis von 4,5

IRW-PRESS: Modern Meat Inc: Loree Khan, ehemalige Führungskraft im Vertrieb bei Mars, wird Leiterin für den kanadischen Verkauf und Vertrieb bei Modern Meat - Modern Meat kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Mio.



CAD zum Preis von 4,50 CAD an

24. Juli 2020, Vancouver (BC) - Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Loree Khan zur Leiterin für den kanadischen Verkauf und Vertrieb bekannt zu geben. Modern Meat hat sich aktiv um die Suche und Rekrutierung von Führungskräften für diese Position bemüht, wobei insbesondere eine einschlägige Branchenerfahrung und langjährige starke Beziehungen zu möglichen Verkäufern Kriterien waren.

Loree Khan verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung als Führungskraft bei Mars Canada Inc. (Mars) und war bei diesem Konzern in verschiedenen Funktionen tätig, u.a. als Key Accounts Manager - Grocery, Drug and New Business, Customer Business Manager, National Accounts Manager und Direct Sales Manager. Mars, ein multinationaler Konzern und weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmitteln, Heimtierpflege und Süßwaren, ist für sein breites Angebot an bekannten und etablierten Süßwarenmarken bekannt, darunter Mars, Snickers, Skittles, Twix, Wrigleys sowie die weltweit führende Süßwarenmarke M&Ms. Die Produkte von Mars sind in ganz Kanada in fast jedem Supermarkt, Großhändler oder Mini-Markt sowie über jeden Lebensmittel- und Einzelhandelsvertriebshändler - also ein ähnlicher Zielmarkt wie für die Produkte von Modern Meat - erhältlich.

Ich freue mich sehr, dass wir eine so hochkarätige Führungskraft für unser Team gewinnen konnten. Durch die Nutzung der starken Beziehungen von Loree zu Einzelhändlern besteht meiner Meinung nach Potenzial für einen beachtlichen Zuwachs bei unserem Produktvertrieb und unserer Markenbekanntheit. Die kommenden Monate werden für das Unternehmen wohl nicht nur vielversprechend, sondern auch sehr spannend sein, meint Tara Haddad.

Nach meiner langen Zeit bei Mars war ich bei meiner Jobsuche sehr wählerisch und habe insbesondere nach einem Produktportfolio und einem Managementteam Ausschau gehalten, die meinen Grundwerten übereinstimmen. Nach meinem Gespräch mit Tara verspürte ich bei Modern Meat eine Leidenschaft für das Unternehmen und seine Mitarbeiter und ich kann es kaum abwarten, das weitere Wachstum der Marke zu unterstützen. Ich bin begeistert von ihrer Mission zur Expansion, ihrem sozial verantwortlichen Managementteam und ihrem Portfolio von gesünderen Produkten. Das Sortiment von Spitzenprodukten von Modern Meat ist gut positioniert für ein explosionsartiges Wachstum in einer Kategorie, in der die Verbrauchsraten von Jahr zu Jahr höher steigen. Angesichts dieser beiden Punkte war es für mich die richtige Gelegenheit, die Vertriebsorganisation in Partnerschaft mit unserem geschätzten Kundenstamm voranzutreiben und meine jahrelange Verkaufserfahrung einzusetzen, um das Unternehmen bei der Erschließung seines vollen Potenzials zu helfen, erklärt Loree Khan.

Nicht vermittelte Finanzierung

Modern Meat Inc. führt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 444.445 Einheiten des Unternehmens zum Preis von 4,50 CAD pro Einheit durch, um einen Bruttoerlös von 2 Millionen CAD zu erzielen (das Angebot).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 5,50 CAD pro Stammaktie. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden, sollten die Stammaktien des Unternehmens an der CSE jederzeit nach Ablauf der Weiterverkaufsbeschränkungen, denen die gezeichneten Aktien unterliegen, an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von mindestens 6,00 CAD pro Aktie gehandelt werden. In diesem Fall kann das Unternehmen die Inhaber darüber in Kenntnis setzen, dass die Warrants 30 Tage nach einer solchen Benachrichtigung verfallen werden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Angebot für die Steigerung der Markenbekanntheit seines Produkts, für IR-Aktivitäten, für die Produktentwicklung und als allgemeines Working Capital verwenden. In Verbindung mit dem Angebot muss das Unternehmen - vorbehaltlich der Statuten der CSE - möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Insider am Angebot teilnehmen werden.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: Modern Meat sowie die Geschäftstätigkeit und die Aussichten von Modern Meat; Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; das zukünftige Wachstum des Markts für Fleischalternativen und der Modern Meat-Marke; die Bedingungen und den Abschluss des Angebots; und das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalisierung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

