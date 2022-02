IRW-News: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies wird über KLIMA, ein DAO-Protokoll, das den Klimaschutz durch eine digitale CO2-Währung unterstützt, zum On-Ramp- und Off-Ramp-Anbieter des weltersten Fiat-to-DEX-Token

IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies wird über KLIMA, ein DAO-Protokoll, das den Klimaschutz durch eine digitale CO2-Währung unterstützt, zum On-Ramp- und Off-Ramp-Anbieter des weltersten Fiat-to-DEX-Token

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. Februar 2022 - Mobilum Technologies Inc. (Mobilum' oder das Unternehmen) (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FWB: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit KlimaDAO - einem DAO-Protokoll (Dezentrale Autonome Organisation), das den Klimaschutz durch eine klimafreundliche digitale CO2-Währung unterstützt - seine erste Vereinbarung zur Bereitstellung von On-Ramp-Diensten für den DEX-Bereich (dezentralisierte Börse) abgeschlossen hat.

Die internationalen Influencer und Befürworter von Kryptowährungen sind große Verfechter von nachhaltigen und umweltfreundlichen Projekten. Um das makroskopische Ziel der Umweltverträglichkeit zu erreichen, hat Mobilum daher KlimaDAO als strategischen Partner ins Boot geholt und seine Position als Klimate und Marktführer von On-Ramp- und Off-Ramp-Diensten weiter gefestigt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Mobilum KLIMA ein Payment Gateway Widget sowie die entsprechende Technologie zur Verfügung stellen, die erforderlich ist, um Zahlungen in Fiatwährung mit Zahlungskarte zu ermöglichen und Gelder aus gemeinsam vereinbarten dezentralen Liquiditätspools in KLIMA-Token umzuwandeln. Mobilum wird auch die Möglichkeit des Kaufs und Verkaufs von KLIMA-Token innerhalb der Mobilum-Zahlungsplattform anbieten.

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich, mit KlimaDAO zusammenzuarbeiten und mit der Bereitstellung des Mobilum-Leistungsangebots über die KlimaDAO-Plattform zum Klimaschutz beizutragen. KlimaDAO ist ein Vakuum für den Handel mit CO2-Emissionen. Die Finanzabteilung des Protokolls akzeptiert ausschließlich von Dritten geprüfte Emissionsminderungszertifikate aus dem seriösen Emissionshandel (auch als Carbon Offsets oder Carbon Credits bezeichnet). Wir wünschen uns eine langfristige Partnerschaft.

KlimaDAO bietet eine unglaubliche Chance, den Handel mit Emissionsrechten zu erschließen und dem dezentralen Finanzwesen so einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu ermöglichen. Durch die forcierte Einführung von KLIMA werden wir die Teilnahme am Emissionshandel maximieren, Protokollen sowie Unternehmen die Möglichkeit geben, mit ihren CO2-Strategien mehr als nur die reinen 'Netto-Null-Ziele' zu erreichen, und mit der Einbindung des Emissionshandels in das neue Web3 beginnen.

Unsere Zusammenarbeit mit Mobilum ist ein wichtiger Schritt, damit sich KlimaDAO am Markt etablieren kann. Dank dieser Partnerschaft können Nutzer aus der ganzen Welt nun KLIMA-Token direkt über die KlimaDAO-Website kaufen, auf der 82 Fiatwährungen unterstützt werden. Die Möglichkeit des Zugangs ist nach wie vor eines der größten Hindernisse bei der Akzeptanz von DeFi-Protokollen. Wir sind von den Möglichkeiten begeistert, die Mobilum uns bietet, um dieses Hindernis zu überwinden, so das Klima Core Team.

Unser Ziel ist es, so viele DAOs und Protokolle wie möglich mit unseren innovativen Diensten zu unterstützen. Wir laden alle dezentralen Protokolle und DAOs ein, uns zu kontaktieren, damit wir neue und innovative Partnerschaften auf den Weg bringen können. Unsere Technologie ist kompatibel mit Sushiswap, Uniswap, Netswap und vielen anderen DEX-Protokollen", erläutert Anik Ghosh, Chief Commercial Officer von Mobilum.

Dies ist nur eine von zahlreichen Initiativen, mit denen Mobilum die Lücke zwischen dem traditionellen und dem dezentralen Finanzwesen schließen sowie den Zugang zu DeFi-Token weltweit sicher und rechtskonform gestalten will. Mobilum hofft, seine Dienste auf alle weiteren DAO und dezentralen Protokolle ausweiten zu können.

Bei Interesse an einer Partnerschaft, kontaktieren Sie bitte das Partnerteam von Mobilum unter mobilum.com/contact-us.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von digitalen Zahlungsleistungen (Digital Service Provider/DSP), der seine Aufgabe darin sieht, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen und Lösungen für Börsen, Wallets, Kryptowährungsfirmen, NFT-Marktplätze, Protokolle, dezentralisierte Anwendungen, das Metaversum sowie Play-to-Earn-Spiele anzubieten. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung bzw. von Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Polen, Estland, Litauen und in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.

Über KLIMA

Das Ziel von KlimaDAO ist es, sowohl den Marktwert von Emissionszertifikaten als auch die Effizienz des freiwilligen CO2-Reduktionsmarktes zu steigern. Wenn dafür gesorgt wird, dass der Preis für CO2-Emissionen höher ist als die Kosten ihrer Vermeidung, dann ist der Markt in der Lage, die Entwicklung neuer klimaschonender Projekte auf der ganzen Welt entsprechend zu forcieren und wirtschaftlicher zu gestalten. Mit dem KLIMA-Token maximiert KlimaDAO seinen positiven Einfluss auf die CO2-Emissionen, sichert seiner Community eine entsprechende Wertschöpfung und setzt einen positiven Kreislauf des nachhaltigen Wachstums in Gang. Durch die vermehrte Akzeptanz wird der KLIMA-Token (der jeweils durch reale, verifizierte Emissionszertifikate abgesichert ist) zu einem wirklich nachhaltigen Vermögenswert und weltweit gültigen Tauschmittel.

